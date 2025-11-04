5 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा, जिसमें करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में सफलता और सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है।
Kal Ka Rashifal: 5 नवंबर 2025, बुधवार को इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे
Kal Ka Rashifal 5 November 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.
Kal Ka Rashifal: 5 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि
आज आपका दिन उत्तम रहेगा. परिवार के लोगों से भरपूर सहयोग मिलेगा. बड़ों का प्यार और बच्चों की खुशियाँ आपका दिन खुशनुमा बनाएंगी. नए काम की योजना पर परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा. विद्यार्थी गुरुजनों से कुछ नया सीखेंगे. किसी जरूरतमंद की मदद करने से आत्मिक शांति मिलेगी.
- भाग्यशाली अंक: 9
- भाग्यशाली रंग: लाल
- उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं.
वृष राशि
आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा. मनचाही चीज़ प्राप्त होगी और पुराने अधूरे काम पूरे होंगे. माता-पिता के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है. आपका उत्साह लोगों को प्रभावित करेगा. पड़ोसी आपके अच्छे व्यवहार की तारीफ करेंगे.
- भाग्यशाली अंक: 6
- भाग्यशाली रंग: गुलाबी
- उपाय: मंदिर में पुष्प अर्पित करें और देवी माँ का स्मरण करें.
मिथुन राशि
आज का दिन शुभ रहेगा. आप सेवा कार्य में शामिल होकर पुण्य कमाएंगे. दिन व्यस्त रहेगा लेकिन शाम को सुकून के पल मिलेंगे. पुराना उधार चुकता करने से राहत महसूस होगी. बिजनेस से जुड़ी महिलाएं लाभ में रहेंगी और समाज में सम्मान बढ़ेगा.
- भाग्यशाली अंक: 5
- भाग्यशाली रंग: हरा
- उपाय: जरूरतमंद को भोजन कराएं.
कर्क राशि
आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. हर काम समय से पूरा होगा. कार्यस्थल पर जूनियर आपकी मेहनत से प्रेरित होंगे. स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई में रहेगा. नया बिजनेस शुरू करने से पहले किसी विशेषज्ञ की राय अवश्य लें. पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है.
- भाग्यशाली अंक: 2
- भाग्यशाली रंग: सफेद
- उपाय: दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें.
सिंह राशि
आज का दिन अच्छा रहेगा. नया सामान खरीदने का योग है. नए कार्यों के प्रति जोश रहेगा. ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी. विद्यार्थी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे और घर में खुशी का माहौल रहेगा.
- भाग्यशाली अंक: 1
- भाग्यशाली रंग: सुनहरा
- उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें.
कन्या राशि
आज दिन खुशहाल रहेगा. माता-पिता के साथ भविष्य की योजना पर चर्चा करेंगे. कार्य समय पर पूरे होंगे. सहयोगियों के साथ नई रणनीतियाँ बनाएंगे. पिता से मिली जिम्मेदारी को पूरे समर्पण से निभाएंगे.
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: हल्का हरा
- उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
तुला राशि
आज का दिन सामान्य रहेगा. किसी की मदद की उम्मीद न रखते हुए अपने कार्य स्वयं निपटाएँ. आपकी दिनचर्या और विचारशक्ति से आत्मविश्वास बढ़ेगा. निवेश करने से पहले सलाह लेना लाभदायक रहेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन लापरवाही न करें.
- भाग्यशाली अंक: 7
- भाग्यशाली रंग: नीला
- उपाय: माता दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाएं.
वृश्चिक राशि
आज पारिवारिक जीवन में संतुलन रहेगा. कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होगा. योजनाओं पर विचार करने का सही समय है. संयम और धैर्य से समस्याएँ सुलझेंगी. परिवार के साथ छोटी यात्रा संभव है.
- भाग्यशाली अंक: 8
- भाग्यशाली रंग: मरून
- उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.
धनु राशि
आज का दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में उन्नति के योग हैं. नए निवेश से लाभ मिलेगा. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है. दूसरों की सहायता से आत्मसंतोष मिलेगा.
- भाग्यशाली अंक: 5
- भाग्यशाली रंग: पीला
- उपाय: माथे पर चंदन का तिलक लगाएं.
मकर राशि
आज का दिन आनंदमय रहेगा. कार्य में सफलता और आय में वृद्धि संभव है. दूसरों की मदद से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे. विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे.
- भाग्यशाली अंक: 4
- भाग्यशाली रंग: क्रीम
- उपाय: कुमकुम का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत करें.
कुंभ राशि
आज का दिन सामान्य रहेगा. पुराने अधूरे कार्य पूरे होंगे. प्रेमी को मनाने का प्रयास सफल होगा. निर्णय लेने से पहले विचार करें. जल्दबाज़ी में काम करने से बचें.
- भाग्यशाली अंक: 6
- भाग्यशाली रंग: आसमानी
- उपाय: इलायची खाकर घर से निकलें.
मीन राशि
आज का दिन शुभ रहेगा. आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति प्रभावित होगा. बिजनेस में परिवार का सहयोग मिलेगा. वाणी में संयम रखें. करियर से जुड़ी दुविधा जल्द दूर होगी. बच्चों के साथ समय बिताकर मन प्रसन्न रहेगा.
- भाग्यशाली अंक: 9
- भाग्यशाली रंग: पीला
- उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
5 नवंबर 2025 का दिन किन राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा?
वृष राशि के लिए 5 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?
वृष राशि के लिए यह दिन अनुकूल रहेगा। मनचाही चीज़ें प्राप्त होंगी और पुराने अधूरे काम भी पूरे होंगे। माता-पिता के साथ घूमने की योजना बन सकती है।
मिथुन राशि के लिए 5 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के लिए यह दिन शुभ रहेगा। सेवा कार्य में शामिल होकर पुण्य कमाएंगे और शाम को सुकून के पल मिलेंगे। बिजनेस से जुड़ी महिलाओं को लाभ होगा।
कर्क राशि के लिए 5 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?
कर्क राशि के लिए यह दिन खुशियों से भरा रहेगा। हर काम समय पर पूरा होगा और कार्यस्थल पर जूनियर आपकी मेहनत से प्रेरित होंगे। नए बिजनेस की शुरुआत से पहले विशेषज्ञ की राय लें।
तुला राशि के लिए 5 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?
तुला राशि के लिए यह दिन सामान्य रहेगा। अपनी दिनचर्या और विचारशक्ति से आत्मविश्वास बढ़ेगा। निवेश करने से पहले सलाह लेना फायदेमंद रहेगा।
