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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 12 June 2026: कन्या राशि सैलरी न बढ़ने के फ्रस्ट्रेशन से बढ़ सकता है सेल्फ डाउट, भावुक होने के बजाय स्किल्स करें अपग्रेड

Aaj ka Kanya Rashifal 12 June 2026: कन्या राशि सैलरी न बढ़ने के फ्रस्ट्रेशन से बढ़ सकता है सेल्फ डाउट, भावुक होने के बजाय स्किल्स करें अपग्रेड

Virgo Horoscope 12 June 2026: सडनली ट्रेनिंग-हायरिंग खर्चों और सरकारी नोटिस से रहना होगा सावधान, क्या शुक्रवार को वर्कप्लेस पर अपोजिट जेंडर से अलर्ट रहना रहेगा हितकर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा. वहीं कन्या राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई बरतने और जोखिमों से बचने का संकेत दे रहा है. आज के दिन बिजनेस में 'सडनली' (अचानक) ही किसी मुख्य एंप्लॉई के जॉब स्विच (इस्तीफा देने) करने के कारण, कंपनी में अचानक नए स्टाफ की ट्रेनिंग और हायरिंग (New Hiring) का अनचाहा एक्सपेंडिचर (बड़ा खर्च) आपके लिए बजट की नई समस्याएं खड़ी कर सकता है. बिजनेस को बढ़ाने के आपके पुराने प्रयासों में आज थोड़ी असफलता हाथ लग सकती है, उल्टा बाजार में लापरवाही बरतने पर आपके हाथ कोई अनचाहा सरकारी नोटिस भी लग सकता है, इसलिए टैक्स और लीगल पेपर्स पूरी तरह संभालकर रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन थोड़ा संभलकर चलने और अपनी गुप्त बातें लीक न होने देने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. दफ्तर में जिन कर्मचारियों की काफी समय से सैलरी (वेतन) नहीं बढ़ रही है और काम का वर्कलोड (बोझ) लगातार ज्यादा बना हुआ है, आज उनके मन में भारी 'फ्रस्ट्रेशन' (निराशा) पैदा हो सकता है; यहाँ तक कि जूनियर्स को अपने से आगे निकलता देखकर मन में 'सेल्फ-डाउट' (आत्म-संदेह) काफी बढ़ेगा; लेकिन ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि इस समय भावुक होने के बजाय केवल अपनी स्किल्स (हुनर) को अपग्रेड करने पर पूरा फोकस करें. 

ग्रह गोचर फेवर में न होने से आज आपको वर्कप्लेस पर विशेष रूप से 'अपोजिट जेंडर' (विपरीत लिंग के को-वर्कर्स) की हरकतों से थोड़ा अलर्ट और सावधान रहना होगा, क्योंकि वे गुप्त रूप से आपके ऑफिशियल कार्यों में खलल डाल सकते हैं, अपनी साख बचाकर रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपने दृष्टिकोण और तौर-तरीकों को पूरी तरह बदलने का संदेश दे रहा है. आठवां चंद्रमा मानसिक भटकाव दे सकता है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने जीवन और करियर को एक नई व सफल दिशा में बदलने के लिए, सबसे पहले अपनी पुरानी आदतों और अपने 'दृष्टिकोण' (Perspective) को पूरी तरह बदलना होगा; कड़ा अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन घरेलू रिश्तों को संवारने के लिए कड़ा प्रयास करने का संकेत दे रहा है. आठवें चंद्रमा के कारण आज रिश्तेदारों या करीबियों के साथ किसी मामूली बात पर बेवजह की बहस या तीखी नोकझोंक होने की आशंका बनी हुई है, अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रखें. हालांकि, विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आज आप अपने परिवार के साथ आंशिक संबंधों और आपसी तालमेल को मजबूत करने में लगातार लगे रहेंगे, जो बहुत सही कदम है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज अष्टम चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण खुद के वाहन से यात्रा करते समय या ड्राइविंग के दौरान पूरी सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका दिखाई दे रही है. कार्यक्षेत्र के फ्रस्ट्रेशन और मानसिक तनाव के कारण भारी सिरदर्द रह सकता है; सेहत को लेकर नियमित योग, मेडिटेशन और अपनी जरूरी मेडिसिन (दवाइयों) के समय पर लेने पर पूरा ध्यान दें.

भाग्यशाली रंग: वाइट
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: कन्या राशि के जातक आज आठवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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