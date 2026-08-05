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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 5 August 2026: कारोबार में रहें सतर्क, गुस्से पर काबू रखना होगा जरूरी

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 5 August 2026: कारोबार में रहें सतर्क, गुस्से पर काबू रखना होगा जरूरी

Taurus Horoscope Today: क्या 5 अगस्त 2026 को वृषभ राशि वालों के कारोबार में रुकावट आएगी? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा आज का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Aug 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

वृषभ राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के मामले में थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से नए संपर्कों या नई साझेदारियों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. पारिवारिक या पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को आपसी तालमेल बनाए रखना होगा, क्योंकि छोटी-सी गलतफहमी भी कारोबार पर असर डाल सकती है. 

भाग्य का सहयोग अपेक्षा से कम मिलने के कारण नए प्रोजेक्ट या नए बिजनेस की शुरुआत फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. आज मौजूदा कारोबार को मजबूत करने, खर्चों पर नियंत्रण रखने और पुराने कामों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुशासन और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा. ऑफिस की दिनचर्या में सुधार लाना जरूरी होगा, क्योंकि लापरवाही या देरी के कारण वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. कार्यस्थल पर गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. मानसिक उलझनों के कारण काम में एकाग्रता कम हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में छोटा ब्रेक लेकर सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्य पूरे करें.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. नए निवेश या बड़े वित्तीय फैसले फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार ही आगे बढ़ें, ताकि भविष्य में किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार के साथ रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं रहेंगी. ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लें. अपनों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, इससे रिश्तों में धीरे-धीरे सुधार आएगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट थकान, आलस्य या ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं. पर्याप्त आराम, संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लग सकता है. एकाग्रता बढ़ाने के लिए पढ़ाई के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें और समय का सही प्रबंधन करें. नियमित अभ्यास ही अच्छे परिणाम दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4

उपाय(Remedy)

भगवान शिव को जल और काले तिल अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Aug 2026 03:05 AM (IST)
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