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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 17 June 2026: कन्या राशि गजकेसरी योग से बड़ों की उपस्थिति में सुलझेंगे बड़े पारिवारिक निर्णय, बढ़ेगा आपसी स्नेह

Aaj ka Kanya Rashifal 17 June 2026: कन्या राशि गजकेसरी योग से बड़ों की उपस्थिति में सुलझेंगे बड़े पारिवारिक निर्णय, बढ़ेगा आपसी स्नेह

Virgo Horoscope 17 June 2026:गजकेसरी योग से कन्या राशि वालों के फैमिली के बड़े डिसीजंस होंगे सॉल्व, क्या बुधवार को करियर के सुनहरे मौकों को हाथ से न निकलने देना रहेगा हितकर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 17 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 17 June 2026: आज रात्रि 21:39 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज दोपहर 01:37 तक पुनर्वसु नक्षत्र फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा मिथुन राशि से निकलकर सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
सुनफा योग के शुभ प्रभाव से आज ब्रांडिंग और सेल्स टीम पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ, बिजनेस में नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई (मजबूत) रहेगा. बिजनेस के लिए डिसीजन लेते समय सुबह थोड़े असमंजस या दुविधा की स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जो भी फैसला लेंगे, वह बाद में पूरी तरह काबिले तारीफ साबित होगा और बड़ा धन लाभ दिलाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए बुधवार का दिन करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर ले जाने वाला साबित होगा. एंप्लॉयड और अनएंप्लॉयड पर्सन को आज करियर में आगे बढ़ने के कई बेहतरीन और सुनहरे मौके मिलेंगे; बस आपका काम उन मौकों को समय पर पहचानना और उन्हें हाथ से बिल्कुल न निकलने देना है. दफ्तर में आपकी कार्य क्षमता और अद्भुत मेहनत के दम पर आप सभी का दिल जीतने में सफल रहेंगे; अधिकारियों की तरफ से आज आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए 'टीम लीडर' बनाया जा सकता है; कंपनी की तरफ से किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने का मौका मिलेगा जो करियर ग्राफ को ऊपर ले जाएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी रफ्तार बढ़ाने और जोखिम उठाने का रहेगा. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. जो युवा लंबे समय से 'सरकारी नौकरी की तैयारी' में जुटे हैं, आज उन्हें रक्षा क्षेत्र (Defense Exam) या अन्य सरकारी विभागों में करियर के नए व बड़े अवसर मिल सकते हैं. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज अपनी स्टडी में थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, मेहनत सफल होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सौहार्द बढ़ाने वाला रहेगा. ध्रुव और गजकेसरी योग बनने से, परिवार के लंबे समय से अटके हुए कई बड़े व महत्वपूर्ण डिसीजंस (घरेलू फैसले) आज घर के बड़ों की गरिमामयी उपस्थिति में बेहद आसानी से सॉल्व (हल) हो जाएंगे, जिससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा. प्रेम संबंधों की बात करें तो आज लव-बर्ड्स एक-दूसरे की बारीक भावनाओं को अच्छे से समझेंगे, जिससे आपसी प्यार और गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही सुदृढ़, फिट और ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी. हालांकि, दफ्तर में काम का वर्कलोड बढ़ने से शाम को थोड़ी व्यस्तता और शारीरिक थकान रह सकती है, लेकिन मानसिक प्रसन्नता चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: कन्या राशि के जातक आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और गजकेसरी व बुधादित्य योग की महाशुभता पाने के लिए माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह किसी मंदिर में जाकर भगवान को हरी दूर्वा और मिश्री का भोग लगाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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