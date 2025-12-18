हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 19 दिसंबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 19 दिसंबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 19 दिसंबर 2025 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि के जातक को कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता. जानिए सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Dec 2025 01:11 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 19 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि
आज का दिन सामान्य रहेगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा और पार्टी की योजना बन सकती है. यात्रा में परिजन से सावधानी से बातचीत करें. कामों में मन भटक सकता है. उधार दिया धन वापस मिल सकता है.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृष राशि
दिन भागदौड़ भरा रहेगा. परिवार को समय न दे पाने से नाराज़गी हो सकती है. व्यवसाय में डील निकल सकती है. संतान की बाधा दूर होगी. परिजन की सेहत की चिंता रहेगी.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.

मिथुन राशि
उतार-चढ़ाव का दिन है. बिजनेस की अटकी डील पूरी हो सकती है. योग-व्यायाम से स्वास्थ्य सुधरेगा. जल्दबाज़ी में निर्णय न लें. सामाजिक दायरा बढ़ेगा.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि
लाभदायक दिन रहेगा. प्रयासों में सफलता मिलेगी. पारिवारिक मतभेद से दूर रहें. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा. रोजगार के अवसर मिलेंगे.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि
झगड़े-झंझट से परेशान रह सकते हैं. निर्णय लेने में दिक्कत होगी. सीनियर्स के सामने बात रखें. उधार चुकाने में सफलता मिलेगी.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि
मिलाजुला दिन रहेगा. जीवनसाथी की सेहत चिंता दे सकती है. विद्यार्थियों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. पैतृक संपत्ति मामले में चुप रहना हितकर होगा.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

तुला राशि
नया काम पार्टनरशिप में शुभ रहेगा. धार्मिक यात्रा में माता-पिता को साथ ले जाएं. संतान उम्मीदों पर खरी उतरेगी. विद्यार्थियों को मेहनत बढ़ानी होगी.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं.

वृश्चिक राशि
नया वाहन लेने का योग है. नौकरी में प्रमोशन मिलेगा. संपत्ति सौदे में सोच-समझकर निर्णय लें. विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा मार्ग खुलेंगे.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: मैरून
उपाय: मंगल ग्रह के लिए लाल मसूर दान करें.

धनु राशि
व्यवसाय में अच्छा दिन रहेगा. सहयोगियों का साथ मिलेगा. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. संतान से शुभ समाचार मिल सकता है.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गुरु मंत्र का जाप करें.

मकर राशि
समस्याओं भरा दिन हो सकता है. व्यापार में नुकसान से तनाव रहेगा. जीवनसाथी से बहस संभव है. यात्रा में सावधानी रखें.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि
मिलाजुला दिन रहेगा. मित्रों से आर्थिक मदद मिलेगी. धार्मिक यात्रा में सामान संभालें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: गरीबों को कंबल या वस्त्र दान करें.

मीन राशि
नए काम की शुरुआत के लिए दिन शुभ है. अनुभवी लोगों से सलाह लें. परिवार में खुशखबरी मिलेगी. संपत्ति विवाद में जीत के योग हैं.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 18 Dec 2025 01:11 PM (IST)
Kal Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

19 दिसंबर 2025 का दिन मेष राशि के लिए कैसा रहेगा?

मेष राशि के लिए यह दिन सामान्य रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा और पार्टी की योजना बन सकती है।

वृष राशि के लिए 19 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

वृष राशि के लिए यह दिन भागदौड़ भरा रहेगा। परिवार को समय न दे पाने से नाराज़गी हो सकती है।

क्या 19 दिसंबर 2025 को कर्क राशि को रोजगार के अवसर मिलेंगे?

हाँ, कर्क राशि को 19 दिसंबर 2025 को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

19 दिसंबर 2025 को सिंह राशि वालों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है?

सिंह राशि वालों को 19 दिसंबर 2025 को झगड़े-झंझट से परेशानी हो सकती है और निर्णय लेने में दिक्कत आ सकती है।

क्या 19 दिसंबर 2025 को मीन राशि वालों के लिए संपत्ति विवाद में जीत के योग हैं?

हाँ, मीन राशि वालों के लिए 19 दिसंबर 2025 को संपत्ति विवाद में जीत के योग हैं।

अबाउट अस

Embed widget