धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 25 September 2026: अनंत चतुर्दशी पर इन राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!

Kal Ka Rashifal 25 September 2026: अनंत चतुर्दशी पर इन राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!

Kal Ka Rashifal, 25 September 2026: अनंत चतुर्दशी पर चमकेगी इन राशियों की तकदीर! सिंह को सरकारी टेंडर, धनु को बड़ा ऑर्डर व वृषभ को बंपर मुनाफा. पढ़ें कल का संपूर्ण राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Sep 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal, 25 September 2026 (कल का राशिफल): शुक्रवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए पावन अनंत चतुर्दशी के साथ-साथ ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल रात 11:07 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. वहीं सुबह 11:22 बजे तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचरण करेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा.

शुक्रवार को भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ-साथ बुधादित्य योग, पारिजात योग, शूल योग और विशिष्ट राशियों के लिए मालव्य व भद्र योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से वृषभ, सिंह, धनु और कुंभ राशि के जातकों को कारोबार में भारी मुनाफा, सरकारी टेंडर, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और करियर में नई जिम्मेदारियां मिलने के मजबूत संकेत हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
कन्या राशिफल 24 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से व्यापार की सुस्ती होगी दूर, बिक्री में उछाल; जीवनसाथी देगा आर्थिक खुशखबरी
कन्या राशिफल 24 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से व्यापार की सुस्ती होगी दूर, बिक्री में उछाल; जीवनसाथी देगा आर्थिक खुशखबरी
राशिफल
सिंह राशिफल 24 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, धृति योग से सुलझेंगी बिजनेस समस्याएं; कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा संभव
सिंह राशिफल 24 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, धृति योग से सुलझेंगी बिजनेस समस्याएं; कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा संभव
राशिफल
कर्क राशिफल 24 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर चलें, विदेशी नौकरी में बाधा; बिजनेस में पारदर्शिता जरूरी
कर्क राशिफल 24 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर चलें, विदेशी नौकरी में बाधा; बिजनेस में पारदर्शिता जरूरी
राशिफल
मिथुन राशिफल 24 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा व भद्र योग से चमकेगा भाग्य, जॉब में न्यू टेक्नोलॉजी से तरक्की; लाइफ पार्टनर करेगा बिजनेस की पहल
मिथुन राशिफल 24 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा व भद्र योग से चमकेगा भाग्य, जॉब में न्यू टेक्नोलॉजी से तरक्की; लाइफ पार्टनर करेगा बिजनेस की पहल

आइए जानते हैं भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से 25 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

पंचांग (25 सितंबर 2026, शुक्रवार, अनंत चतुर्दशी)

  • तिथि: भाद्रपद शुक्ल पक्ष अनंत चतुर्दशी (रात 11:07 बजे तक), तत्पश्चात पूर्णिमा
  • नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र (सुबह 11:22 बजे तक), तत्पश्चात पूर्वाभाद्रपद
  • चन्द्र राशि: कुंभ राशि (चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष)
  • शुभ योग: बुधादित्य योग, पारिजात योग, शूल योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन के लिए भद्र योग)
  • शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):
  • सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक
  • दिशाशूल: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में सामान्य सौहार्द बना रहेगा. छोटी-छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, ताकि मानसिक शांति बनी रहे. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से घरेलू फैसले आसान होंगे.

व्यापार और नौकरी: सक्रियता और आत्मविश्वास से रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ेंगे. कारोबारियों के लिए नई योजनाओं पर काम करने का अनुकूल समय है; साझेदारी के फैसलों में जल्दबाजी न दिखाएं.

करियर और शिक्षा: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और वरिष्ठों के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने का मौका मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में एकाग्रता बनाए रखें.

स्वास्थ्य: लगातार काम करने से थकान और चिड़चिड़ापन हो सकता है. खान-पान संतुलित रखें, पर्याप्त नींद लें और दिनचर्या में विश्राम को स्थान दें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. अचानक किसी जरूरी काम पर खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. आकर्षक योजनाओं में पूरी पड़ताल के बाद ही निवेश करें.

प्रेम जीवन: रिश्तों में पारदर्शिता रखें. पार्टनर की भावनाओं को समझने से निकटता बढ़ेगी. अविवाहितों की किसी परिचित से भावनात्मक बातचीत आगे बढ़ सकती है.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: लाल

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जप करें.

वृषभ राशिफल

पारिवारिक जीवन: परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा. किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह उपयोगी सिद्ध होगी. पुराने रिश्तेदारों से संपर्क होने से सुखद समाचार मिल सकते हैं.

