Aaj Ka Mesh Rashifal 5 August 2026: नौकरी की खुशखबरी मिलेगी, निवेश से भविष्य होगा मजबूत

Aaj Ka Mesh Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मेष राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन शांत रहेगा, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आसानी होगी. शूल योग के प्रभाव से व्यापार में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है.

अगर लंबे समय से बिजनेस विस्तार या नई योजना पर विचार कर रहे हैं, तो आज उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. हालांकि ग्राहकों और सहयोगियों से बातचीत करते समय अपनी वाणी मधुर रखें. आपका विनम्र व्यवहार ही कारोबार को स्थिर और मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. दिन की शुरुआत काम के दबाव के साथ हो सकती है, लेकिन शाम तक राहत मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर जल्दबाजी में कोई जोखिम लेने से बचें, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. वहीं नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को प्लेसमेंट या इंटरव्यू से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. अगर आप किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज का समय भविष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश करने के लिए अनुकूल माना जा सकता है. सोच-समझकर किया गया निवेश आगे चलकर अच्छा लाभ दे सकता है.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार के साथ आपका जुड़ाव मजबूत रहेगा. घर के सभी सदस्यों की जरूरतों का ध्यान रखेंगे और पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे. बड़े भाई या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की उन्नति से घर में खुशी का माहौल बनेगा. रिश्तों में अपनापन और सहयोग बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम के दौरान अनावश्यक जोखिम लेने से बचें. पर्याप्त आराम करें और दिनभर की भागदौड़ के बीच खुद को मानसिक रूप से भी रिलैक्स रखने की कोशिश करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए टीमवर्क सफलता की कुंजी बनेगा. विद्यार्थियों को भी समूह में पढ़ाई या अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन का लाभ मिलेगा. सहयोग की भावना से बेहतर परिणाम हासिल होंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 5

उपाय(Remedy)

भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, करियर में सफलता मिलेगी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी.

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