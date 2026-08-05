Aaj Ka Vrishabh Rashifal 5 August 2026: कारोबार में रहें सतर्क, गुस्से पर काबू रखना होगा जरूरी

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

वृषभ राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के मामले में थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से नए संपर्कों या नई साझेदारियों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. पारिवारिक या पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को आपसी तालमेल बनाए रखना होगा, क्योंकि छोटी-सी गलतफहमी भी कारोबार पर असर डाल सकती है.

भाग्य का सहयोग अपेक्षा से कम मिलने के कारण नए प्रोजेक्ट या नए बिजनेस की शुरुआत फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. आज मौजूदा कारोबार को मजबूत करने, खर्चों पर नियंत्रण रखने और पुराने कामों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुशासन और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा. ऑफिस की दिनचर्या में सुधार लाना जरूरी होगा, क्योंकि लापरवाही या देरी के कारण वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. कार्यस्थल पर गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. मानसिक उलझनों के कारण काम में एकाग्रता कम हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में छोटा ब्रेक लेकर सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्य पूरे करें.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. नए निवेश या बड़े वित्तीय फैसले फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार ही आगे बढ़ें, ताकि भविष्य में किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार के साथ रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं रहेंगी. ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लें. अपनों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, इससे रिश्तों में धीरे-धीरे सुधार आएगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट थकान, आलस्य या ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं. पर्याप्त आराम, संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लग सकता है. एकाग्रता बढ़ाने के लिए पढ़ाई के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें और समय का सही प्रबंधन करें. नियमित अभ्यास ही अच्छे परिणाम दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

उपाय(Remedy)

भगवान शिव को जल और काले तिल अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी.

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