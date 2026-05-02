Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 3 मई 2026, रविवार को ग्रहों की विशेष युति से योग बनेंगे।

चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, शुभ कार्यों के लिए दो मुहूर्त।

वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ।

सभी राशियों के लिए स्वास्थ्य, करियर, धन और प्रेम का राशिफल।

Kal ka Rashifal: 3 मई 2026, रविवार का दिन ग्रहों की स्थिति के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल पूरे दिन प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि प्रभावी रहेगी. नक्षत्रों की गणना के अनुसार, सुबह 07:10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र का प्रारंभ होगा. विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की युति से वरियान, बुधादित्य, मालव्य, वाशि और सुनफा योग का साथ मिलेगा. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा, वहीं कुंभ राशि को कानूनी मामलों में और वृश्चिक-मीन को संपत्ति सुख की प्राप्ति हो सकती है.

कल चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए कल दो विशेष समय उपलब्ध हैं: सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ का चौघड़िया). हालांकि, दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस समय महत्वपूर्ण कार्यों से बचें. आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

आज का दिन सामान्य रहने वाला है. स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का सुनहरा अवसर मिल सकता है.

Career: व्यापार में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी.

व्यापार में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी. Finance: आर्थिक मामलों में मित्रों से भरपूर मदद मिलेगी.

आर्थिक मामलों में मित्रों से भरपूर मदद मिलेगी. Love: पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा. Health: सेहत अच्छी रहेगी, बस यात्रा के दौरान सतर्क रहें.

सेहत अच्छी रहेगी, बस यात्रा के दौरान सतर्क रहें. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन व्यर्थ की भागदौड़ और मानसिक अशांति वाला हो सकता है. स्वास्थ्य में गिरावट आने से आप शारीरिक रूप से परेशान महसूस कर सकते हैं. व्यापारिक निर्णयों में सावधानी बरतें.

Career: व्यापार में कोई बड़ा अवसर हाथ से निकल जाने की आशंका है.

व्यापार में कोई बड़ा अवसर हाथ से निकल जाने की आशंका है. Finance: धन के मामले में दिन मध्यम रहेगा.

धन के मामले में दिन मध्यम रहेगा. Love: परिवार में किसी प्रियजन से जुड़ा दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है.

परिवार में किसी प्रियजन से जुड़ा दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है. Health: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, गिरावट की संभावना है.

स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, गिरावट की संभावना है. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा. पुराने कर्ज की समस्या सुलझने से मानसिक शांति मिलेगी. आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने का मन बना सकते हैं.

Career: व्यवसाय में आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.

व्यवसाय में आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. Finance: कर्ज से मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं.

कर्ज से मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं. Love: परिवार में किसी मांगलिक कार्य का योग बन सकता है.

परिवार में किसी मांगलिक कार्य का योग बन सकता है. Health: सेहत में हल्के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

सेहत में हल्के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है. लंबे समय से अटके हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी. कार्यक्षेत्र में साझेदारी (Partnership) से विशेष लाभ होने की उम्मीद है.

Career: आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी.

आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी. Finance: साझेदारी के कामों से धन लाभ के प्रबल योग हैं.

साझेदारी के कामों से धन लाभ के प्रबल योग हैं. Love: परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, खुशियाँ बढ़ेंगी.

परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, खुशियाँ बढ़ेंगी. Health: स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक रहेगा.

स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक रहेगा. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. व्यर्थ के विवादों से दूर रहें, अन्यथा झूठे आरोप लग सकते हैं. व्यापार में फिलहाल किसी भी तरह का बदलाव करने से बचें.

Career: व्यवसाय में यथास्थिति बनाए रखें, परिवर्तन हानिकारक हो सकता है.

व्यवसाय में यथास्थिति बनाए रखें, परिवर्तन हानिकारक हो सकता है. Finance: धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें.

धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें. Love: परिवार में मतभेद उत्पन्न होने की आशंका है, संयम रखें.

परिवार में मतभेद उत्पन्न होने की आशंका है, संयम रखें. Health: शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है और अपनों की चिंता बनी रहेगी.

शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है और अपनों की चिंता बनी रहेगी. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज किसी करीबी व्यक्ति या रिश्तेदार के व्यवहार से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं. व्यवसाय में अपने साझीदार (Partner) पर आँख मूँदकर भरोसा न करें, विश्वासघात की संभावना है.

