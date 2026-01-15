Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Kal Ka Rashifal: 16 जनवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

मेष राशि

आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. लेकिन आपको आज किसी पर भी अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी से भी अधिक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए. आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढेगा. व्यावसायिक मामलों में निर्णय लेते समय आपको गंभीरता से काम लेने की जरूरत है. पारिवारिक संबंधों में आज नई ताजगी आएगी और परिवार में कोई शुभ कार्य भी होगा. भाग्य आज आपका भरपूर साथ देता नजर आ रहा है. घर में सजावट के लिए आप कुछ सामान भी खरीद सकते हैं. वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल से आपको खुशी मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मंगलकारी होगा. आपका कामकाज आज सुचारू रूप से चलेगा. आर्थिक मामलों में भी आज भाग्य आपका भरपूर साथ देगा और आपके कार्य व्यापार में भी आज विस्तार होगा. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग आज प्रशस्त होगा. आप अपनी कला और लगनशीलता से लाभ उठा पाएंगे. लव लाइफ मे आज आपको प्रेमी से कोई सरप्राइज मिल सकता है. कोई पुराना कर्ज है तो आज उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपका अटका हुआ पैसा भी आज के दिन मिल सकता है. परिवार में आज सुखद वातावरण रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए आज का दिन सुखद होगा. आप अपनी बुद्धि का सटीक समय पर इस्तेमाल करके लाभ का सृजन कर पाएंगे. लव लाइफ मे अगर कोई तनाव चल रहा है तो उसे भी दूर करने में आप सफल होंगे. आर्थिक मामलों में आज हाथ समेटकर चलना होगा क्योकि कमाई के साथ आज आपका खर्च भी बढ़ा रहेगा. छात्रों को आज शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलने का योग है. आपकी राशि में बुध का गोचर आपके लिए लाभ का सृजन कर रहा है. संतान की ओर से आज कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं

कर्क राशि

कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साहित करने वाला रहेगा. आपको आज करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. आज आपको अपने व्यवसाय से जुड़ी योजना बनाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह की आवश्यकता होगी. किसी का मार्गदर्शन आपके लिए फायदेमंद होगा. अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज आप जो भी प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी. आपकी आमदनी में भी वृद्धि होती नजर आ रही है. आज आप परिजनों के साथ मस्ती और मनोरंजन के पल बिताएंगे.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें

सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामले में लाभदायक रहेगा. आपकी कमाई मे वृद्धि होग. आपको आज किसी पूर्व परिचित की मदद से फायदा होगी. आपको अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी से काम करना होगा इससे आपका प्रभाव और सम्मान भी बढेगा. जो जातक नौकरी की तलाश में हैं उनको आज सफलता मिलेगी. आर्थिक प्रयास में आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कमाई में वृद्धि के साथ आज आपको भौतिक सुख साधन मिलने का भी योग बना हुआ है. आप वैवाहिक जीवन मे आज जीवनसाथी के सहयोग से कई महत्वपूर्ण काम को पूरा कर पाएंगे.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें

कन्या राशि

कन्या राशि के लागो को आज घर के सदस्यों के सहयोग से लाभ मिलेगा. आप कारोबार व्यापार में भरपूर लाभ ले पाएंगे. शिक्षकों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा. आप आज सफलता पाने लिए परिश्रम भी खूब करेंगे. आपके व्यापार में तेजी से बदलाव होंगे और नए अवसर भी आपके सामने आएंगे. आर्थिक प्रयास आज सफल होंगे जिससे आर्थिक पक्ष भी आपका बेहतर होगा. लव लाइफ में आप प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे, आपके संबंध भी मधुर होंगे. वैसे आपको आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए इससे कई मामलों में आपको फायदा होगा.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं

तुला राशि

तुला राशि के लोगों को आज मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा. आपको आज आर्थिक लेनदेन में सतर्क रहना चाहिए. कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर कुछ अनावश्यक आरोप लग सकता है इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए. आपके जीवन में एक नया दौर शुरू होने वाला है. आपको नए अधिकारियों के सामने अपने आपको साबित करने के लिए तैयार रहना चाहिए. आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. संतान को लेकर थोड़े चिंतित नजर आएंगे. छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत होगी. लव लाइफ में आज प्रेम और आपसी सामंजस्य बना रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग आपको मनोबल प्रदान करेगा. आपकी चली आ रही समस्याओं का निदान होगा. लव लाइफ में प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण आज आपका मूड खुशनुमा रहेगा. आप अपने प्रिय मित्रों के साथ कुछ आनंददायक पल बिता पाएंगे. कार्यक्षेत्र में कुछ असंभव कार्य आपके सामने आएंगे, लेकिन आप उन्हें हल करने में सफल रहेंगे, जिससे आपका प्रभाव भी बढेगा और आर्थिक लाभ भी होगा. आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि आपको पेट से जुड़ी कुछ परेशानी होने की आशंका है.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मैरून

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें

धनु राशि

धनु राशि के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. आपके परिवार में कोई तनाव चल रहा है तो वह आज दूर हो सकता है. लेकिन सेहत के मामले में आज आपको अपना ध्यान रखना होगा. आज आपके पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जिससे आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. आपके करियर में कुछ बदलाव की संभावना है. आज कुछ नए लोगो से मिलेगे जिससे आपकी पहचान का दायरा बढेगा. कार्यक्षेत्र में माहौल सकारात्मक रहेगा और आपके सहयोगी भी आपके प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे. भाई की मदद से भी आपको आज फायदा हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं

मकर राशि

मकर राशि के लिए आज का दिन कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा. आपको आज परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा. भाई बहनो के सहयोग से आपका कोई जरूरी काम पूरा हो सकता है. सेहत के मामले में आज आपको अपना ध्यान रखना होगा, बाहरी खानपान से भी आपको आज परहेज रखने की जरूरत है. नौकरी में आज आपको विरोधियों और प्रतिद्वंद्वियों से सतर्क रहना होगा. बिजनेस मे भी आपको आज सतर्क होकर अपना काम करना होगा. अगर आपका बैंकिंग से संबंधित कोई काम है तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामाजिक और राजनीतिक काम में सफलता दिलाने वाला रहेगा. पारिवारिक जीवन मे आपके तालमेल और प्रेम बना रहेगा. आपके लिए आज जरूरी है कि आप अधिक सोच विचार में उलझने की बजाय वर्तमान मे बने रहें. भूत भविष्य को लेकर अधिक सोच विचार करने से बचें. कारोबार व्यापार आज आपका तेजी से चलता रहेगा. आज आपका किसी पारिवारिक सदस्य से विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी और व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए. आज शाम के समय आप अपने मित्रों के साथ मनोरंजक समय बिताएंगे.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: पक्षियों को दाना डालें

मीन राशि

दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा लेकिन बच्चों को लेकर आज आपकी चिंता परेशानी बनी रहेगी. आर्थिक मामलों में किया गया प्रयास आज सफल होगा. आज किसी परिचित के माध्यम से आपको व्यापार में लाभ मिलेगा. आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. आज कुछ ऐसे खर्चे आपके सामने आयेंगे जो आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध भी करने पड़ेंगे. शोध कार्यों मे आज छात्रों को सफलता मिलेगी. शिक्षा के मामले में भी आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.