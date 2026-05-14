Aaj ka Kanya Rashifal 14 May 2026: गुरुवार के दिन ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11.21 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 10.34 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र प्रभावी होगा. आज ग्रहों के राजा सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है, साथ ही प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग भी है. कन्या राशि के लिए चंद्रमा आज 7वें भाव में गोचर करेंगे, जो वैवाहिक जीवन और साझेदारी के लिए अत्यंत शुभ है. आज दो विशेष शुभ समय हैं: सुबह 07.00 से 08.00 बजे तक और शाम 05.00 से 06.00 बजे तक. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय नए कार्यों से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. प्रीति और सर्वार्थसिद्धि योग के बनने से बिजनेसमैन को आज बड़ा मुनाफा मिलने के प्रबल योग हैं. यह लाभ आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगा. आज भविष्य के विस्तार के लिए "ब्लू प्रिंट" बनाने का सबसे उपयुक्त दिन है. किसी बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग सफल हो सकती है, जो आपके करियर और व्यवसाय के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी. साथ ही, लीगल मामलों में आज राहत मिलेगी. किसी पुराने कोर्ट केस में स्टे या फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है.

नौकरी और करियर (Job & Career):

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन निर्बाध गति से आगे बढ़ने का है. एंप्लॉयड पर्सन आज अपने सभी टारगेट्स बिना किसी रुकावट के पूरे कर लेंगे, जिससे ऑफिस में आपकी साख बढ़ेगी और आपको 'स्टार एम्प्लॉई' का खिताब भी मिल सकता है. ऑफिस का काम समय पर खत्म होने से मन में प्रसन्नता रहेगी.

कला और विद्यार्थी (Arts & Students):

आर्टिस्ट्स और लर्नर्स के लिए आज का दिन ज्ञानवर्धन का है. नई चीजें सीखने के प्रति आपकी जिज्ञासा आपको किसी विशेष वर्कशॉप में सफलता दिलाएगी. यह अनुभव आपके भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगा. अपनी रचनात्मकता पर पूरा भरोसा रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक और निजी जीवन में आज खुशियों का संगम होगा. चन्द्रमा के 7th हाउस में होने से पति-पत्नी के बीच बॉन्डिंग पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी. ऑफिस से जल्दी फ्री होने के कारण आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे और बाहर डिनर पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है. पुस्तैनी संपत्ति को लेकर जो विवाद बरसों से चल रहा था, वह आज बड़ों की मध्यस्थता से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ जाएगा.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी बेहतर महसूस करेंगे. मानसिक शांति और पारिवारिक सुख आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे. रात्रि के विष दोष के दौरान मन को शांत रखने के लिए मंत्र जाप का सहारा लें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

विशेष उपाय: आज भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले फल अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं, इससे विष दोष का नकारात्मक प्रभाव कम होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.