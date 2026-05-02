हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 3 मई 2026 रविवार का दिन वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए लेकर आएगा बड़ी खुशखबरी, जानें अपना भविष्यफल!

Kal Ka Rashifal: 3 मई 2026 रविवार का दिन वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए लेकर आएगा बड़ी खुशखबरी, जानें अपना भविष्यफल!

Kal ka Rashifal: रविवार आपके लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से जानें ग्रहों की चाल का आपके करियर, आर्थिक स्थिति और सेहत पर प्रभाव. पढ़ें 3 मई 2026 का सटीक राशिफल और पंचांग.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 May 2026 01:11 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 3 मई 2026, रविवार को ग्रहों की विशेष युति से योग बनेंगे।
  • चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, शुभ कार्यों के लिए दो मुहूर्त।
  • वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ।
  • सभी राशियों के लिए स्वास्थ्य, करियर, धन और प्रेम का राशिफल।

Kal ka Rashifal: 3 मई 2026, रविवार का दिन ग्रहों की स्थिति के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल पूरे दिन प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि प्रभावी रहेगी. नक्षत्रों की गणना के अनुसार, सुबह 07:10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र का प्रारंभ होगा. विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की युति से वरियान, बुधादित्य, मालव्य, वाशि और सुनफा योग का साथ मिलेगा. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा, वहीं कुंभ राशि को कानूनी मामलों में और वृश्चिक-मीन को संपत्ति सुख की प्राप्ति हो सकती है.

कल चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए कल दो विशेष समय उपलब्ध हैं: सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ का चौघड़िया). हालांकि, दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस समय महत्वपूर्ण कार्यों से बचें. आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन सामान्य रहने वाला है. स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का सुनहरा अवसर मिल सकता है.

  • Career: व्यापार में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी.
  • Finance: आर्थिक मामलों में मित्रों से भरपूर मदद मिलेगी.
  • Love: पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा.
  • Health: सेहत अच्छी रहेगी, बस यात्रा के दौरान सतर्क रहें.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन व्यर्थ की भागदौड़ और मानसिक अशांति वाला हो सकता है. स्वास्थ्य में गिरावट आने से आप शारीरिक रूप से परेशान महसूस कर सकते हैं. व्यापारिक निर्णयों में सावधानी बरतें.

  • Career: व्यापार में कोई बड़ा अवसर हाथ से निकल जाने की आशंका है.
  • Finance: धन के मामले में दिन मध्यम रहेगा.
  • Love: परिवार में किसी प्रियजन से जुड़ा दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है.
  • Health: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, गिरावट की संभावना है.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा. पुराने कर्ज की समस्या सुलझने से मानसिक शांति मिलेगी. आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने का मन बना सकते हैं.

  • Career: व्यवसाय में आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.
  • Finance: कर्ज से मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं.
  • Love: परिवार में किसी मांगलिक कार्य का योग बन सकता है.
  • Health: सेहत में हल्के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है. लंबे समय से अटके हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी. कार्यक्षेत्र में साझेदारी (Partnership) से विशेष लाभ होने की उम्मीद है.

  • Career: आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी.
  • Finance: साझेदारी के कामों से धन लाभ के प्रबल योग हैं.
  • Love: परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, खुशियाँ बढ़ेंगी.
  • Health: स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक रहेगा.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. व्यर्थ के विवादों से दूर रहें, अन्यथा झूठे आरोप लग सकते हैं. व्यापार में फिलहाल किसी भी तरह का बदलाव करने से बचें.

  • Career: व्यवसाय में यथास्थिति बनाए रखें, परिवर्तन हानिकारक हो सकता है.
  • Finance: धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें.
  • Love: परिवार में मतभेद उत्पन्न होने की आशंका है, संयम रखें.
  • Health: शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है और अपनों की चिंता बनी रहेगी.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज किसी करीबी व्यक्ति या रिश्तेदार के व्यवहार से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं. व्यवसाय में अपने साझीदार (Partner) पर आँख मूँदकर भरोसा न करें, विश्वासघात की संभावना है.

  • Career: साझीदार से धोखा खाने की संभावना है, चौकन्ने रहें.
  • Finance: आर्थिक लेन-देन में सतर्कता बरतें.
  • Love: रिश्तेदारों के साथ बड़ा विवाद होने की आशंका है.
  • Health: सेहत में गिरावट आ सकती है, वाहन चलाते समय बहुत सतर्क रहें.
  • शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होने से मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा. आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं.

  • Career: व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और नए कार्य शुरू कर सकते हैं.
  • Finance: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
  • Love: परिवार के साथ संबंध और भी मधुर होंगे.
  • Health: स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आपके लिए सफलताओं की सौगात लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज बड़ी सफलता मिल सकती है.

  • Career: करियर में उन्नति होगी, नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे.
  • Finance: नया वाहन या मकान खरीदने के योग बन रहे हैं.
  • Love: माता-पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा.
  • Health: स्वयं और माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन कुछ प्रतिकूल रह सकता है. स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्याओं के कारण मन अशांत रहेगा. सहयोगियों की लापरवाही से व्यापार में कोई बड़ा अवसर या कार्य आपके हाथ से निकल सकता है.

  • Career: व्यापार में घाटा होने की आशंका है, महत्वपूर्ण कार्यों पर खुद ध्यान दें.
  • Finance: आर्थिक हानि से बचने के लिए सतर्क रहें.
  • Love: पारिवारिक कलह के कारण तनाव बढ़ सकता है.
  • Health: स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के प्रति सचेत रहें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. किसी प्रियजन से अप्रिय समाचार मिलने से मन दुखी हो सकता है. लंबी यात्रा पर निकलने से पहले अपने वाहन की अच्छी तरह जाँच-परख कर लें.