व्यापार और नौकरी: कामकाज में नई जिम्मेदारियों के योग बन रहे हैं. व्यवस्थित कार्यशैली की सराहना होगी. पुराने संपर्कों से कारोबार विस्तार के अच्छे सुझाव मिलेंगे.

करियर और शिक्षा: नई कार्यशैली अपनाने से करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. छात्र पढ़ाई के तरीके में सुधार करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: दिनचर्या में बदलाव से ऊर्जा का स्तर प्रभावित हो सकता है. समय पर भोजन करें, ज्यादा तला-भुना खाने से बचें और काम के बीच में आराम करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. पुराने खर्चों की समीक्षा करने और बचत व्यवस्थित करने के लिए दिन अच्छा है.

प्रेम जीवन: छोटी बातों को लेकर पार्टनर से बहस टालें. साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाने से रिश्ते में आपसी विश्वास गहरा होगा.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: चारकोल ग्रे

उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल दान करें.

मिथुन राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर में कोई नई जानकारी सामने आ सकती है, जो आपका दृष्टिकोण बदलेगी. अधूरी जानकारी के आधार पर परिजनों के प्रति राय न बनाएं; बातचीत से पुराने मसले सुलझाएं.

व्यापार और नौकरी: बातचीत की कुशलता से कार्यक्षेत्र में अलग पहचान बनेगी. व्यापारियों को पुराने संपर्कों और नेटवर्किंग से भविष्य में बड़े व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं.

करियर और शिक्षा: नई जानकारी का विश्लेषण करने के बाद ही कोई निर्णय लें. विद्यार्थियों को नए कोर्स या कौशल प्रशिक्षण के अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य: स्क्रीन टाइम अधिक होने से मानसिक थकान हो सकती है. काम के बीच छोटे ब्रेक लें, पर्याप्त नींद लें और हल्का आहार लें.

आर्थिक स्थिति: अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए बचत को पूरी तरह खर्च न करें. नए निवेश की शर्तें ध्यान से पढ़कर ही आगे बढ़ें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें ताकि कोई गलतफहमी न रहे. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: लैवेंडर

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

कर्क राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल शांत और सहयोगी रहेगा. परिवार के सदस्यों का साथ भावनात्मक मजबूती देगा. पुराने मतभेद भुलाकर रिश्तों में मधुरता लाने का सही समय है.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में काम धीमी लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ेगा. व्यापारियों को नई साझेदारी सोच-समझकर करनी चाहिए. उच्चाधिकारियों की सलाह से जटिल काम पूरे होंगे.

करियर और शिक्षा: पिछले अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सुखद परिणाम मिल सकता है.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव का असर नींद पर न पड़ने दें. देर रात तक जागने से बचें और ध्यान व योग का अभ्यास करें.

आर्थिक स्थिति: घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. आर्थिक संतुलन के लिए गैर-जरूरी खरीदारी से बचें और पुराने भुगतानों को व्यवस्थित करें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. अविवाहित युवक-युवतियों के लिए अच्छे रिश्ते की संभावनाएं बन रही हैं.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: सिल्वर

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" का जप करें.

सिंह राशिफल

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक निर्णयों में आपके मार्गदर्शन की जरूरत रहेगी. बड़ों की सलाह का सम्मान करें. किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ सकता है.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में टीम का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा. व्यापारियों को नए सौदों और साझेदारी के अनुकूल अवसर मिलेंगे; अहंकार व जिद से बचें.

करियर और शिक्षा: कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव लाने से परिणाम बेहतर होंगे. छात्र नियमित अभ्यास जारी रखें, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं.

स्वास्थ्य: काम की अधिकता से थकान और सिरदर्द हो सकता है. शरीर को पर्याप्त विश्राम दें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. दिखावे के खर्चों से बचें और लंबी अवधि के विवेकपूर्ण निवेश को प्राथमिकता दें.

प्रेम जीवन: व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय कम मिल पाएगा; बातचीत के जरिए भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखें ताकि गलतफहमी न हो.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: लाल

उपाय: प्रातः तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में मधुरता और सहयोग बना रहेगा. दूसरों की छोटी-मोटी कमियों को नजरअंदाज करें और रिश्तों में सौहार्द बनाए रखें.

व्यापार और नौकरी: कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी. प्राथमिकताओं के अनुसार काम करने से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. सहकर्मियों के साथ टीमवर्क से काम आसान होगा.

