Aaj ka Kanya Rashifal 15 June 2026: आज का कन्या राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों के दुर्लभ संयोग से कन्या राशि के जातकों के लिए तरक्की के नए द्वार खोलने वाला है. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ-साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

सबसे विशेष बात यह है कि कन्या राशि वालों के लिए आज 'भद्र योग' का महासंयोग बन रहा है, जो आपके करियर और मान-सम्मान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद आपके दशम भाव (कर्म स्थान) यानी मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए व शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए व शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें) यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना बेहद सुखद और मंगलमय रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: आज चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम यानी कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज का मूल मंत्र यही है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उस पर पूरा फोकस करें. सूर्य भी दशम भाव (मिथुन राशि) में विराजमान हैं, जिसके प्रभाव से ऑफिस में आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस और काम के प्रति समर्पण आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा. बॉस और सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे.

नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए एक जरूरी सलाह यह है कि आज अपने आलोचकों (क्रिटिक्स) की बातों का बिल्कुल बुरा न मानें. इसके बजाय, उनकी प्रतिक्रिया को सकारात्मक रूप से लें और अपनी कमियों को सुधारकर आगे और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खुद को तैयार रखें.

करियर और इंटरव्यू टिप: जो युवा नई नौकरी की तलाश में हैं या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वे आज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स (वाणी और संवाद शैली) को और मजबूत करें. यदि आज आपका कोई टेलीफोनिक या वीडियो कॉल इंटरव्यू होता है, तो आप बेहद प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखकर सफलता हासिल कर पाएंगे.

करियर और व्यापार: शूल और गण्ड योग के बनने से मैन्युफैक्चरिंग (Manufacturing) और प्रोडक्शन (Production) से जुड़े कारोबारियों के लिए आज बहुत अच्छे संयोग बनेंगे. क्वालिटी कंट्रोल में पिछले कुछ समय से जो छोटी-छोटी दिक्कतें आ रही थीं, आज उनके सुलझने का रास्ता साफ होगा, जिससे आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगी.

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद मंगलमय रहने वाला है. बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए आज आपको नई सेल्स स्ट्रेटजी (New Sales Strategy) और नई तकनीकों को अपनाना चाहिए, जो बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी. आज मार्केट से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है.

पारिवारिक जीवन व रिश्ते: पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी राहत भरा रहेगा. माता-पिता (Parents) के साथ यदि पिछले कुछ समय से कोई वैचारिक मतभेद या मनभेद चल रहा था, तो आज वह पूरी तरह दूर हो जाएगा और रिश्तों में दोबारा मधुरता आएगी.

छात्र और युवा: विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Person) को आज के दिन अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान (Focus) लगाने की जरूरत है. आज का समय आपके लिए भविष्य की योजनाओं (Future Planning) को तैयार करने के लिए सबसे उत्तम है.

शुभ रंग: सफेद (White)

सफेद (White) शुभ अंक (Lucky No): 1

1 अशुभ अंक (Unlucky No): 6

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