Aaj ka Kanya Rashifal 17 June 2026: आज रात्रि 21:39 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज दोपहर 01:37 तक पुनर्वसु नक्षत्र फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा मिथुन राशि से निकलकर सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

सुनफा योग के शुभ प्रभाव से आज ब्रांडिंग और सेल्स टीम पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ, बिजनेस में नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई (मजबूत) रहेगा. बिजनेस के लिए डिसीजन लेते समय सुबह थोड़े असमंजस या दुविधा की स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जो भी फैसला लेंगे, वह बाद में पूरी तरह काबिले तारीफ साबित होगा और बड़ा धन लाभ दिलाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए बुधवार का दिन करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर ले जाने वाला साबित होगा. एंप्लॉयड और अनएंप्लॉयड पर्सन को आज करियर में आगे बढ़ने के कई बेहतरीन और सुनहरे मौके मिलेंगे; बस आपका काम उन मौकों को समय पर पहचानना और उन्हें हाथ से बिल्कुल न निकलने देना है. दफ्तर में आपकी कार्य क्षमता और अद्भुत मेहनत के दम पर आप सभी का दिल जीतने में सफल रहेंगे; अधिकारियों की तरफ से आज आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए 'टीम लीडर' बनाया जा सकता है; कंपनी की तरफ से किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने का मौका मिलेगा जो करियर ग्राफ को ऊपर ले जाएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी रफ्तार बढ़ाने और जोखिम उठाने का रहेगा. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. जो युवा लंबे समय से 'सरकारी नौकरी की तैयारी' में जुटे हैं, आज उन्हें रक्षा क्षेत्र (Defense Exam) या अन्य सरकारी विभागों में करियर के नए व बड़े अवसर मिल सकते हैं. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज अपनी स्टडी में थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, मेहनत सफल होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सौहार्द बढ़ाने वाला रहेगा. ध्रुव और गजकेसरी योग बनने से, परिवार के लंबे समय से अटके हुए कई बड़े व महत्वपूर्ण डिसीजंस (घरेलू फैसले) आज घर के बड़ों की गरिमामयी उपस्थिति में बेहद आसानी से सॉल्व (हल) हो जाएंगे, जिससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा. प्रेम संबंधों की बात करें तो आज लव-बर्ड्स एक-दूसरे की बारीक भावनाओं को अच्छे से समझेंगे, जिससे आपसी प्यार और गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही सुदृढ़, फिट और ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी. हालांकि, दफ्तर में काम का वर्कलोड बढ़ने से शाम को थोड़ी व्यस्तता और शारीरिक थकान रह सकती है, लेकिन मानसिक प्रसन्नता चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: कन्या राशि के जातक आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और गजकेसरी व बुधादित्य योग की महाशुभता पाने के लिए माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह किसी मंदिर में जाकर भगवान को हरी दूर्वा और मिश्री का भोग लगाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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