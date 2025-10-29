हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 30 अक्टूबर 2025 को इन राशियों का भाग्य देगा साथ, करियर में मिलेगी सफलता! पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 30 अक्टूबर 2025 को इन राशियों का भाग्य देगा साथ, करियर में मिलेगी सफलता! पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 30 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Oct 2025 06:22 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 30 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि (Aries Horoscope)

आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा. आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा. आपके निर्णय लेने की क्षमता का आपको लाभ मिलेगा और एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी. लाभ की संभावना बनती दिख रही है.

जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, उन्हें अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है. जीवनसाथी का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है. आपकी नवीन विषयों के प्रति पूरी रुचि रहेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

आज का दिन आपके लिए धर्म-कर्म से जुड़कर काम करने के लिए रहेगा और कारोबार में जिम्मेदारियां बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे. आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है. स्थायित्व की भावना आपके मन में बनी रहेगी. आप किसी से कोई मांग कर वाहन न चलाएं, नहीं तो दुर्घटना की संभावना बनती दिख रही है.

अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें. वरिष्ठ सदस्यों से किसी बात को लेकर जिद न दिखाएं. गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा. आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं. संतान पक्ष की ओर से कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: मां दुर्गा को दूध से बनी खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है. आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी. मित्रों और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपको कोई मन मुताबिक काम मिल सकता है. आप शुभ कार्यों पर अच्छा धन व्यय करेंगे और कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

आपकी किसी यात्रा पर जाने की संभावना बनती दिख रही है. धन संबंधित मामलों में पूरी लिखापढ़ी करके धन देना बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा हो सकता है. आप अच्छे समय का पूरा लाभ उठाएंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं.

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा. आपके आवश्यक काम समय से पूरे होंगे. आपको धर्म-कर्म के कामों में आगे बढ़ना अच्छा रहेगा. संतान को संस्कारों का पाठ पढ़ाएंगे. निजी विषयों पर आपका पूरा फोकस रहेगा. खान-पान में सावधानी रखें.

आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा. माता-पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. आपको संतान से किए हुए वादे को पूरा करना होगा. कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: चंद्रदेव को दूध में मिश्री मिलाकर अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo Horoscope)

आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. आपको कुछ बातें गुप्त रखनी होंगी और किसी की सलाह पर चलने से लाभ मिलेगा. नेतृत्व क्षमता का विकास होगा. आप अपने किए हुए वादों को समय रहते पूरे करने की कोशिश करें. व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है.

निजी विषय में आपकी सक्रियता रहेगी. दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और पारिवारिक रिश्तों को महत्व देंगे, जिससे रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को अपने परिवार से मिलवा सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और गुड़ का दान करें.

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

आज का दिन आपके लिए व्यापार के मामले में अच्छा रहेगा. सेवाक्षेत्र से जुड़कर आपको अच्छा लाभ मिलेगा. मित्रों का समर्थन बना रहेगा. कुछ अजनबी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है. जल्दबाजी में कोई काम न करें. कार्यक्षेत्र में आपसे कोई गलती हो सकती है.

विद्यार्थी यदि किसी परीक्षा में बैठे थे, तो उनके परिणाम आ सकते हैं. नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को मेहनत में कमी नहीं रखनी है. संपत्ति से जुड़ी कोई डील यदि लंबे समय से लटकी थी, तो वह अब फाइनल हो सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: हल्का हरा
  • उपाय: माता दुर्गा को इत्र और मीठे पान का भोग लगाएं.

तुला राशि (Libra Horoscope)

आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहेगा. आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी. बड़ों की बातों को सुनकर काम करना अच्छा रहेगा. निजी मामलों में आप आगे रहेंगे और अपने करीबियों के संग किसी मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

लेनदेन के मामलों में सतर्कता बरतें. यदि साझेदारी में किसी समझौते पर काम करें, तो हस्ताक्षर करके आगे बढ़ें. पारिवारिक मामलों में सतर्कता बरतें. घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें और गाय को गुड़ खिलाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहेगा. अपने कामों में शिष्टता से आगे बढ़ें, तो बेहतर रहेगा. वरिष्ठ सदस्यों की बातों पर ध्यान दें. दान धर्म के कार्यों में आपका फोकस रहेगा. पारिवारिक विषयों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें. माता-पिता के आशीर्वाद से कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है.

त्याग और सहयोग की भावना मन में बनी रहेगी. किसी बात को लेकर जिद या अहंकार न दिखाएं. आय बढ़ने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: गहरा लाल
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और बेलपत्र अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)

आज का दिन आपके लिए सूझबूझ से काम लेने का रहेगा. कामों को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी. धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रहेगी और रिश्तों में चल रही अनबन को दूर करने की कोशिश करेंगे. बंधुत्व की भावना मन में रहेगी. सहकारिता में आप आगे रहेंगे और जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करेंगे.

जनकल्याण के कार्य पर ध्यान रहेगा. सभी से तालमेल बनाएं, तो बेहतर रहेगा. किसी उचित अवसर पर पूरा ध्यान दें. संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें और केले का दान करें.

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा. आपकी सुख-समृद्धि बढ़ेगी. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में सफल रहेंगे. परिवार के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

परंपरागत कार्यों में रुचि रहेगी और नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है. बिजनेस में मनमुताबिक लाभ मिलने से प्रसन्न रहेंगे. कुछ विरोधी आपकी तरक्की देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 10
  • भाग्यशाली रंग: स्लेटी
  • उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और काले तिल का दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

आज का दिन किसी बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेगा. रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी. बिजनेस में कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है, जिसके कारण साझेदारी में काम करने की संभावना है. कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है. खोई हुई वस्तु वापस मिल सकती है.

सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है. जो जातक यात्रा की योजना बना रहे हैं, वे निकल सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: बैंगनी
  • उपाय: भगवान शनि के मंदिर में नीले फूल चढ़ाएं.

मीन राशि (Pisces Horoscope)

आज का दिन साख और सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा. बड़ों की बातों पर ध्यान दें. बिजनेस की कुछ योजनाओं को गति मिलेगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है. पारिवारिक रिश्तों में चल रही अनबन दूर करने की कोशिश करेंगे, जिससे रिश्ते बेहतर होंगे.

विदेश में रह रहे किसी परिजन से खुशखबरी मिल सकती है. यदि किसी योजना में धन लगाने का विचार कर रहे हैं, तो उसके नीति-नियमों पर पूरा ध्यान दें.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: हल्का नीला
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और तुलसी का दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 29 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए 30 अक्टूबर 2025 को स्वास्थ्य और परिवार के संबंध में क्या सलाह है?

कर्क राशि वालों को खान-पान में सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। संतान को संस्कारों का पाठ पढ़ाएंगे और माता-पिता के आशीर्वाद से रुका हुआ काम पूरा होगा।

