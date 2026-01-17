हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kanya Rashifal 18 January 2026: कन्या राशि प्रॉपर्टी मामलों में समाधान, कार्यस्थल पर लापरवाही से बचें

Virgo Horoscope 18 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Jan 2026 11:38 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 18 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके चौथे भाव में विराजमान हैं, जिससे कन्या राशि वालों के लिए घर, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में गति आएगी. भूमि, भवन या वाहन से संबंधित अटके हुए कार्य सुलझ सकते हैं. हालांकि दिन व्यस्त रहेगा, इसलिए संतुलन बनाकर चलना जरूरी होगा.

सेहत राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य से थोड़ा कमजोर रह सकता है. व्यर्थ की दौड़-धूप और मानसिक तनाव से थकान महसूस हो सकती है. मेडिटेशन और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करने से मानसिक शांति मिलेगी और सेहत में सुधार आएगा. नींद पूरी लें और खानपान में लापरवाही न करें.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों को आज सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए. किसी भी तरह की अनदेखी से सरकारी नोटिस या जुर्माने की स्थिति बन सकती है. आर्टिफिशियल ज्वेलरी से जुड़े कारोबारियों को नई नीतियों के कारण असमंजस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और सही सलाह से स्थितियां संभल जाएंगी. जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज टीमवर्क पर ध्यान देना जरूरी होगा. यदि आप किसी प्रोजेक्ट में टीम लीड कर रहे हैं, तो समय-समय पर स्टाफ से फीडबैक लेते रहें. इससे काम की गुणवत्ता सुधरेगी. हालांकि कार्यस्थल पर आपकी लेजिनेस या टालमटोल की आदत परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें. करियर में स्थिरता के लिए अनुशासन जरूरी है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. भूमि या मकान से जुड़े मामलों में लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. बजट बनाकर चलें और अनावश्यक खर्चों से बचें. निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज और नियम अच्छे से जांच लें.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर मतभेद हो सकता है. यदि आपकी राय सबसे अलग है, तो उसे शांतिपूर्वक और तर्क के साथ रखें, तभी लोग आपकी बात समझ पाएंगे. वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे का सहयोग करें, इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों को करियर से जुड़े फैसले लेने में भ्रम हो सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. न्यू जनरेशन को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा, जिससे यश और पहचान भी प्राप्त हो सकती है.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 2

उपाय
बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा?
उत्तर: हां, भूमि और भवन से जुड़े अटके हुए कार्य सुलझ सकते हैं.

प्रश्न 2: व्यापारियों को किन बातों से सावधान रहना चाहिए?
उत्तर: सरकारी नियमों और दस्तावेजों की अनदेखी से बचें, नहीं तो जुर्माना लग सकता है.

प्रश्न 3: छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है?
उत्तर: करियर को लेकर भ्रम रहेगा, लेकिन सही मार्गदर्शन से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Jan 2026 11:38 PM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Virgo Horoscope Rashifal 2026 Horoscope 2026
Embed widget