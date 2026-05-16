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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 16 May 2026: कन्या राशि वालों को हो सकता है बिजनेस में घाटा, मैरिज प्रपोजल में धोखे की आशंका

Aaj ka Kanya Rashifal 16 May 2026: कन्या राशि वालों को हो सकता है बिजनेस में घाटा, मैरिज प्रपोजल में धोखे की आशंका

Virgo Horoscope 16 May 2026: कन्या राशि 8वें चंद्रमा से बिजनेस लागत बढ़ेगी. तकनीकी क्षेत्र के लोग डेटा लॉस से सावधान रहें. जानिए कन्या राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 May 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष संयोग है. कन्या राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 8वें भाव (अष्टम भाव - संकट और रुकावट स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज का ग्रह गोचर आपको प्रत्येक मोर्चे पर, विशेषकर वित्तीय और तकनीकी मामलों में, अत्यधिक सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा है.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन "सजगता" का है. मार्केट की उथल-पुथल के कारण आपके बिजनेस की लागत में अचानक वृद्धि हो सकती है, जो आपकी चिंता बढ़ाएगी. वित्तीय संस्थानों या बैंकों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन लोन या फंड से जुड़े परिणाम आज उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलेंगे. आज किसी भी बड़े निवेश या नए सौदे से पूरी तरह दूर रहें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकता है. खासकर टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए सिस्टम क्रैश या डेटा लॉस (Data Loss) जैसी गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, जो आपके पूरे दिन के शेड्यूल को अस्त-व्यस्त कर देंगी. घर से दूर काम कर रहे जातकों को आज अकेलापन सता सकता है. दफ्तर में नकारात्मकता से बचने के लिए मन ही मन 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें, इससे शत्रुओं का दमन होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर अष्टम चंद्रमा के कारण ददियाल (दादा-दादी के परिवार) में किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है. सोशल लेवल पर अपनी इमेज को लेकर सावधान रहें और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने निजी जीवन में दखल न देने दें. अविवाहित लोगों के लिए आज जो विवाह के प्रस्ताव आएंगे, उनमें धोखा होने की संभावना है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

खेल और स्वास्थ्य (Sports & Health)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "अति-आत्मविश्वास" से बचने का है. मैदान पर टीम मेंबर्स के साथ तालमेल की कमी और ओवर-कॉन्फिडेंस के कारण आप चोट या किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं. आज शरीर को अधिक थकाएं नहीं और सुरक्षा उपकरणों का पूरा ध्यान रखें.

  • भाग्यशाली रंग: पर्पल (गहन सोच और रहस्य का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: शनि जयंती की शाम को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 May 2026 03:25 AM (IST)
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