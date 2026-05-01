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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या राशिफल 1 मई 2026 बुधादित्य योग से विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा, कम ब्याज पर मिलेगा बिजनेस लोन

कन्या राशिफल 1 मई 2026 बुधादित्य योग से विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा, कम ब्याज पर मिलेगा बिजनेस लोन

Virgo Horoscope: कन्या राशिफल 1 मई 2026 बुधादित्य योग से विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा, कम ब्याज पर मिलेगा बिजनेस लोन और कर्मचारियों का मिलेगा पूरा साथ. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 01 May 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 1 May 2026: वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के चंद्रमा का प्रभाव रहेगा. कन्या राशि वालों के लिए आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्धि योग का शुभ प्रभाव व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा. चंद्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन संचय और वाणी के प्रभाव को बढ़ाएंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय अत्यंत शुभ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रणनीतिक जीत का है. टैरिफ और बाजार की नीतियों में हुए बदलावों का आप चतुराई से लाभ उठाएंगे, जिससे आप अपने प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ने में सफल रहेंगे. बैंकिंग कार्यों में आपको विशेष प्राथमिकता मिलेगी. यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए लोन की तलाश में थे, तो आज वह कम ब्याज दर पर तुरंत अप्रूव हो सकता है. हालांकि, चंद्रमा के दूसरे भाव में होने के कारण नकद पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतना आवश्यक है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उत्साहजनक खबरें लेकर आएगा. कंपनी की ओर से आपको किसी बड़ी सुविधा, बोनस या आवास भत्ते (HRA) की खुशखबरी मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप की सराहना होगी. आपके जूनियर स्टाफ आपके प्रति अत्यधिक वफादार रहेंगे और उनकी मेहनत के बल पर आप कठिन से कठिन प्रोजेक्ट को समय सीमा से पहले पूरा करने में सफल होंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपकी वाणी का प्रभाव घर के सदस्यों को प्रभावित करेगा, जिससे पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आर्थिक भविष्य को लेकर की गई चर्चा सफल रहेगी. शाम का समय परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य या उत्सव में व्यतीत हो सकता है, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है. विशेष रूप से जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिप पाने की राह साफ हो जाएगी. आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिलने के प्रबल योग हैं. अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आप काफी भाग्यशाली रहेंगे. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) काफी मजबूत रहेगी, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे. पुराने रोगों में सुधार होगा और आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे. अपनी दिनचर्या में संतुलित आहार को शामिल रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: पूर्णिमा के शुभ अवसर पर देवी लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें.

FAQs
1. आज पैसों के लेन-देन में क्या सावधानी रखें?
चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से बड़ी धनराशि का लेन-देन लिखित दस्तावेजों के साथ ही करें और राहुकाल के समय धन संबंधी निर्णय न लें.

2. छात्रों के लिए आज का दिन क्यों विशेष है?
आज अंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिप और विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के योग बन रहे हैं, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी.

3. क्या आज कोई नया लोन लेना सही रहेगा?
जी हां, आज बैंकिंग सेवाओं से आपको विशेष लाभ मिलेगा और कम ब्याज पर लोन अप्रूवल की संभावना अधिक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 May 2026 03:50 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
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