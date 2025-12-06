मेष राशि वालों को विरोधी वर्गों से सचेत रहना चाहिए और स्वास्थ्य व खानपान पर ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से दूर रहें और मन की बात किसी से साझा न करें।
Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 7 दिसंबर 2025 का राशिफल
Kal Ka Rashifal: राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि के जातक को कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता. जानिए सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा 7 दिसंबर 2025 का दिन?
Kal Ka Rashifal: 7 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि
आज के दिन कुछ समस्याओं को लेकर आप चिंतित नजर आएंगे. विरोधी वर्ग आपके बने हुए कार्य को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सचेत रहें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खानपान पर नियंत्रण रखें. प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से दूर रहें. मन की बात आज किसी से भी शेयर न करें. व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा. वाणी पर संयम रखें.
- भाग्यशाली अंक: 5
- भाग्यशाली रंग: लाल
- उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.
वृषभ राशि
आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. किसी नए काम की शुरुआत के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. मित्रों से सहयोग मिलेगा. परिवार में मतभेद खत्म होंगे. किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात के योग हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
- भाग्यशाली अंक: 9
- भाग्यशाली रंग: सफेद
- उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें.
मिथुन राशि
आज घर में मेहमानों का आगमन होगा. धार्मिक या मांगलिक कार्य में जाने का अवसर मिलेगा. लंबी यात्रा का योग बनेगा. जीवनसाथी से मतभेद दूर होंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. आज आप कहीं बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं.
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: हरा
- उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.
कर्क राशि
आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. आप किसी पुराने कार्य में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसमें पार्टनरों का सहयोग मिलेगा. परिवार और बच्चों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं. बड़ा निवेश लाभ देगा.
- भाग्यशाली अंक: 2
- भाग्यशाली रंग: सफेद
- उपाय: चावल का दान करें.
सिंह राशि
आज का दिन सामान्य रहेगा. नए लोगों से संपर्क बनेंगे जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे. किसी पर अत्यधिक विश्वास करने से पहले सोचें. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- भाग्यशाली अंक: 1
- भाग्यशाली रंग: सुनहरा
- उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएँ.
कन्या राशि
आज का दिन अनुकूल नहीं है. व्यर्थ के झगड़ों से दूर रहें. उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर रखें, विवाद हो सकता है. व्यापार सामान्य रहेगा. बड़ा निवेश करने से पहले गहन विचार करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.
- भाग्यशाली अंक: 8
- भाग्यशाली रंग: नीला
- उपाय: मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
तुला राशि
आज दिन ठीक नहीं रहेगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ सकती है. किसी पर अत्यधिक विश्वास न करें. किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें, नुकसान संभव है.
- भाग्यशाली अंक: 6
- भाग्यशाली रंग: गुलाबी
- उपाय: माँ दुर्गा को लाल सिंदूर अर्पित करें.
वृश्चिक राशि
आज का दिन सामान्य रहेगा. कार्यक्षेत्र में बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है. कोई सोचा हुआ कार्य पूर्ण होगा. निवेश में लाभ मिलेगा. प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं. बच्चों को लेकर चिंता दूर होगी. कोई पुराना सपना पूरा हो सकता है.
- भाग्यशाली अंक: 7
- भाग्यशाली रंग: काला
- उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं.
धनु राशि
आज किसी काम से लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है जो सफल होगी. किसी योजना को लेकर आर्थिक मदद मिलेगी. पारिवारिक समस्या दूर होगी. निवेश से लाभ का योग बनेगा.
- भाग्यशाली अंक: 4
- भाग्यशाली रंग: पीला
- उपाय: पीली वस्तु का दान करें.
मकर राशि
आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अच्छा है और आर्थिक सहयोग मिलेगा. पुराने विवादों से छुटकारा मिलेगा. व्यापार में स्थिति अच्छी रहेगी.
- भाग्यशाली अंक: 8
- भाग्यशाली रंग: ग्रे
- उपाय: शनि देव को तिल के तेल का दीपक जलाएं.
कुंभ राशि
आज किसी परिचित का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिसके कारण आप मानसिक तनाव में रहेंगे. विरोधी आपका कार्य बिगाड़ सकते हैं. आर्थिक स्थिति कमजोर रह सकती है. बेवजह के विवादों से बचें. मन की बात किसी से साझा न करें.
- भाग्यशाली अंक: 11
- भाग्यशाली रंग: नीला
- उपाय: किसी जरूरतमंद को कंबल दान करें.
मीन राशि
आज का दिन अच्छा रहेगा. नए मित्र बनेंगे. व्यापार में लाभ प्राप्त होगा. नौकरी में अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा और पदोन्नति की संभावना है. जीवनसाथी से मतभेद दूर होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
- भाग्यशाली अंक: 9
- भाग्यशाली रंग: पीला
- उपाय: भगवान विष्णु को तुलसीदल अर्पित करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
6 दिसंबर 2025 को मेष राशि के लिए क्या सलाह दी गई है?
वृषभ राशि के लिए 6 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के लिए दिन ठीक-ठाक रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन मित्रों से सहयोग मिलेगा और परिवार में मतभेद खत्म होंगे।
6 दिसंबर 2025 को कन्या राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
कन्या राशि वालों का दिन अनुकूल नहीं है। व्यर्थ के झगड़ों से दूर रहें, उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर रखें और बड़ा निवेश करने से पहले गहन विचार करें।
तुला राशि वालों के लिए 6 दिसंबर 2025 को क्या चेतावनी दी गई है?
तुला राशि वालों का दिन ठीक नहीं रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी और किसी पर अत्यधिक विश्वास न करें। बड़ी रकम उधार देने से बचें, क्योंकि नुकसान संभव है।
6 दिसंबर 2025 को मीन राशि वालों के लिए क्या शुभ संकेत हैं?
मीन राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नए मित्र बनेंगे, व्यापार में लाभ होगा और नौकरी में अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी से मतभेद दूर होंगे।