करियर और शिक्षा: छात्रों को अत्यधिक परफेक्शन के दबाव से बचना चाहिए; निरंतर अभ्यास से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी परेशानी से बचने के लिए खान-पान का समय नियमित रखें. योग और प्राणायाम से ऊर्जावान महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. पुराने लेन-देन और हिसाब-किताब को व्यवस्थित करने का उत्तम समय है.

प्रेम जीवन: पार्टनर की छोटी बातों पर आलोचना करने से बचें. साथ में बिताया गया समय और छोटी यात्रा रिश्ते में नया उत्साह भरेगी.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: काई हरा

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें.

तुला राशिफल

पारिवारिक जीवन: परिवार और बच्चों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. घर में किसी खुशखबरी के आने से उत्सव का माहौल बन सकता है.

व्यापार और नौकरी: सहकर्मियों के पूर्ण सहयोग से टीम प्रोजेक्ट्स आसानी से संपन्न होंगे. नए संपर्कों से व्यापारियों को भविष्य में लाभदायक सौदे मिल सकते हैं.

करियर और शिक्षा: आपकी रचनात्मक सोच की उच्चाधिकारियों द्वारा सराहना होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें और वॉक को दिनचर्या में शामिल करें.

आर्थिक स्थिति: लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं. पुराना आर्थिक विवाद बातचीत से सुलझ जाएगा; दूसरों के प्रभाव में आकर फिजूलखर्ची न करें.

प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ खुशनुमा समय बीतेगा. आपसी समझदारी और सकारात्मक बातचीत से वैवाहिक जीवन में विश्वास गहरा होगा.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: सफेद

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और परिवार में प्रसाद बांटें.

वृश्चिक राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर में सकारात्मक वातावरण रहेगा. वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से अटके हुए पारिवारिक मामले सुलझेंगे. अपनों के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा.

व्यापार और नौकरी: जिस काम को लंबे समय से टाल रहे थे, उसमें प्रगति होगी. कारोबारी पुराने सौदों को पुनः सक्रिय कर सकेंगे. नौकरीपेशा जातकों की कार्यशैली सराही जाएगी.

करियर और शिक्षा: सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से पढ़ाई की बाधाएं दूर होंगी. युवाओं को करियर में आगे बढ़ने के नए विकल्प प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य: सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें. वाहन सावधानी से चलाएं और तनाव को नियंत्रित रखने के लिए पर्याप्त नींद लें.

आर्थिक स्थिति: धन संबंधी मामलों में सतर्कता जरूरी है. पुराने वित्तीय दस्तावेजों और भुगतानों की जांच कर लें; अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं.

प्रेम जीवन: मन की बात खुलकर पार्टनर से साझा करें. भरोसे और शांत संवाद से रिश्ते में आत्मीयता और मजबूती आएगी.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: चॉकलेटी

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण अनुकूल रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या शुभ आयोजन में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिन्हें आप कुशलतापूर्वक निभाएंगे. व्यापारी कागजी कार्रवाई और अनुबंधों पर हस्ताक्षर से पहले नियमों को ध्यान से पढ़ें.

करियर और शिक्षा: पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने से वरिष्ठों के सामने अच्छी छवि बनेगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन मिलेगा.

स्वास्थ्य: अत्यधिक व्यस्तता के बीच आराम और मनोरंजन के लिए समय निकालें. संतुलित आहार लें और योग को अपनी दिनचर्या बनाएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. किसी के दबाव में आकर निवेश न करें; जोखिम और लाभ का सही मूल्यांकन करके ही पूंजी लगाएं.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ भावी योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. खुलकर बात करने से आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: ऑरेंज

उपाय: भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करें और पीली वस्तुओं का दान करें.

मकर राशिफल

पारिवारिक जीवन: परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण घरेलू काम के पूरा होने से मानसिक संतुष्टि रहेगी. बड़ों का आशीर्वाद मनोबल बढ़ाएगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत वरिष्ठों की नजर में आएगी. कारोबारियों को पुराने संपर्कों से लाभ होगा; साझेदारों से विचार-विमर्श करके ही निर्णय लें.

करियर और शिक्षा: रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का मौका मिलेगा. विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी और अनुशासित दिनचर्या से लाभ होगा.

स्वास्थ्य: लगातार काम करने से शारीरिक थकान हो सकती है. घुटनों या जोड़ों की जकड़न से बचने के लिए हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. गैर-जरूरी खर्चों को टालें और आने वाले बड़े खर्चों को ध्यान में रखते हुए बचत को प्राथमिकता दें.

