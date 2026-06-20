Kal ka Rashifal: कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. कल दोपहर 03:21 तक सप्तमी तिथि रहेगी और इसके बाद अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल सुबह 09:31 तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और इसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल दोपहर 03:40 के बाद सिंह राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह बुद्ध की राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. विशेष बात यह है कि कल दोपहर 03:40 तक सिंह राशि में चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष रहेगा, जिसके बाद कन्या राशि में जाते ही जातकों को मानसिक तनाव से बड़ी राहत मिलेगी.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल रविवार का वीकेंड ग्रहों के महासंयोग के लिहाज से बेहद शुभ और पवित्र है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन है, तो आपको भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है, जिससे लंबे समय से रुके हुए करियर और बिजनेस के काम तेजी से गति पकड़ेंगे.

शुभ मुहूर्त और यात्रा की दिशा (21 जून 2026)

तिथि: दोपहर 03:21 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी, इसके बाद अष्टमी तिथि.

नक्षत्र: सुबह 09:31 तक पूर्वाफाल्गुनी, इसके बाद पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा.

चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल दोपहर 03:40 के बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे (दोपहर तक ग्रहण दोष का प्रभाव).

शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया).

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: कल पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल रविवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

मेष राशि (Aries Horoscope)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल आपको अचानक कहीं से बड़ा आकस्मिक धन लाभ हो सकता है. सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बिग या स्मॉल, किसी भी लेवल पर आपकी न्यू बिजनेस वेंचर लॉन्च (New Business Venture Launch) करने की उम्मीद कल पूरी हो सकती है.

बिजनेस: मार्केट में कल बिजनेसमैन और सामने वाली पार्टी मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे. प्लानिंग बहुत मजबूत होगी और यदि सही दिशा में आगे बढ़े, तो बिजनेस में बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी. पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट्स कल बेहतरीन और पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, जिससे बंपर लाभ होगा.

करियर: वर्कप्लेस पर आप अपने काम में पूरी तरह मशगूल रहेंगे. दोपहर बाद कुछ अनचाही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन आपका हाई कॉन्फिडेंस उन दिक्कतों पर हावी रहेगा. मार्केटिंग से जुड़े लोगों को टारगेट्स कंप्लीट करने में कलीग्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. ऑफिस में लोग आपकी मेहनत का लोहा मानेंगे.

यूथ व छात्र: परिवार में लव और यूनिटी पर फोकस करें. छात्रों को कल लाइब्रेरी या शांत माहौल में बैठकर पढ़ने से बहुत बड़ा फायदा होगा; एकाग्रता बनी रहने से सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा आसानी से कवर हो जाएगा.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 6

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल घर की किसी महिला सदस्य की सेहत अचानक थोड़ी नासाज हो सकती है, उनका ध्यान रखें. कल कुछ अशुभ ग्रहों की छाया आपके व्यापार पर रह सकती है, जिसकी वजह से किसी बड़े और महत्वपूर्ण क्लाइंट के साथ होने वाली बिजनेस डील नेगेटिव मोड़ (Negative Business Deal) ले सकती है, सावधान रहें.

बिजनेस: प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए बिजनेसमैन के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, क्योंकि ग्रह आपके पक्ष में नहीं हैं. यदि कोई व्यक्ति कल आपके पास नए इन्वेस्टमेंट का आइडिया लेकर आता है, तो उसके फिगर्स और प्लानिंग को बारीकी से चेक करें; बिना ठोस रिसर्च के पैसा लगाना बेहद रिस्की होगा.

करियर: वर्कस्पेस पर कल का दिन आपके लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा; ग्रहों की विपरीत चाल के कारण काम में रुकावटें आ सकती हैं. यदि करियर में कोई बड़ी दिक्कत आ रही है, तो किसी अनुभवी सीनियर की सलाह मानना आपके लिए गेम-चेंजर साबित होगा. ब्रांडिंग पर ध्यान दें.

