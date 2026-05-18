Aaj ka Kanya Rashifal 18 May 2026: कन्या राशि व्यापारिक विस्तार का सपना होगा सच और मल्टीनेशनल कंपनी से कोलाबोरेशन के योग
Virgo Horoscope 18 May 2026: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?
Aaj ka Kanya Rashifal 18 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि फिर तृतीया रहेगी. आज सुबह 11:32 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.
चन्द्रमा रात्रि 10:05 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है, आपको किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) से कोलाबोरेशन के बेहतरीन प्रस्ताव मिल सकते हैं. इसके साथ ही, किसी बड़े लोन की मंजूरी मिलने से आपके व्यापारिक विस्तार का पुराना सपना आज सच होता हुआ दिखाई देगा. इस कार्य में बैंक मैनेजर और आपके वित्तीय सलाहकार आज आपके प्रति बहुत ही सहयोगात्मक और मददगार रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन निरंतर प्रयासों से बड़ी सफलता दिलाने वाला है. वास्तु नियमों के अनुसार, एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे अपनी महत्वपूर्ण फाइलें हमेशा ऑफिस के वायव्य कोण (North-West) में रखें, इससे आपके करियर में सकारात्मक गति हमेशा बनी रहेगी. याद रखें कि छोटा ही सही, पर हर रोज का सुधार अंत में आपके लिए बड़े परिणाम लेकर आता है. किसी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे लोगों को आज कंपनी की तरफ से किसी बड़ी डील के फाइनल होने या अच्छे इंसेंटिव मिलने की बड़ी खबर मिल सकती है.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के लिए आज का दिन नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला रहेगा. पढ़ाई के मामले में आप न केवल सबसे अव्वल रहेंगे, बल्कि अपने स्कूल या कॉलेज में एक कुशल लीडर के रूप में उभरेंगे. कठिन से कठिन विषयों पर भी आज आपकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिससे शिक्षक और सहपाठी आपकी प्रतिभा का लोहा मानेंगे.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली और संतोष बना रहेगा. बच्चों के साथ बिताया गया कुछ समय आज आपको मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त रखेगा. इसके साथ ही, बच्चों की शिक्षा या उनके करियर से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिलने से आपका उत्साह और पारिवारिक आनंद दोगुना हो जाएगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी आज उत्तम रहेगा, जिससे आपकी बड़ी चिंता दूर होगी. समाज में आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इस दौरान आपको अपने पिता का पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत अनुकूल है. आध्यात्मिक झुकाव होने से मानसिक शांति का अनुभव होगा, जो आपको मानसिक तनाव से दूर रखेगा. बच्चों की खुशहाली और बड़ों का अच्छा स्वास्थ्य घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखेगा, जिससे आपकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी.
भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
भाग्यशाली रंग: बैंगनी (Purple)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. अपने जरूरी दस्तावेज वायव्य कोण में रखें.
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