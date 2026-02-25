कन्या राशि 25 फरवरी 2026: भाग्य में रुकावट? जानें करियर, बिजनेस, स्वास्थ्य और रिश्तों का हाल!

Kanya Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा नवम भाव में हैं, जो भाग्य और धर्म से जुड़े मामलों में कुछ रुकावट का संकेत दे रहे हैं.

अगर योजनाएं अटकें तो घबराएं नहीं. समय के अनुसार रणनीति बदलना ही समझदारी है.

करियर और जॉब राशिफल:

कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. किसी कर्मचारी की लापरवाही से परेशानी पैदा हो सकती है, इसलिए निगरानी जरूरी है. आपका दृष्टिकोण आज सकारात्मक है, और सही निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी.

इस ऊर्जा का उपयोग सोच-समझकर करें, भावनाओं में नहीं.

बिजनेस और वित्त राशिफल:

सर्वार्थसिद्धि और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से बिजनेस में लिए गए फैसले अच्छे परिणाम दे सकते हैं. मार्केटिंग से जुड़े कामों में तेजी आएगी और मुनाफा बढ़ने के संकेत हैं.

लेकिन हर अवसर को स्वीकार करने से पहले उसकी व्यवहारिक जांच जरूर करें.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मौजूदा वातावरण को नजरअंदाज न करें. छोटी सावधानी बड़ी समस्या से बचाएगी. रूटीन और साफ-सफाई पर ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल:

लाइफ पार्टनर का सहयोग मानसिक दबाव कम करेगा. परिवार में घरेलू वस्तुओं में बढ़ोतरी संभव है. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे को समय देना रिश्ते को मजबूत बनाएगा. दूरी या अनदेखी रिश्ते को कमजोर कर सकती है.

शिक्षा और सामाजिक जीवन राशिफल:

स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई पर बेहतर फोकस कर पाएंगे. जो लोग सेवा या सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं, उन्हें टीम बनाकर काम करने का फायदा मिलेगा. अकेले सब करने की कोशिश मत करो संसाधन और लोग साथ हों तो परिणाम बेहतर मिलते हैं.

लकी नंबर: 9

लकी कलर: पर्पल

उपाय: आज माता सरस्वती या देवी मंदिर में सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का जप करें.

FAQs

1. क्या बिजनेस में आज फायदा होगा?

हाँ, सही निर्णय और मार्केटिंग से लाभ के संकेत हैं.

2. क्या कार्यस्थल पर समस्या आ सकती है?

हाँ, किसी की गलती से दबाव बढ़ सकता है सतर्क रहें.

3. स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?

वातावरण के असर से बचने के लिए नियमित दिनचर्या और साफ-सफाई जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.