सावधान: पारिवारिक मोर्चे पर कल घर के बड़े-बुजुर्गों की तरफ से आपको किसी बात पर बड़ी डांट पड़ सकती है, अपनी वाणी पर संयम रखें. छात्रों को अच्छे रिजल्ट्स की गारंटी के लिए रेगुलर स्टडी टाइम टेबल फॉलो करना होगा.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 4

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपको अपने रिश्तेदारों और करीबियों की मदद के लिए आगे आना चाहिए. सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से नौकरीपेशा लोगों के लिए कल तरक्की और प्रमोशन (Career Promotion) के मजबूत योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जिससे मन में उत्साह रहेगा.

बिजनेस: कल दिन की शुरुआत में बिजनेसमैन को मार्केट में एक बिल्कुल नया कस्टमर बेस बनाने का शानदार मौका मिलेगा. किसी बड़े रेफरल के जरिए कल आपकी मुलाकात कुछ ऐसे अच्छे क्लाइंट्स से होगी जो आपको लॉन्ग-टर्म बिजनेस देंगे. यह कनेक्शन आपके ब्रांड के लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होगा. जल्दबाजी से बचें.

करियर: मार्केट में किसी बड़े डीलर या वेंडर के साथ आपके पुराने पॉजिटिव संबंध कल आपको विकट परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करेंगे. वर्कप्लेस पर आप अपनी कुछ वर्किंग हैबिट्स में सुधार करने के बारे में सोचेंगे, जिसके दूरगामी और अच्छे नतीजे हासिल होंगे. वर्क-लाइफ बैलेंस परफेक्ट रहेगा; बॉस आपकी पीठ थपथपा सकते हैं.

फैमिली: परिवार में किसी धार्मिक कार्य या पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है, जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा. हायर एजुकेशन वाले छात्रों के मार्ग में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 7

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको धन-निवेश (फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट) से बड़ा लाभ होने के योग हैं. सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से कल का दिन आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ को एक बिल्कुल नई और सकारात्मक दिशा देने वाला साबित होगा, जिससे आपकी साख मजबूत होगी.

बिजनेस: बिजनेसमैन कल जीएसटी या टैक्स रिटर्न फाइलिंग (GST & Tax Return Filing) से जुड़े पेंडिंग कार्यों को समय रहते सेट करके रखें. अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और अकाउंटेंट से तुरंत संपर्क करें; इसे नजरअंदाज करने पर भारी पेनाल्टी या कानूनी नोटिस का सामना करना पड़ सकता है. फाइनेंस मैनेजमेंट मजबूत रहेगा.

करियर: कल सुबह से ही मन में एक नई उम्मीद जगेगी कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है; यह सकारात्मक भावना पूरे दिन आपकी एनर्जी को हाई बनाए रखेगी. व्यापार की पुरानी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी. नौकरीपेशा लोग कल ऑफिस में किसी जूनियर की मदद करके असीम सुकून महसूस करेंगे.

यूथ: पारिवारिक रूप से समय बेहद अनुकूल है; दैनिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए लाइफ-लाइन सिद्ध होगा. जो युवा विदेश में जाकर पढ़ने या ग्लोबल करियर मेकिंग (Global Career Opportunities) की चाह रखते हैं, कल उनके सपनों को नए पंख मिल सकते हैं.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo Horoscope)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके विवेक, बुद्धिमत्ता और एंथूज़ियाज़्म (उत्साह) में जबरदस्त डेवलपमेंट होगा. यदि आप अपने व्यवसाय से संबंधित कोई नई गतिविधि या नया स्टार्टअप वेंचर (New Startup Venture) शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए कल सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 और दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00 बजे का समय सर्वोत्तम रहेगा.

बिजनेस: संडे (रविवार) के दिन कल कुछ मुख्य कर्मचारियों के छुट्टी पर रहने के कारण बिजनेसमैन पर अचानक सारा काम का बोझ आ सकता है. अकेले सब संभालना थोड़ा मुश्किल होगा और गलती होने का डर भी रहेगा; इसलिए यदि जरूरी हो, तो किसी बेहद भरोसेमंद स्टाफ मेंबर की मदद लें. फंसी हुई पेमेंट के लिए विनम्रता से फॉलो-अप लें.

