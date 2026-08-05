Aaj Ka Mithun Rashifal 5 August 2026: मेहनत और समझदारी से कारोबार में खुलेंगे सफलता के रास्ते

Aaj Ka Mithun Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मिथुन राशि के जातकों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सकारात्मक अवसर लेकर आएगा. चंद्रमा 11वें भाव में होने से लाभ के नए रास्ते खुलेंगे और वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी मिलेगा. यदि आप बिजनेस में कोई नया प्रयोग या नई रणनीति लागू कर रहे हैं, तो उसके अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. आपकी सूझबूझ और तेज बुद्धि के कारण नए ग्राहक जुड़ सकते हैं. साथ ही प्रोडक्शन के साथ मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन पर भी बराबर ध्यान देना जरूरी होगा. हालांकि अधिक मुनाफे के लालच में गलत रास्ता अपनाने से बचें, मेहनत और ईमानदारी ही लंबे समय तक सफलता दिलाएगी.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर नई योजनाएं बनेंगी और काम करने का तरीका पहले से बेहतर होगा. सहकर्मियों और जूनियर्स की मेहनत की सराहना करने से टीम में आपका सम्मान बढ़ेगा. मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को अपनी दिनचर्या और कार्यशैली में सुधार करने का अवसर मिलेगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव भविष्य में देखने को मिलेगा.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. नए लाभ के अवसर मिल सकते हैं और आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. समझदारी से लिए गए फैसले भविष्य में आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

घरेलू जिम्मेदारियों के कारण कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप उनका सामना पूरे आत्मविश्वास से करेंगे. जीवनसाथी का सहयोग और समझदारी आपके लिए बड़ी ताकत साबित होगी, जिससे मानसिक तनाव भी कम रहेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, ताकि ऊर्जा बनी रहे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं. नई स्टडी प्लानिंग और नियमित अभ्यास से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 3

उपाय(Remedy)

भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे बुद्धि तेज होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी और व्यापार में लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे.

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