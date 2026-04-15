हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या राशिफल 15 अप्रैल 2026: चंद्रमा का 7वां भाव सही फैसले और एक्टिव अप्रोच से मिलेगी तरक्की! पढ़ें राशिफल

कन्या राशिफल 15 अप्रैल 2026: चंद्रमा का 7वां भाव सही फैसले और एक्टिव अप्रोच से मिलेगी तरक्की! पढ़ें राशिफल

Virgo Horoscope: कन्या राशिफल 15 अप्रैल 2026 चन्द्रमा का 7वें भाव में होने से बिजनेस और पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा. सही फैसले और एक्टिव अप्रोच आपको दूसरों से आगे रखेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 15 Apr 2026 03:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • लव लाइफ में उत्साह, परिवार में निर्णयों का सम्मान।

Aaj ka Kanya Rashifal 15 April 2026: आज कन्या राशि के लिए दिन काफी फायदेमंद और प्रोडक्टिव रहने वाला है. चन्द्रमा का 7वें भाव में होना साफ संकेत देता है कि बिजनेस और पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा.

सही फैसले और एक्टिव अप्रोच आपको दूसरों से आगे रखेगी. आज आप जितना स्मार्ट खेलेंगे, उतना ज्यादा फायदा उठाएंगे.

कन्या राशि बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

बिजनेस के लिए आज का दिन मजबूत है. नए प्रोडक्ट से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के साथ मिलकर लिए गए कड़े फैसले आपके व्यापार के हित में जाएंगे.

हिडन एनिमी या छिपे हुए विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी चतुराई उन पर भारी पड़ेगी.

एन्सेस्ट्रल बिजनेस में स्टॉक का सही मिलान होने से छिपे हुए मुनाफे का पता चलेगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजिशन मजबूत होगी.

आज नेटवर्किंग और मार्केट कनेक्शन आपके लिए बड़ा फायदा लेकर आएंगे.

14 April Birthday Astrology: डॉ. अंबेडकर से लेकर टाइटैनिक तक, आखिर 14 अप्रैल की तारीख में ऐसा क्या खास है?

कन्या राशि पार्टनरशिप और नौकरी राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन ग्रोथ वाला है. आपको नई और भविष्य की तकनीकों पर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी स्किल्स अपग्रेड होंगी.

ऑफिस का माहौल लचीला और आधुनिक रहेगा, जिससे काम करने में आसानी और संतुष्टि मिलेगी.

आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जो सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि क्रिएटिव संतुष्टि भी देंगे.

सीधी बात आज का दिन आपको अपने टैलेंट को साबित करने का मौका दे रहा है, इसे हल्के में मत लेना.

कन्या राशि शिक्षा और करियर राशिफल:

स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार है. प्रेजेंटेशन, सेमिनार या किसी भी तरह की पब्लिक स्पीकिंग में आपका आत्मविश्वास सबको प्रभावित करेगा.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मॉक टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेगा.

आज जो मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट जल्दी दिखेगा.

अगर आप अपने फोकस को बनाए रखते हैं, तो आज का दिन आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

कन्या राशि परिवार और सामाजिक जीवन राशिफल:

लव लाइफ में आज नया जोश और उत्साह देखने को मिलेगा. अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो अपने दिल की बात कहने के लिए आज का दिन सही है.

परिवार में भी माहौल सकारात्मक रहेगा और आपके निर्णयों को सम्मान मिलेगा.

हालांकि एक जरूरी सावधानी आज किसी को घड़ी गिफ्ट में न दें और न ही लें, यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा.

कन्या राशि राजनीति और सामाजिक प्रभाव राशिफल:

यदि आप राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए खास हो सकता है. सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं के साथ आपकी गुप्त बैठक सफल रहेगी.

आगामी चुनावों के लिए आपकी दावेदारी मजबूत हो सकती है और आपकी रणनीति को सराहा जाएगा.

आपकी नेटवर्किंग और समझदारी आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी.

कन्या राशि सेहत राशिफल:

सेहत के मामले में आज आप मजबूत स्थिति में रहेंगे. आपका आत्मबल और पॉजिटिव सोच आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करेगी.

हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाही करें. रूटीन, डाइट और नींद को बनाए रखना जरूरी है.

