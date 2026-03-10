हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Kanya Rashifal 10 March 2026: कन्या राशि मान-सम्मान में वृद्धि, नई जिम्मेदारी के लिए रहें तैयार

Aaj Ka Kanya Rashifal 10 March 2026: कन्या राशि मान-सम्मान में वृद्धि, नई जिम्मेदारी के लिए रहें तैयार

Virgo Horoscope 10 March 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Mar 2026 02:55 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Rashifal 10 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तृतीय भाव में स्थित हैं, जिससे साहस, संचार और प्रयासों में वृद्धि हो सकती है. हालांकि आपको अपने छोटे भाई या करीबी रिश्तेदारों की संगति पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी. दिन कुल मिलाकर पहले के मुकाबले बेहतर रहने के संकेत दे रहा है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक रह सकता है. मीडिया और पीआर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए यह शानदार समय है. आपकी कंपनी या ब्रांड से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर सामने आ सकती है या सोशल मीडिया पर आपका कोई कंटेंट वायरल हो सकता है, जिससे ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ेगी.  हर्षण योग के प्रभाव से नए व्यापारियों को धन लाभ मिलने और अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा हो सकता है. ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और आपको कोई सर्टिफिकेशन या अवार्ड भी मिल सकता है. यह आपके प्रोफेशनल विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. कार्यस्थल पर नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. साथ ही पेंडिंग कामों को पूरा करने पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

लव लाइफ और परिवार राशिफल

परिवार में आज आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप पूरी ईमानदारी से निभाने में सफल रहेंगे. दांपत्य जीवन में कुछ पुराने मुद्दे खत्म हो सकते हैं, हालांकि कुछ लोगों को थोड़ी भावनात्मक उदासी भी महसूस हो सकती है. परिवार के साथ खुलकर बातचीत करना रिश्तों को मजबूत बनाएगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

जो छात्र रिसर्च पेपर या थीसिस पर काम कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल है. जर्नल सबमिशन के लिए अच्छा समय है और प्रोफेसर से सकारात्मक और उपयोगी फीडबैक मिल सकता है. आपकी अकादमिक राइटिंग स्किल्स भी बेहतर रहेंगी.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लेना जरूरी रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

लक्की कलर: ग्रीन
लक्की नंबर: 5
अनलक्की नंबर: 7

उपाय

आज भगवान गणेश की पूजा करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जप करें.

FAQs

1. क्या कन्या राशि वालों को आज करियर में कोई उपलब्धि मिल सकती है?
हाँ, ऑफिस में सर्टिफिकेशन, अवार्ड या आपकी मेहनत की सराहना मिलने के योग हैं.

2. क्या आज कन्या राशि के व्यापारियों को लाभ मिलेगा?
हर्षण योग के प्रभाव से नए व्यापारियों को धन लाभ और सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं.

3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
रिसर्च और थीसिस पर काम करने वाले छात्रों के लिए दिन काफी अनुकूल है और उन्हें प्रोफेसर से अच्छा सहयोग मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Mar 2026 02:55 AM (IST)
Kanya Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Rashifal
Embed widget