Career: साझीदार से धोखा खाने की संभावना है, चौकन्ने रहें.

साझीदार से धोखा खाने की संभावना है, चौकन्ने रहें. Finance: आर्थिक लेन-देन में सतर्कता बरतें.

आर्थिक लेन-देन में सतर्कता बरतें. Love: रिश्तेदारों के साथ बड़ा विवाद होने की आशंका है.

रिश्तेदारों के साथ बड़ा विवाद होने की आशंका है. Health: सेहत में गिरावट आ सकती है, वाहन चलाते समय बहुत सतर्क रहें.

सेहत में गिरावट आ सकती है, वाहन चलाते समय बहुत सतर्क रहें. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होने से मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा. आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं.

Career: व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और नए कार्य शुरू कर सकते हैं.

व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और नए कार्य शुरू कर सकते हैं. Finance: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. Love: परिवार के साथ संबंध और भी मधुर होंगे.

परिवार के साथ संबंध और भी मधुर होंगे. Health: स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा.

स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आपके लिए सफलताओं की सौगात लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज बड़ी सफलता मिल सकती है.

Career: करियर में उन्नति होगी, नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे.

करियर में उन्नति होगी, नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे. Finance: नया वाहन या मकान खरीदने के योग बन रहे हैं.

नया वाहन या मकान खरीदने के योग बन रहे हैं. Love: माता-पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा.

माता-पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा. Health: स्वयं और माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा.

स्वयं और माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन कुछ प्रतिकूल रह सकता है. स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्याओं के कारण मन अशांत रहेगा. सहयोगियों की लापरवाही से व्यापार में कोई बड़ा अवसर या कार्य आपके हाथ से निकल सकता है.

Career: व्यापार में घाटा होने की आशंका है, महत्वपूर्ण कार्यों पर खुद ध्यान दें.

व्यापार में घाटा होने की आशंका है, महत्वपूर्ण कार्यों पर खुद ध्यान दें. Finance: आर्थिक हानि से बचने के लिए सतर्क रहें.

आर्थिक हानि से बचने के लिए सतर्क रहें. Love: पारिवारिक कलह के कारण तनाव बढ़ सकता है.

पारिवारिक कलह के कारण तनाव बढ़ सकता है. Health: स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के प्रति सचेत रहें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के प्रति सचेत रहें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. किसी प्रियजन से अप्रिय समाचार मिलने से मन दुखी हो सकता है. लंबी यात्रा पर निकलने से पहले अपने वाहन की अच्छी तरह जाँच-परख कर लें.

Career: व्यापार में हानि की संभावना है, विशेष सावधानी बरतें.

व्यापार में हानि की संभावना है, विशेष सावधानी बरतें. Finance: निवेश और खर्चों के प्रति सतर्क रहें.

निवेश और खर्चों के प्रति सतर्क रहें. Love: किसी से भी वाद-विवाद या झगड़े में न पड़ें.

किसी से भी वाद-विवाद या झगड़े में न पड़ें. Health: स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लापरवाही न करें.

स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लापरवाही न करें. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा. कानूनी पेचीदगियों में आपको विजय प्राप्त होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य आज सफलतापूर्वक पूरे होंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Career: व्यापार में लाभ होगा और नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय शुभ है.

व्यापार में लाभ होगा और नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय शुभ है. Finance: मित्रों और संबंधियों से समय पर आर्थिक मदद मिल सकती है.

मित्रों और संबंधियों से समय पर आर्थिक मदद मिल सकती है. Love: धार्मिक यात्रा पर जाने के योग हैं, अपनों का साथ मिलेगा.

धार्मिक यात्रा पर जाने के योग हैं, अपनों का साथ मिलेगा. Health: मानसिक और शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे.

मानसिक और शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है. किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. माता-पिता के सहयोग से आप किसी बड़ी परियोजना या कार्य की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं.

Career: नया कार्य शुरू करने के लिए दिन बहुत अनुकूल है.

नया कार्य शुरू करने के लिए दिन बहुत अनुकूल है. Finance: नया मकान या वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं.

नया मकान या वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं. Love: माता-पिता का भरपूर स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

माता-पिता का भरपूर स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होगा. Health: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन में उत्साह बना रहेगा.

स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन में उत्साह बना रहेगा. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.