धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 5 August 2026: मेहनत और समझदारी से कारोबार में खुलेंगे सफलता के रास्ते

Aaj Ka Mithun Rashifal 5 August 2026: मेहनत और समझदारी से कारोबार में खुलेंगे सफलता के रास्ते

Gemini Horoscope Today: क्या 5 अगस्त 2026 को मिथुन राशि वालों को व्यापार, नौकरी और धन में सफलता मिलेगी? जानें बिजनेस, करियर, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा का आज का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Aug 2026 03:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mithun Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मिथुन राशि के जातकों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सकारात्मक अवसर लेकर आएगा. चंद्रमा 11वें भाव में होने से लाभ के नए रास्ते खुलेंगे और वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी मिलेगा. यदि आप बिजनेस में कोई नया प्रयोग या नई रणनीति लागू कर रहे हैं, तो उसके अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. 

ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. आपकी सूझबूझ और तेज बुद्धि के कारण नए ग्राहक जुड़ सकते हैं. साथ ही प्रोडक्शन के साथ मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन पर भी बराबर ध्यान देना जरूरी होगा. हालांकि अधिक मुनाफे के लालच में गलत रास्ता अपनाने से बचें, मेहनत और ईमानदारी ही लंबे समय तक सफलता दिलाएगी.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर नई योजनाएं बनेंगी और काम करने का तरीका पहले से बेहतर होगा. सहकर्मियों और जूनियर्स की मेहनत की सराहना करने से टीम में आपका सम्मान बढ़ेगा. मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को अपनी दिनचर्या और कार्यशैली में सुधार करने का अवसर मिलेगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव भविष्य में देखने को मिलेगा.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. नए लाभ के अवसर मिल सकते हैं और आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. समझदारी से लिए गए फैसले भविष्य में आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

घरेलू जिम्मेदारियों के कारण कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप उनका सामना पूरे आत्मविश्वास से करेंगे. जीवनसाथी का सहयोग और समझदारी आपके लिए बड़ी ताकत साबित होगी, जिससे मानसिक तनाव भी कम रहेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, ताकि ऊर्जा बनी रहे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं. नई स्टडी प्लानिंग और नियमित अभ्यास से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 3

उपाय(Remedy)

भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे बुद्धि तेज होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी और व्यापार में लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 05 Aug 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 5 August 2026: मेहनत और समझदारी से कारोबार में खुलेंगे सफलता के रास्ते
मेहनत और समझदारी से कारोबार में खुलेंगे सफलता के रास्ते
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 5 August 2026: कारोबार में रहें सतर्क, गुस्से पर काबू रखना होगा जरूरी
कारोबार में रहें सतर्क, गुस्से पर काबू रखना होगा जरूरी
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 5 August 2026: नौकरी की खुशखबरी मिलेगी, निवेश से भविष्य होगा मजबूत
नौकरी की खुशखबरी मिलेगी, निवेश से भविष्य होगा मजबूत
राशिफल
Aaj Ka Love Rashifal 5 August 2026: कुंभ राशि: दिल की बात से बढ़ेगा प्यार, मिटेंगी दूरियां
कुंभ राशि: दिल की बात से बढ़ेगा प्यार, मिटेंगी दूरियां
Advertisement

वीडियोज

Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सीमा पर चीनी हथियारों की तैनाती पर भारत की दो टूक, पाक को दी सीधी चेतावनी
सीमा पर चीनी हथियारों की तैनाती पर भारत की दो टूक, पाक को दी सीधी चेतावनी
महाराष्ट्र
'मैं करारा जवाब दूंगी...', गूंगी गुड़िया विवाद पर पहली बार बोलीं सुनेत्रा पवार
'मैं करारा जवाब दूंगी...', गूंगी गुड़िया विवाद पर पहली बार बोलीं सुनेत्रा पवार
क्रिकेट
यश दयाल से जयंत यादव तक, नए सीजन से पहले 4 स्टार खिलाड़ियों की बदली टीम
यश दयाल से जयंत यादव तक, नए सीजन से पहले 4 स्टार खिलाड़ियों की बदली टीम
बॉलीवुड
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
इंडिया
Xप्लेन: क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शादीशुदा और लिव-इन पार्टनर में कोई फर्क नहीं?
क्या SC के फैसले से शादीशुदा और लिव-इन पार्टनर में कोई फर्क नहीं?
इंडिया
TMC के बागी सांसद अबू ताहिर खान का बड़ा बयान, 'हम NDA के साथ नहीं, लेकिन CM...'
TMC में वापस जाएंगे बागी? NDA की बैठक के बाद दिल्ली से बंगाल तक बढ़ी हलचल
इंडिया
AIR India फ्लाइट में टर्बुलेंस पर मचा बवाल: एक्शन में DGCA, एयरलाइन ने बताई वजह
AIR India फ्लाइट में टर्बुलेंस पर मचा बवाल: एक्शन में DGCA, एयरलाइन ने बताई वजह
विश्व
‘गोलियां चलाकर जनता का कर रहे दमन’, भारत ने PoJK चुनाव पर पाक को दिखाया आईना
‘गोलियां चलाकर जनता का कर रहे दमन’, भारत ने PoJK चुनाव पर पाक को दिखाया आईना
ENT LIVE
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Embed widget