आज का निष्कर्ष:

आज का दिन मौके पहचानने और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने का है. अगर आपने सही समय पर सही फैसला लिया, तो लाभ और पहचान दोनों मिलेंगे.

लकी फैक्टर:

लकी कलर: येलो
लकी नंबर: 3
अनलकी नंबर: 6

उपाय:

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र या फल का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

Baisakhi 2026: बैसाखी पर क्यों लगता है मेला और होता है भांगड़ा-गिद्दा ? जानें परंपरा का इतिहास

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 15 Apr 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope

Frequently Asked Questions

राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है?

यदि आप राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन खास हो सकता है। सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं के साथ गुप्त बैठक सफल रहेगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
कन्या राशिफल 15 अप्रैल 2026: चंद्रमा का 7वां भाव सही फैसले और एक्टिव अप्रोच से मिलेगी तरक्की! पढ़ें राशिफल
कन्या राशिफल 15 अप्रैल 2026: चंद्रमा का 7वां भाव सही फैसले और एक्टिव अप्रोच से मिलेगी तरक्की! पढ़ें राशिफल
राशिफल
सिंह राशिफल 15 अप्रैल 2026: चंद्रमा का 8वां भाव अनचाहे खर्च और मानसिक तनाव का कारण बनेगा! पढ़ें राशिफल?
सिंह राशिफल 15 अप्रैल 2026: चंद्रमा का 8वां भाव अनचाहे खर्च और मानसिक तनाव का कारण बनेगा! पढ़ें राशिफल?
राशिफल
कर्क राशिफल 15 अप्रैल 2026: बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन शुरुआत में हो सकती है आर्थिक समस्या?
कर्क राशिफल 15 अप्रैल 2026: बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन शुरुआत में हो सकती है आर्थिक समस्या?
राशिफल
मिथुन राशिफल 15 अप्रैल 2026: 10वें भाव का चंद्रमा दिलाएगा करियर में ग्रोथ और एक्सपेंशन! पढ़ें राशिफल
मिथुन राशिफल 15 अप्रैल 2026: 10वें भाव का चंद्रमा दिलाएगा करियर में ग्रोथ और एक्सपेंशन! पढ़ें राशिफल
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सम्राट चौधरी की शपथ से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'वो साथी नहीं शातिर है जो...'
सम्राट चौधरी की शपथ से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'वो साथी नहीं शातिर है जो...'
इंडिया
‘मैं आपसे माफी मांगता हूं’, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते समय क्यों PM मोदी हुए भावुक
‘मैं आपसे माफी मांगता हूं’, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते समय क्यों PM मोदी हुए भावुक
विश्व
ईरान वॉर के बीच अचानक भारत की तारीफों के पुल बांधने लगा पाकिस्तान, क्यों अब याद आया ऑपरेशन सिंदूर
ईरान वॉर के बीच अचानक भारत की तारीफों के पुल बांधने लगा पाकिस्तान, क्यों अब याद आया ऑपरेशन सिंदूर
टेलीविजन
अनुषा दांडेकर ने गुपचुप की सगाई? भूषण प्रधान संग शादी की खबरों ने मचाई सनसनी, वायरल फोटो
अनुषा दांडेकर ने गुपचुप की सगाई? भूषण प्रधान संग शादी की खबरों ने मचाई सनसनी, वायरल फोटो
आईपीएल 2026
क्या विराट कोहली हुए चोटिल? नए वीडियो ने बढ़ाई RCB की टेंशन, जानें पूरा मामला
क्या विराट कोहली हुए चोटिल? नए वीडियो ने बढ़ाई RCB की टेंशन, जानें पूरा मामला
इंडिया
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
Home Tips
Kitchen Safety Tips: चॉपिंग बोर्ड खिसकने से कट सकता है हाथ! क्या आपने ट्राई किया यह वायरल हैक?
चॉपिंग बोर्ड खिसकने से कट सकता है हाथ! क्या आपने ट्राई किया यह वायरल हैक?
ट्रेंडिंग
Video: हापुड़ हाईवे पर ‘मौत का खेल’! तेज रफ्तार कार से रईसजादों ने किए जानलेवा स्टंट, वीडियो वायरल
हापुड़ हाईवे पर ‘मौत का खेल’! तेज रफ्तार कार से रईसजादों ने किए जानलेवा स्टंट, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget