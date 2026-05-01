Aaj ka Kanya Rashifal 1 May 2026: वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के चंद्रमा का प्रभाव रहेगा. कन्या राशि वालों के लिए आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्धि योग का शुभ प्रभाव व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा. चंद्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन संचय और वाणी के प्रभाव को बढ़ाएंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय अत्यंत शुभ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रणनीतिक जीत का है. टैरिफ और बाजार की नीतियों में हुए बदलावों का आप चतुराई से लाभ उठाएंगे, जिससे आप अपने प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ने में सफल रहेंगे. बैंकिंग कार्यों में आपको विशेष प्राथमिकता मिलेगी. यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए लोन की तलाश में थे, तो आज वह कम ब्याज दर पर तुरंत अप्रूव हो सकता है. हालांकि, चंद्रमा के दूसरे भाव में होने के कारण नकद पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतना आवश्यक है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उत्साहजनक खबरें लेकर आएगा. कंपनी की ओर से आपको किसी बड़ी सुविधा, बोनस या आवास भत्ते (HRA) की खुशखबरी मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप की सराहना होगी. आपके जूनियर स्टाफ आपके प्रति अत्यधिक वफादार रहेंगे और उनकी मेहनत के बल पर आप कठिन से कठिन प्रोजेक्ट को समय सीमा से पहले पूरा करने में सफल होंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपकी वाणी का प्रभाव घर के सदस्यों को प्रभावित करेगा, जिससे पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आर्थिक भविष्य को लेकर की गई चर्चा सफल रहेगी. शाम का समय परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य या उत्सव में व्यतीत हो सकता है, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है. विशेष रूप से जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिप पाने की राह साफ हो जाएगी. आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिलने के प्रबल योग हैं. अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आप काफी भाग्यशाली रहेंगे. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) काफी मजबूत रहेगी, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे. पुराने रोगों में सुधार होगा और आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे. अपनी दिनचर्या में संतुलित आहार को शामिल रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: पूर्णिमा के शुभ अवसर पर देवी लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें.

FAQs

1. आज पैसों के लेन-देन में क्या सावधानी रखें?

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से बड़ी धनराशि का लेन-देन लिखित दस्तावेजों के साथ ही करें और राहुकाल के समय धन संबंधी निर्णय न लें.

2. छात्रों के लिए आज का दिन क्यों विशेष है?

आज अंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिप और विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के योग बन रहे हैं, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी.

3. क्या आज कोई नया लोन लेना सही रहेगा?

जी हां, आज बैंकिंग सेवाओं से आपको विशेष लाभ मिलेगा और कम ब्याज पर लोन अप्रूवल की संभावना अधिक है.

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