करियर: जो युवा बेरोजगार हैं (Unemployed Youth), कल उन्हें मार्केट से किसी फ्रीलांस या पार्ट-टाइम जॉब का ऑफर (Freelance/Part-time Job Offer) मिल सकता है; शुरुआत में पैसा भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन अनुभव बहुत शानदार मिलेगा जो आगे चलकर बड़ी फुल-टाइम ओपनिंग का रास्ता खोल सकता है. नए प्रोजेक्ट्स के लिए टीम मीटिंग करें.

फैमिली: सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से परिवार के पुराने वित्तीय संकट और मानसिक बाधाएं कल हमेशा के लिए खत्म होना शुरू हो जाएंगी. खिलाड़ी बिना ध्यान भटकाए केवल अपने फील्ड पर फोकस रखें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 6

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड के नए कानूनी नियमों और दांव-पेंचों को गहराई से समझने की जरूरत है. ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण कल किसी भी तरह का नया निवेश (इन्वेस्टमेंट) करना पूरी तरह नेगेटिव साबित हो सकता है; मार्केट में आपकी साख और गुडविल गिरने की आशंका है, इसलिए धन के मामले में शांत रहें.

बिजनेस: टारगेट ऑडियंस की अचानक कमी होने के चलते कल आपके मुख्य बिजनेस में थोड़ी मंदी की स्थिति रह सकती है. हालांकि, आपकी सावधानी और कड़ी मेहनत के बल पर जरूरत के अनुसार काम धीरे-धीरे पूरे होते जाएंगे, इसलिए कल अपने भीतर धैर्य और संयम बनाए रखें.

करियर: ऑफिस पॉलिटिक्स (Office Politics) में कल आप बुरी तरह फंस सकते हैं; कलीग्स और को-वर्कर्स का व्यवहार आपके प्रति बहुत नेगेटिव रहेगा, जो आपके प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. काम में आपका पूरा फोकस न देखकर सीनियर्स आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं. मार्केटिंग वालों का नेटवर्क कमजोर रहेगा.

सावधान: कल ऑफिस में काम का बोझ इतना ज्यादा होगा कि आप मानसिक रूप से काफी परेशान रह सकते हैं; और आशंका है कि आपकी कड़ी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाए. शादीशुदा लोगों को अपने पार्टनर के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए, क्योंकि वे कल थोड़ा नीरस महसूस कर सकते हैं.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 1

तुला राशि (Libra Horoscope)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको अपनी बड़ी बहन की तरफ से कोई बहुत बड़ी और सुखद खुशखबरी मिल सकती है. कल नौकरी और प्लेसमेंट के सिलसिले में आपको बेहद सुखद और अनुकूल नतीजे मिलेंगे; आप अपने अनूठे प्रयासों से कार्यस्थल पर हारी हुई बाजी को भी आसानी से जीतने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

बिजनेस: यदि कल आपके बिजनेस में बैंक लोन या कॉरपोरेट फाइनेंस (Corporate Finance/Bank Loan) को लेकर कोई नया अपडेट आया है, तो अपने पेपरवर्क को बहुत बारीकी से चेक करें. डॉक्यूमेंट्स में कोई छोटी सी कमी निकलने की वजह से प्रोसेस में डिले हो सकता है; इसलिए रूल्स को अच्छी तरह फॉलो करें. मार्केटिंग पर कंसंट्रेट करें.

करियर: कल आप अपने काम को सच्ची लगन और गर्मजोशी से पूरा करने की कोशिश करेंगे; ध्यान रखें कि अपनी गुप्त व्यावसायिक योजनाओं को दूसरों से शेयर न करें. कंपनी ग्रोथ के नए आइडियाज कल आप हाई-लेवल ऑफिशियल्स और मैनेजमेंट के साथ शेयर करेंगे, जिससे आपकी प्रोफेशनल अप्रोच और रेपुटेशन बढ़ेगी.

यूथ व लव: कल सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार करने से शरीर और मन दोनों में गजब की ताजगी बनी रहेगी. लाइफ पार्टनर का कल आपको विशेष भावनात्मक सहयोग मिलेगा; वे आपकी किसी बड़ी परेशानी को बिना कहे ही समझ जाएंगे, जिससे आपको आंतरिक ताकत मिलेगी.

