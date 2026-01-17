Kanya Rashifal 18 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके चौथे भाव में विराजमान हैं, जिससे कन्या राशि वालों के लिए घर, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में गति आएगी. भूमि, भवन या वाहन से संबंधित अटके हुए कार्य सुलझ सकते हैं. हालांकि दिन व्यस्त रहेगा, इसलिए संतुलन बनाकर चलना जरूरी होगा.

सेहत राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य से थोड़ा कमजोर रह सकता है. व्यर्थ की दौड़-धूप और मानसिक तनाव से थकान महसूस हो सकती है. मेडिटेशन और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करने से मानसिक शांति मिलेगी और सेहत में सुधार आएगा. नींद पूरी लें और खानपान में लापरवाही न करें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों को आज सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए. किसी भी तरह की अनदेखी से सरकारी नोटिस या जुर्माने की स्थिति बन सकती है. आर्टिफिशियल ज्वेलरी से जुड़े कारोबारियों को नई नीतियों के कारण असमंजस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और सही सलाह से स्थितियां संभल जाएंगी. जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज टीमवर्क पर ध्यान देना जरूरी होगा. यदि आप किसी प्रोजेक्ट में टीम लीड कर रहे हैं, तो समय-समय पर स्टाफ से फीडबैक लेते रहें. इससे काम की गुणवत्ता सुधरेगी. हालांकि कार्यस्थल पर आपकी लेजिनेस या टालमटोल की आदत परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें. करियर में स्थिरता के लिए अनुशासन जरूरी है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. भूमि या मकान से जुड़े मामलों में लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. बजट बनाकर चलें और अनावश्यक खर्चों से बचें. निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज और नियम अच्छे से जांच लें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर मतभेद हो सकता है. यदि आपकी राय सबसे अलग है, तो उसे शांतिपूर्वक और तर्क के साथ रखें, तभी लोग आपकी बात समझ पाएंगे. वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे का सहयोग करें, इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

छात्रों को करियर से जुड़े फैसले लेने में भ्रम हो सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. न्यू जनरेशन को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा, जिससे यश और पहचान भी प्राप्त हो सकती है.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय

बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा?

उत्तर: हां, भूमि और भवन से जुड़े अटके हुए कार्य सुलझ सकते हैं.

प्रश्न 2: व्यापारियों को किन बातों से सावधान रहना चाहिए?

उत्तर: सरकारी नियमों और दस्तावेजों की अनदेखी से बचें, नहीं तो जुर्माना लग सकता है.

प्रश्न 3: छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है?

उत्तर: करियर को लेकर भ्रम रहेगा, लेकिन सही मार्गदर्शन से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.