  • Career: व्यापार में हानि की संभावना है, विशेष सावधानी बरतें.
  • Finance: निवेश और खर्चों के प्रति सतर्क रहें.
  • Love: किसी से भी वाद-विवाद या झगड़े में न पड़ें.
  • Health: स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लापरवाही न करें.
  • शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा. कानूनी पेचीदगियों में आपको विजय प्राप्त होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य आज सफलतापूर्वक पूरे होंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

  • Career: व्यापार में लाभ होगा और नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय शुभ है.
  • Finance: मित्रों और संबंधियों से समय पर आर्थिक मदद मिल सकती है.
  • Love: धार्मिक यात्रा पर जाने के योग हैं, अपनों का साथ मिलेगा.
  • Health: मानसिक और शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है. किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. माता-पिता के सहयोग से आप किसी बड़ी परियोजना या कार्य की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं.

  • Career: नया कार्य शुरू करने के लिए दिन बहुत अनुकूल है.
  • Finance: नया मकान या वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं.
  • Love: माता-पिता का भरपूर स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होगा.
  • Health: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन में उत्साह बना रहेगा.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 02 May 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

3 मई 2026, रविवार को कौन से योग बन रहे हैं?

3 मई 2026 को वरियान, बुधादित्य, मालव्य, वाशि और सुनफा योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।

3 मई 2026 को शुभ कार्य के लिए कौन से समय शुभ हैं?

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ चौघड़िया) तक का समय उत्तम है।

3 मई 2026 को राहुकाल किस समय रहेगा?

3 मई 2026 को दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस समय महत्वपूर्ण कार्यों से बचना चाहिए।

किन राशियों को मालव्य योग का विशेष लाभ मिलेगा?

वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal: 3 मई 2026 रविवार का दिन वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए लेकर आएगा बड़ी खुशखबरी, जानें अपना भविष्यफल!
कल का राशिफल (3 मई 2026): वरियान और मालव्य योग का अद्भुत संयोग, इन 2 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा, जानें रविवार का पंचांग
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 2 May 2026: मीन राशि वाणी और व्यवहार में बरतें संयम, आर्थिक लेनदेन में सावधानी की सलाह
मीन राशिफल 2 मई 2026: वाणी और व्यवहार में बरतें संयम, आर्थिक लेनदेन में सावधानी की सलाह
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 2 May 2026: कुंभ राशि पुराने स्टॉक से मिलेगा मुनाफा और ऑफिस में बढ़ेगा कद, जानें कैसा रहेगा आपका वीकेंड
कुंभ राशिफल 2 मई 2026: पुराने स्टॉक से मिलेगा मुनाफा और ऑफिस में बढ़ेगा कद, जानें कैसा रहेगा आपका वीकेंड
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 2 May 2026: मकर राशि सरकारी कार्यों में मिलेगी सफलता और पैतृक संपत्ति का विवाद होगा हल
मकर राशिफल 2 मई 2026: सरकारी कार्यों में मिलेगी सफलता और पैतृक संपत्ति का विवाद होगा हल
Advertisement

वीडियोज

Undekhi Season 4 Review: सितारों की फौज, फिर भी कहानी में 'अंधेरा'
Sansani: जबलपुर हादसा में क्या सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार? | Jabalpur Bargi Dam | MP News
Jabalpur Bargi Dam Cruise Incident: बरगी डैम में बड़ा हादसा.. जिम्मेदार कौन? | MP News
Chitra Tripathi: TMC vs BJP, किसका होगा बंगाल? | Bengal Elections | EVM | Mamata
Pratima Mishra: EVM पर मिडनाइट की 'स्ट्रॉन्ग' फाइट! | Bengal Election 2026 | TMC | Mamata | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुर्किए से भारत लाया गया दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला, कैसे एक गलती ने उसे पहुंचाया सलाखों के पीछे?
तुर्किए से भारत लाया गया दाऊद का करीबी सलीम डोला, कैसे एक गलती ने उसे पहुंचाया सलाखों के पीछे?
महाराष्ट्र
'अब सब कुछ महंगा हो जाएगा', गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद संजय राउत ने सरकार पर कसा तंज
'अब सब कुछ महंगा हो जाएगा', गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद संजय राउत ने सरकार पर कसा तंज
स्पोर्ट्स
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
इंडिया
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र यादव-तेजस्वी सूर्या को बड़ी जिम्मेदारी
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र-तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
EK Din BO Day 1:'राजा शिवाजी' के आगे पहले ही दिन पिटी साई-जुनैद की ‘एक दिन’, ओपनिंग डे पर लाखों में सिमटी कमाई
पहले ही दिन पिटी साई-जुनैद की ‘एक दिन’, ओपनिंग डे पर लाखों में सिमटी कमाई
इंडिया
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी
Results
Maharashtra Board Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक पर फटाफट चेक करें अपने नंबर
महाराष्ट्र बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक पर फटाफट चेक करें अपने नंबर
यूटिलिटी
Kailash Mansarovar Yatra: जून से शुरू होगी पवित्र कैलाश यात्रा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, जानें कैसे करें आवेदन
जून से शुरू होगी पवित्र कैलाश यात्रा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, जानें कैसे करें आवेदन और क्या है आखिरी तारीख
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Embed widget