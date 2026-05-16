Aaj ka Kanya Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष संयोग है. कन्या राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 8वें भाव (अष्टम भाव - संकट और रुकावट स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज का ग्रह गोचर आपको प्रत्येक मोर्चे पर, विशेषकर वित्तीय और तकनीकी मामलों में, अत्यधिक सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा है.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन "सजगता" का है. मार्केट की उथल-पुथल के कारण आपके बिजनेस की लागत में अचानक वृद्धि हो सकती है, जो आपकी चिंता बढ़ाएगी. वित्तीय संस्थानों या बैंकों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन लोन या फंड से जुड़े परिणाम आज उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलेंगे. आज किसी भी बड़े निवेश या नए सौदे से पूरी तरह दूर रहें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकता है. खासकर टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए सिस्टम क्रैश या डेटा लॉस (Data Loss) जैसी गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, जो आपके पूरे दिन के शेड्यूल को अस्त-व्यस्त कर देंगी. घर से दूर काम कर रहे जातकों को आज अकेलापन सता सकता है. दफ्तर में नकारात्मकता से बचने के लिए मन ही मन 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें, इससे शत्रुओं का दमन होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर अष्टम चंद्रमा के कारण ददियाल (दादा-दादी के परिवार) में किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है. सोशल लेवल पर अपनी इमेज को लेकर सावधान रहें और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने निजी जीवन में दखल न देने दें. अविवाहित लोगों के लिए आज जो विवाह के प्रस्ताव आएंगे, उनमें धोखा होने की संभावना है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

खेल और स्वास्थ्य (Sports & Health)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "अति-आत्मविश्वास" से बचने का है. मैदान पर टीम मेंबर्स के साथ तालमेल की कमी और ओवर-कॉन्फिडेंस के कारण आप चोट या किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं. आज शरीर को अधिक थकाएं नहीं और सुरक्षा उपकरणों का पूरा ध्यान रखें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल (गहन सोच और रहस्य का प्रतीक)

पर्पल (गहन सोच और रहस्य का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 2

2 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: शनि जयंती की शाम को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें.

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