Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज करियर में गेम-चेंजर, AI से काम गति तीन गुना बढ़ेगी।

व्यवसाय में सरकारी काम होंगे, मर्जर/एक्विजिशन का मौका मिलेगा।

पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संतान से बड़ा सरप्राइज मिलेगा।

छात्रों का प्रदर्शन शानदार, कलाकारों के लिए समय अनुकूल।

स्वास्थ्य में सुधार, नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा।

Aaj ka Kanya Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र है, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक लाभ और रचनात्मकता का भाव है. ग्रहों के शुभ संयोग से आज वाशि, सुनफा, पराक्रम और साध्य योग का लाभ मिलेगा. चन्द्रमा का मकर राशि में होना आपकी बौद्धिक क्षमता को प्रखर बनाएगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 तक का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालें.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन "गेम-चेंजर" साबित होगा. आपकी रिसर्च और डेटा पर मजबूत पकड़ बोर्ड मीटिंग में चर्चा का विषय बनेगी. एआई (AI) और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ आपका तालमेल काम की गति को तीन गुना बढ़ा देगा. किसी जटिल समस्या का जो समाधान आप देंगे, वह कंपनी के भविष्य के लिए क्रांतिकारी साबित होगा और इससे ऑफिस में आपकी साख आसमान छुएगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. आपकी मेहनत से अटके हुए सरकारी काम पूरे होंगे. यदि किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने से मर्जर या एक्विजिशन (Merger/Acquisition) का ऑफर मिलता है, तो उसे आज के शुभ मुहूर्त (10:15-12:15 या 02:00-03:00) में फाइनल करना लाभकारी रहेगा. मार्केट में आपके ब्रांड की डिमांड बढ़ने से नए देशों में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैलाने का सुनहरा अवसर मिलेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें बखूबी निभाएंगे. संतान की ओर से आज कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है जो घर में खुशियां लाएगा. बच्चों के साथ आपका रिश्ता दोस्ती जैसा मजबूत होगा और उनकी जिज्ञासा से आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा. चन्द्रमा के प्रभाव से आज अचानक किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने के योग हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स आज शानदार प्रदर्शन करेंगे. आपकी एकाग्रता चरम पर रहेगी. वहीं कलाकारों (Artists) के लिए समय बहुत अनुकूल है, वे अपनी कल्पनाओं को धरातल पर उतारने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज सुधार महसूस होगा. विशेषकर नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी दिक्कतों में राहत मिलेगी. आज आप मेडिटेशन (ध्यान) की गहरी अवस्था को प्राप्त करने में सफल रहेंगे, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र

आगामी चुनावों को देखते हुए आज आपको किसी क्षेत्र का 'चुनाव प्रभारी' नियुक्त किया जा सकता है. आपकी प्रबंधन क्षमता की सराहना होगी. सामाजिक स्तर पर आज आप किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में सेवा करके आत्मिक सुख प्राप्त करेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: आज पक्षियों को सप्तधान्य (सात प्रकार का अनाज) खिलाएं और "ॐ बुधाय नमः" मंत्र का जाप करें.

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