शुभ रंग: स्काई | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 1

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल काम करने का एक अद्भुत जोश, जुनून और उत्साह आपके भीतर बना रहेगा. सिद्धि और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से वर्कप्लेस और इंडस्ट्री में अपने बेहतरीन इंप्रेशन (Excellent Professional Impression) को जमाने के लिए कल आप जो भी कदम आगे बढ़ाएंगे, वो पूरी तरह सही और सटीक साबित होगा.

बिजनेस: कल व्यापारियों को मार्केट से बहुत बड़ा आर्थिक फायदा मिल सकता है; यह सब आपकी कोर टीम के अथक प्रयासों और स्मार्ट वर्क का ही नतीजा है. बिजनेस में नए ऑर्डर्स को लेकर कल थोड़ा वर्कलोड ज्यादा रह सकता है, लेकिन फैमिली और स्टाफ की मदद से आप सब कुछ बहुत आसानी से संतुलित कर लेंगे.

करियर: इस समय नौकरी तथा व्यवसाय में तेजी से आगे बढ़ने के लिए बहुत ही उचित और सुनहरे अवसर बन रहे हैं; समय का भरपूर सदुपयोग करें. कल आपको अपनी पुरानी मेहनत का मनचाहा फल मिल सकता है; सीनियर मैनेजमेंट आपके काम से बेहद खुश होकर आपको कोई बड़ी नई जिम्मेदारी या टीम लीडर का पद सौंप सकता है.

यूथ: अपनी संतान के करियर के कारण कल आपके घर में बहुत ही खुशी और उत्सव का वातावरण बनेगा. दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा. प्रतियोगी छात्र कल करंट अफेयर्स और ऑनलाइन लर्निंग सोर्सेज (Online Learning Sources) से बेहतरीन जानकारी जुटाएंगे, जो एग्जाम्स में बहुत काम आएगी.

शुभ रंग: वाइट | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल अच्छे और परोपकारी काम करने की वजह से आपका भाग्य तेजी से चमकेगा. आईटी (IT Sector) और क्रिएटिव फील्ड्स से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के लिए कल का दिन कोई नया टेक प्रोजेक्ट (New Tech Project Launch) या इनोवेटिव काम स्टार्ट करने के लिए बेहद शानदार और उपयुक्त है.

बिजनेस: बिजनेसमैन के लिए कल संडे का यह दिन बेहद प्रोग्रेसिव रहेगा; आज आप किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में लॉन्च करने का फुल प्रूफ प्लान बना सकते हैं, सफलता मिलने की संभावना 100% है. कोई भी व्यापारिक फैसला लेना फायदेमंद साबित होगा, नए व्यावसायिक संपर्क भी स्थापित होंगे. विस्तार के लिए अनुभवी लोगों से सलाह लें.

करियर: जॉब में कल आपको किसी बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट से सीधे (Direct Client Communication) बात करने का शानदार मौका मिलेगा; आपकी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स क्लाइंट को पूरी तरह इंप्रेस कर देंगी, जिससे बॉस को भी आप पर गर्व होगा. सीनियर्स और को-वर्कर्स के सहयोग से आप अपने वीकली टारगेट्स आसानी से अचीव कर लेंगे.

यूथ: कल का दिन आपके मन से निराशा के सारे पुराने बादल हमेशा के लिए हटा देने वाला सिद्ध होगा. प्रेम संबंधों में आपसी विनम्रता बढ़ेगी. जो छात्र विदेश में जाकर उच्च शिक्षा (Higher Education Abroad) प्राप्त करने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, कल उन्हें कोई बड़ी सफलता या वीजा अप्रूवल मिल सकता है.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 5

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें, गति पर नियंत्रण रखें. कल वर्कप्लेस पर आपके पुराने धुर विरोधी आपकी किसी पुरानी तकनीकी गलती को मैनेजमेंट के सामने उजागर करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपकी जॉब सिक्योरिटी खतरे (Job Security Risk) में आ सकती है; इसलिए अपने काम के प्रति पूरी तरह अलर्ट रहें.

बिजनेस: इस समय व्यावसायिक स्थल पर आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति होना बहुत जरूरी है; ग्रह आपके धैर्य की कड़ी परीक्षा ले सकते हैं. बिजनेस खर्चों (एक्सपेंडिचर) में अचानक तेजी बनी रहेगी, जिससे बजट प्रभावित होगा. बिजनेसमैन कल वेंडर्स और डीलर्स के साथ अपने प्रॉफिट मार्जिन को पूरी तरह पारदर्शी रखें, वरना प्रोडक्ट की सेल डाउन हो सकती है.

