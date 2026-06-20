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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 20 June 2026: कन्या राशि वर्कस्पेस पर ओवर-एक्सपेक्टेशन से बचें; अचानक बढ़ेगी डिमांड, बिजनेसमैन रेडी रखें अपना स्टॉक

Aaj Ka Kanya Rashifal 20 June 2026: कन्या राशि वर्कस्पेस पर ओवर-एक्सपेक्टेशन से बचें; अचानक बढ़ेगी डिमांड, बिजनेसमैन रेडी रखें अपना स्टॉक

Virgo Horoscope 20 June 2026: कन्या राशि 12वें भाव का ग्रहण दोष ओवर-एक्सपेक्टेशन से बचने की सलाह देता है. अचानक डिमांड बढ़ने के संकेत हैं, बिजनेसमैन स्टॉक तैयार रखें।.अनचाहे खर्चों पर रोक लगाएं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Jun 2026 03:58 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal Today, 20 June 2026: जून का यह शनिवार कन्या राशि के जातकों के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक और मैनेजमेंट लेसन लेकर आया है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके 12वें भाव (Twelfth House) यानी खर्च, हानि और विदेशी संपर्कों के घर में गोचर कर रहे हैं.

इसके साथ ही, वहां चंद्रमा और केतु की युति से 'ग्रहण दोष' भी बन रहा है. वहीं, भाग्य और उच्च विचार के कारक मंगल आपके 9वें भाव (वृषभ राशि) में मौजूद हैं.

करियर और वर्कप्लेस: ओवर-एक्सपेक्टेशन से बचें और बनाएं प्रायोरिटी लिस्ट

आज वर्कप्लेस पर आपकी मानसिक मजबूती और काम के प्रति फोकस की परीक्षा हो सकती है.

अति हमेशा हानिकारक होती है: 12वें घर का ग्रहण दोष संकेत दे रहा है कि आज ऑफिस में अपने को-वर्कर्स या सीनियर्स से उम्मीदें तो रखें, लेकिन 'ओवर-एक्सपेक्टेशन' (अत्यधिक उम्मीदें) बिल्कुल न पालें. अपनी मेहनत पर भरोसा करें, क्योंकि दूसरों पर ज्यादा निर्भरता आज आपको मानसिक तनाव दे सकती है.

वर्क-लाइफ बैलेंस की चुनौती: आज ऑफिस में काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है. इससे निपटने के लिए सुबह ही अपनी एक 'प्रायोरिटी लिस्ट' (प्राथमिकताओं की सूची) तैयार कर लें. सबसे जरूरी काम पहले निपटाएं, शाम तक पेंडिंग फाइल्स पूरी होने से आपको बड़ी राहत मिलेगी.

बिजनेस और फाइनेंस: स्टॉक मेंटेन करना है जरूरी, विदेशी डील्स में बरतें सावधानी

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग से आप इसे संभाल सकते हैं.

एकदम से बढ़ सकती है डिमांड: ग्रहों की बदलती चाल को देखते हुए आज आपके लिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि अपनी इन्वेंट्री और स्टॉक को पूरी तरह मेंटेन रखें. मार्केट में अचानक आपके प्रॉडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है, ऐसे में स्टॉक की कमी के कारण ग्राहकों को खाली हाथ न लौटना पड़े, इसका ध्यान रखें.

धैर्य और एकाग्रता बनाए रखें: बिजनेस में आज कुछ उतार-चढ़ाव या हल्का नुकसान (Loss) संभव है. यह समय पैनिक करने का नहीं, बल्कि धैर्य के साथ टिके रहने का है. 12वें भाव के चंद्रमा के कारण आज किसी भी नए विदेशी संपर्क या अनजाने सोर्स से होने वाली डील्स में सावधानी बरतें, धोखा हो सकता है.

प्रॉपर मैनेजमेंट से संभलेगा फाइनेंस: 9वें भाव में बैठे मंगल के कारण आर्थिक मोर्चे पर थोड़ी अस्थिरता (Financial Instability) महसूस हो सकती है. लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट मजबूत है, तो आप इस मुश्किल दौर से भी आसानी से बाहर निकल आएंगे.

पर्सनल लाइफ और खर्चे: अनचाहे खर्चों पर लगाएं ब्रेक

बजट पर रखें कंट्रोल: आज घरेलू मोर्चे पर कुछ अनचाहे और अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं. बुद्धिमानी इसी में है कि आज सोच-समझकर ही पैसा खर्च करें. जो काम ज्यादा जरूरी नहीं हैं, उन्हें कुछ समय के लिए टाल देना ही बेहतर रणनीति होगी.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): व्हाइट (सफेद - जो आपके मानसिक भटकाव को शांत कर एकाग्रता बढ़ाएगा)
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jun 2026 03:58 AM (IST)
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