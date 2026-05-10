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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 10 May 2026: कन्या राशि पुराने अटके प्रोजेक्ट्स में मिलेगी बड़ी सफलता और पैतृक संपत्ति से होगा आर्थिक लाभ

Aaj Ka Kanya Rashifal 10 May 2026: कन्या राशि पुराने अटके प्रोजेक्ट्स में मिलेगी बड़ी सफलता और पैतृक संपत्ति से होगा आर्थिक लाभ

Virgo Horoscope 10 May 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन पुराने विवादों के अंत और खेल में जीत का है. जानिए कन्या राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 May 2026 03:25 AM (IST)
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  • पुरानी बीमारियों से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय निश्चित होगी।
  • व्यापार में रुके प्रोजेक्ट पुनः जीवित होंगे, धन लाभ संभव।
  • कार्यक्षेत्र में बाधाएं दूर, बॉस का मिलेगा सहयोग।
  • पारिवारिक सुख-सहयोग, पिता के मार्गदर्शन से उलझनें हल होंगी।

Aaj ka Kanya Rashifal 10 May 2026: कन्या राशि के लोगों के लिए विजय और राहत लेकर आया है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज चन्द्रमा के छठे भाव में होने से आपको पुरानी गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और शत्रुओं पर आपकी जीत सुनिश्चित होगी.

बुधादित्य योग का प्रभाव आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे आप जटिल व्यापारिक मामलों को चुटकियों में सुलझा लेंगे. हालांकि, दोपहर बाद चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साख बढ़ाने वाला है. बिजनेस में किसी पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे न केवल आपकी आय बढ़ेगी बल्कि फैमिली का नाम भी रोशन होगा. यदि मार्केट में किसी पार्टी के साथ आपका पुराना विवाद चल रहा था, तो आज उसमें बड़ी राहत मिल सकती है और आपसी समझौते से मामला सुलझ सकता है. आर्थिक रूप से पिता या पैतृक पक्ष से बड़ी मदद मिलने के प्रबल योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के टी.ए. और डी.ए. (TA/DA) के भुगतान में आ रही सभी बाधाएं आज दूर होंगी और जल्द ही आपके अकाउंट में क्रेडिट का मैसेज प्राप्त हो सकता है. बॉस आज आपके सबसे बड़े समर्थक के रूप में उभरेंगे और आपके किसी भी नए इनोवेटिव आईडिया को तुरंत हरी झंडी मिल सकती है. आपकी मेहनत और लगन आज करियर में स्थिरता लेकर आएगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में सुख और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. पिता के मार्गदर्शन से आज आपकी कोई बड़ी उलझन दूर होगी. रविवार का दिन होने के कारण परिवार के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता रहेगी, जिससे आपसी तालमेल और गहरा होगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी आपके पक्ष में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "गोल्डन डे" साबित हो सकता है. आपके शरीर में अपार बल और फुर्ती का अनुभव होगा, जिससे किसी बड़े खेल आयोजन में आप रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करेंगे. गोल्ड मेडल या बड़ी ट्रॉफी आज आपके नाम हो सकती है. जो छात्र तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए आज का दिन शोध और नए प्रयोगों के लिए बहुत ही उत्तम है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज मिश्रित परिणाम मिलेंगे. जहाँ आपको पुरानी गंभीर बीमारी से राहत मिलेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, वहीं घर के बुजुर्गों को नसों में खिंचाव या गंभीर सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. उनकी दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है, इसलिए उन्हें पर्याप्त आराम दें और समय पर चेकअप करवाएं. खुद को हाइड्रेटेड रखें और संतुलित आहार का सेवन जारी रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करना आपके कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 May 2026 03:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

कन्या राशि के लोगों को आज पुरानी बीमारियों से किस तरह की राहत मिलेगी?

आज चन्द्रमा के छठे भाव में होने से पुरानी गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा।

व्यापार में आज कन्या राशि वालों के लिए क्या खास है?

आज अटके हुए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी, आय बढ़ेगी और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

टी.ए. और डी.ए. के भुगतान की बाधाएं दूर होंगी, बॉस का सहयोग मिलेगा और करियर में स्थिरता आएगी।

प्रेम और परिवार के मामले में आज क्या उम्मीद की जा सकती है?

पारिवारिक जीवन में सुख-सहयोग रहेगा, पिता के मार्गदर्शन से उलझनें दूर होंगी और रिश्तों में स्पष्टता बढ़ेगी।

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?

खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए शोध के नए अवसर खुलेंगे।

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