करियर: आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही से कल बड़ा वित्तीय नुकसान होने की स्थिति बन रही है, इसलिए ऑफिस मीटिंग्स में महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत गंभीर और सकारात्मक चर्चा रखें. वर्कस्पेस पर कार्यों में अचानक रुकावटें आने से दोपहर बाद मन थोड़ा उदास हो सकता है; शाम होते-होते परिस्थितियां थोड़ी और विपरीत हो सकती हैं.

सावधान: कल आपको मार्केट में वर्किंग कैपिटल की भारी कमी (Working Capital Crunch) महसूस हो सकती है; संडे होने के कारण बैंक से लोन मिलने में दिक्कत आएगी और पुरानी उधारी का पैसा भी ब्लॉक होने का डर रहेगा. परिवार के युवाओं की संगति पर नजर रखें. छात्र योग का सहारा लें.

शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 4

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल पार्टनरशिप (साझेदारी) के बिजनेस से आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है. जो युवा लंबे समय से बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए कल सलाह है कि वे लिंक्डइन और सोशल मीडिया (LinkedIn & Social Media Profile Update) पर अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को तुरंत अपडेट करें और नए कनेक्शन बनाएं; किसी बड़ी कंपनी के एचआर (HR) से जुड़ने पर जल्द ही इंटरव्यू कॉल आने की प्रबल संभावना है.

बिजनेस: सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है; अपनी मेहनत बनाए रखें. बिजनेसमैन कल सर्विस सेक्टर्स में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ व्यस्त नजर आएंगे. संडे मार्केट को वॉच करके कुछ नए डिस्काउंट ऑफर्स निकालें.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस या फील्ड में काम करते समय थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है; अत्यधिक काम के प्रेशर के कारण छोटी-छोटी बातों पर अचानक गुस्सा आ सकता है, इसलिए अपने स्वभाव और वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें. शांत रहकर काम निपटाएं.

फैमिली: कल आपको अपने घर पर आए नए मेहमानों की सेवा करने का शानदार अवसर मिलेगा, जिससे पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने फील्ड में बेहद सकारात्मक और अच्छे नतीजे हासिल होंगे.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 8

मीन राशि (Pisces Horoscope)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको अपने सभी ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं (गुप्त विरोधियों) से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा, जिससे मानसिक सुकून रहेगा. सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से कल आपको मार्केट से बेहतरीन बल्क ऑर्डर्स (Big Bulk Orders) मिल सकते हैं, जो आपके बिजनेस टर्नओवर को हमेशा के लिए एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे; बस डिलीवरी टाइमलाइन का विशेष ध्यान रखें.

बिजनेस: व्यापारियों के लिए कल धन लाभ के बहुत ही मजबूत आसार बने हुए हैं. कल आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल ब्रांडिंग को और ज्यादा निखारने की कवायद रंग लाएगी; आपकी यही स्ट्रेटेजी आपके प्रोडक्ट को भविष्य में मार्केट का लीडर (Market King) बना सकती है. आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के काम की कल ऑफिस में जमकर प्रशंसा होगी; टीम मीटिंग के दौरान बॉस पूरी टीम के सामने आपका नाम लेकर आपके काम की तारीफ करेंगे, जिससे कलीग्स भी पूरी तरह इंप्रेस नजर आएंगे. यह पब्लिक रिकग्निशन आपके अप्रेजल के लिए बहुत शानदार रहेगा. समय का पता नहीं चलेगा.

वास्तु टिप: नौकरीपेशा लोग कल अपने ऑफिस या वर्क-डेस्क के उत्तर-पूर्व कोने (नॉर्थ-ईस्ट) को पूरी तरह साफ रखें और वहां एक ताजे पानी से भरा हुआ कांच का गिलास रखें; इससे आपके माइंड में बिल्कुल नए और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज आएंगे. परिवार के सभी सदस्य आपसे बेहद खुश रहेंगे.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 5

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