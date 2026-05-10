Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुरानी बीमारियों से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय निश्चित होगी।

व्यापार में रुके प्रोजेक्ट पुनः जीवित होंगे, धन लाभ संभव।

कार्यक्षेत्र में बाधाएं दूर, बॉस का मिलेगा सहयोग।

पारिवारिक सुख-सहयोग, पिता के मार्गदर्शन से उलझनें हल होंगी।

Aaj ka Kanya Rashifal 10 May 2026: कन्या राशि के लोगों के लिए विजय और राहत लेकर आया है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज चन्द्रमा के छठे भाव में होने से आपको पुरानी गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और शत्रुओं पर आपकी जीत सुनिश्चित होगी.

बुधादित्य योग का प्रभाव आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे आप जटिल व्यापारिक मामलों को चुटकियों में सुलझा लेंगे. हालांकि, दोपहर बाद चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साख बढ़ाने वाला है. बिजनेस में किसी पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे न केवल आपकी आय बढ़ेगी बल्कि फैमिली का नाम भी रोशन होगा. यदि मार्केट में किसी पार्टी के साथ आपका पुराना विवाद चल रहा था, तो आज उसमें बड़ी राहत मिल सकती है और आपसी समझौते से मामला सुलझ सकता है. आर्थिक रूप से पिता या पैतृक पक्ष से बड़ी मदद मिलने के प्रबल योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के टी.ए. और डी.ए. (TA/DA) के भुगतान में आ रही सभी बाधाएं आज दूर होंगी और जल्द ही आपके अकाउंट में क्रेडिट का मैसेज प्राप्त हो सकता है. बॉस आज आपके सबसे बड़े समर्थक के रूप में उभरेंगे और आपके किसी भी नए इनोवेटिव आईडिया को तुरंत हरी झंडी मिल सकती है. आपकी मेहनत और लगन आज करियर में स्थिरता लेकर आएगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. पिता के मार्गदर्शन से आज आपकी कोई बड़ी उलझन दूर होगी. रविवार का दिन होने के कारण परिवार के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता रहेगी, जिससे आपसी तालमेल और गहरा होगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी आपके पक्ष में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)

खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "गोल्डन डे" साबित हो सकता है. आपके शरीर में अपार बल और फुर्ती का अनुभव होगा, जिससे किसी बड़े खेल आयोजन में आप रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करेंगे. गोल्ड मेडल या बड़ी ट्रॉफी आज आपके नाम हो सकती है. जो छात्र तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए आज का दिन शोध और नए प्रयोगों के लिए बहुत ही उत्तम है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज मिश्रित परिणाम मिलेंगे. जहाँ आपको पुरानी गंभीर बीमारी से राहत मिलेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, वहीं घर के बुजुर्गों को नसों में खिंचाव या गंभीर सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. उनकी दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है, इसलिए उन्हें पर्याप्त आराम दें और समय पर चेकअप करवाएं. खुद को हाइड्रेटेड रखें और संतुलित आहार का सेवन जारी रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करना आपके कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करेगा.

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