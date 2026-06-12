Aaj ka Kanya Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा. वहीं कन्या राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई बरतने और जोखिमों से बचने का संकेत दे रहा है. आज के दिन बिजनेस में 'सडनली' (अचानक) ही किसी मुख्य एंप्लॉई के जॉब स्विच (इस्तीफा देने) करने के कारण, कंपनी में अचानक नए स्टाफ की ट्रेनिंग और हायरिंग (New Hiring) का अनचाहा एक्सपेंडिचर (बड़ा खर्च) आपके लिए बजट की नई समस्याएं खड़ी कर सकता है. बिजनेस को बढ़ाने के आपके पुराने प्रयासों में आज थोड़ी असफलता हाथ लग सकती है, उल्टा बाजार में लापरवाही बरतने पर आपके हाथ कोई अनचाहा सरकारी नोटिस भी लग सकता है, इसलिए टैक्स और लीगल पेपर्स पूरी तरह संभालकर रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन थोड़ा संभलकर चलने और अपनी गुप्त बातें लीक न होने देने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. दफ्तर में जिन कर्मचारियों की काफी समय से सैलरी (वेतन) नहीं बढ़ रही है और काम का वर्कलोड (बोझ) लगातार ज्यादा बना हुआ है, आज उनके मन में भारी 'फ्रस्ट्रेशन' (निराशा) पैदा हो सकता है; यहाँ तक कि जूनियर्स को अपने से आगे निकलता देखकर मन में 'सेल्फ-डाउट' (आत्म-संदेह) काफी बढ़ेगा; लेकिन ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि इस समय भावुक होने के बजाय केवल अपनी स्किल्स (हुनर) को अपग्रेड करने पर पूरा फोकस करें.

ग्रह गोचर फेवर में न होने से आज आपको वर्कप्लेस पर विशेष रूप से 'अपोजिट जेंडर' (विपरीत लिंग के को-वर्कर्स) की हरकतों से थोड़ा अलर्ट और सावधान रहना होगा, क्योंकि वे गुप्त रूप से आपके ऑफिशियल कार्यों में खलल डाल सकते हैं, अपनी साख बचाकर रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपने दृष्टिकोण और तौर-तरीकों को पूरी तरह बदलने का संदेश दे रहा है. आठवां चंद्रमा मानसिक भटकाव दे सकता है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने जीवन और करियर को एक नई व सफल दिशा में बदलने के लिए, सबसे पहले अपनी पुरानी आदतों और अपने 'दृष्टिकोण' (Perspective) को पूरी तरह बदलना होगा; कड़ा अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन घरेलू रिश्तों को संवारने के लिए कड़ा प्रयास करने का संकेत दे रहा है. आठवें चंद्रमा के कारण आज रिश्तेदारों या करीबियों के साथ किसी मामूली बात पर बेवजह की बहस या तीखी नोकझोंक होने की आशंका बनी हुई है, अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रखें. हालांकि, विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आज आप अपने परिवार के साथ आंशिक संबंधों और आपसी तालमेल को मजबूत करने में लगातार लगे रहेंगे, जो बहुत सही कदम है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज अष्टम चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण खुद के वाहन से यात्रा करते समय या ड्राइविंग के दौरान पूरी सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका दिखाई दे रही है. कार्यक्षेत्र के फ्रस्ट्रेशन और मानसिक तनाव के कारण भारी सिरदर्द रह सकता है; सेहत को लेकर नियमित योग, मेडिटेशन और अपनी जरूरी मेडिसिन (दवाइयों) के समय पर लेने पर पूरा ध्यान दें.

भाग्यशाली रंग: वाइट

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: कन्या राशि के जातक आज आठवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

यह भी पढ़े- Astrology: गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गुरुवार को करें ये काम, मिल सकते हैं शुभ फल

यह भी पढ़े- Guru Shukra Yuti Yog 2026: 10 जून से बनेगी गुरु-शुक्र युति, इन 4 राशियों को मिल सकते हैं धन, सफलता और खुशियों के संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.