प्रेम जीवन: आपका व्यावहारिक दृष्टिकोण रिश्ते को मजबूती देगा. पार्टनर के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें. अविवाहितों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: स्लेटी

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशिफल

पारिवारिक जीवन: मित्रों और परिजनों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा. घर में मेहमानों के आगमन से चहल-पहल रहेगी. वास्तविक परिस्थितियों को समझकर ही कोई घरेलू निर्णय लें.

व्यापार और नौकरी: नेटवर्किंग और संपर्कों से महत्वपूर्ण व्यापारिक जानकारी मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के सहयोग से काम निपटाने में आसानी होगी.

करियर और शिक्षा: भावनाओं के प्रभाव में आकर कोई शैक्षणिक निर्णय न लें. किसी मित्र के सुझाव से करियर को नई दिशा मिल सकती है; छात्र पढ़ाई पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य: मानसिक बेचैनी से बचने के लिए शांत वातावरण में समय बिताएं. स्क्रीन टाइम कम करें और सुबह की सैर को प्राथमिकता दें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. ऑनलाइन खरीदारी और अचानक होने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखें; किसी को उधार देने से पहले विचार करें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ दोस्ताना व्यवहार बढ़ेगा. साथ में समय बिताने से रिश्ते में सकारात्मकता आएगी. नए रिश्ते में जल्दबाजी में कोई वादा न करें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: फिरोजी

उपाय: शनि स्तोत्र का पाठ करें और काले तिल का दान करें.

मीन राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में आपकी राय को सराहा जाएगा. घर में किसी मांगलिक या शुभ कार्य की रूपरेखा बन सकती है.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में ईमानदारी और लगन का सुखद फल मिलेगा. नए संपर्कों से व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा. नौकरी में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है.

करियर और शिक्षा: मेहनत की सराहना होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. छात्रों के लिए समय अनुकूल है; नियमित अभ्यास से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खान-पान की आदतों को नियमित रखें, पर्याप्त पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए पसंदीदा गतिविधियों में समय दें.

आर्थिक स्थिति: आमदनी के नए स्रोत मिल सकते हैं. अचानक मिले धन को तुरंत खर्च करने के बजाय बचत में लगाएं; निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लें.

प्रेम जीवन: दांपत्य और प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी. पार्टनर से खुलकर बातचीत करें, लेकिन अति-भावुक होकर निर्णय लेने से बचें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: हल्का नीला

उपाय: मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं और जरूरतमंदों को भोजन कराएं.

26 सितंबर 2026 से 40 दिनों तक महासंयोग, तुला में बुध गोचर से इन राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, क्या आपकी राशि शामिल है?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Kal Ka Rashifal Horoscope 2026 Kal Ka Rashifal 25 September 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
कन्या राशिफल 24 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से व्यापार की सुस्ती होगी दूर, बिक्री में उछाल; जीवनसाथी देगा आर्थिक खुशखबरी
कन्या राशिफल 24 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से व्यापार की सुस्ती होगी दूर, बिक्री में उछाल; जीवनसाथी देगा आर्थिक खुशखबरी
राशिफल
सिंह राशिफल 24 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, धृति योग से सुलझेंगी बिजनेस समस्याएं; कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा संभव
सिंह राशिफल 24 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, धृति योग से सुलझेंगी बिजनेस समस्याएं; कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा संभव
राशिफल
कर्क राशिफल 24 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर चलें, विदेशी नौकरी में बाधा; बिजनेस में पारदर्शिता जरूरी
कर्क राशिफल 24 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर चलें, विदेशी नौकरी में बाधा; बिजनेस में पारदर्शिता जरूरी
राशिफल
मिथुन राशिफल 24 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा व भद्र योग से चमकेगा भाग्य, जॉब में न्यू टेक्नोलॉजी से तरक्की; लाइफ पार्टनर करेगा बिजनेस की पहल
मिथुन राशिफल 24 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा व भद्र योग से चमकेगा भाग्य, जॉब में न्यू टेक्नोलॉजी से तरक्की; लाइफ पार्टनर करेगा बिजनेस की पहल
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
महाराष्ट्र
संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- 'निर्वाचन आयोग में कसाईखाना...'
संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- 'निर्वाचन आयोग में कसाईखाना...'
विश्व
ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 बड़े मीडिया हाउस पर लगाया बैन जज ने हटाया
ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 बड़े मीडिया हाउस पर लगाया बैन जज ने हटाया
क्रिकेट
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
ECI SIR Row Live: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
LIVE: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
शिक्षा
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget