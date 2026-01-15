हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 16 जनवरी 2026 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 16 जनवरी 2026 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 16 जनवरी 2026 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 16 जनवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

मेष राशि

आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. लेकिन आपको आज किसी पर भी अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी से भी अधिक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए. आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढेगा. व्यावसायिक मामलों में निर्णय लेते समय आपको गंभीरता से काम लेने की जरूरत है. पारिवारिक संबंधों में आज नई ताजगी आएगी और परिवार में कोई शुभ कार्य भी होगा. भाग्य आज आपका भरपूर साथ देता नजर आ रहा है. घर में सजावट के लिए आप कुछ सामान भी खरीद सकते हैं. वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल से आपको खुशी मिलेगी.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मंगलकारी होगा. आपका कामकाज आज सुचारू रूप से चलेगा. आर्थिक मामलों में भी आज भाग्य आपका भरपूर साथ देगा और आपके कार्य व्यापार में भी आज विस्तार होगा. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग आज प्रशस्त होगा. आप अपनी कला और लगनशीलता से लाभ उठा पाएंगे. लव लाइफ मे आज आपको प्रेमी से कोई सरप्राइज मिल सकता है. कोई पुराना कर्ज है तो आज उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपका अटका हुआ पैसा भी आज के दिन मिल सकता है. परिवार में आज सुखद वातावरण रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए आज का दिन सुखद होगा. आप अपनी बुद्धि का सटीक समय पर इस्तेमाल करके लाभ का सृजन कर पाएंगे. लव लाइफ मे अगर कोई तनाव चल रहा है तो उसे भी दूर करने में आप सफल होंगे. आर्थिक मामलों में आज हाथ समेटकर चलना होगा क्योकि कमाई के साथ आज आपका खर्च भी बढ़ा रहेगा. छात्रों को आज शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलने का योग है. आपकी राशि में बुध का गोचर आपके लिए लाभ का सृजन कर रहा है. संतान की ओर से आज कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं

कर्क राशि

कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साहित करने वाला रहेगा. आपको आज करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. आज आपको अपने व्यवसाय से जुड़ी योजना बनाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह की आवश्यकता होगी. किसी का मार्गदर्शन आपके लिए फायदेमंद होगा. अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज आप जो भी प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी. आपकी आमदनी में भी वृद्धि होती नजर आ रही है. आज आप परिजनों के साथ मस्ती और मनोरंजन के पल बिताएंगे.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें

सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामले में लाभदायक रहेगा. आपकी कमाई मे वृद्धि होग. आपको आज किसी पूर्व परिचित की मदद से फायदा होगी. आपको अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी से काम करना होगा इससे आपका प्रभाव और सम्मान भी बढेगा. जो जातक नौकरी की तलाश में हैं उनको आज सफलता मिलेगी. आर्थिक प्रयास में आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कमाई में वृद्धि के साथ आज आपको भौतिक सुख साधन मिलने का भी योग बना हुआ है. आप वैवाहिक जीवन मे आज जीवनसाथी के सहयोग से कई महत्वपूर्ण काम को पूरा कर पाएंगे.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें

कन्या राशि

कन्या राशि के लागो को आज घर के सदस्यों के सहयोग से लाभ मिलेगा. आप कारोबार व्यापार में भरपूर लाभ ले पाएंगे. शिक्षकों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा. आप आज सफलता पाने लिए परिश्रम भी खूब करेंगे. आपके व्यापार में तेजी से बदलाव होंगे और नए अवसर भी आपके सामने आएंगे. आर्थिक प्रयास आज सफल होंगे जिससे आर्थिक पक्ष भी आपका बेहतर होगा. लव लाइफ में आप प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे, आपके संबंध भी मधुर होंगे. वैसे आपको आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए इससे कई मामलों में आपको फायदा होगा.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं

तुला राशि

तुला राशि के लोगों को आज मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा. आपको आज आर्थिक लेनदेन में सतर्क रहना चाहिए. कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर कुछ अनावश्यक आरोप लग सकता है इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए. आपके जीवन में एक नया दौर शुरू होने वाला है. आपको नए अधिकारियों के सामने अपने आपको साबित करने के लिए तैयार रहना चाहिए. आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. संतान को लेकर थोड़े चिंतित नजर आएंगे. छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत होगी. लव लाइफ में आज प्रेम और आपसी सामंजस्य बना रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग आपको मनोबल प्रदान करेगा. आपकी चली आ रही समस्याओं का निदान होगा. लव लाइफ में प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण आज आपका मूड खुशनुमा रहेगा. आप अपने प्रिय मित्रों के साथ कुछ आनंददायक पल बिता पाएंगे. कार्यक्षेत्र में कुछ असंभव कार्य आपके सामने आएंगे, लेकिन आप उन्हें हल करने में सफल रहेंगे, जिससे आपका प्रभाव भी बढेगा और आर्थिक लाभ भी होगा. आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि आपको पेट से जुड़ी कुछ परेशानी होने की आशंका है.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: मैरून
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें

धनु राशि

धनु राशि के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. आपके परिवार में कोई तनाव चल रहा है तो वह आज दूर हो सकता है. लेकिन सेहत के मामले में आज आपको अपना ध्यान रखना होगा. आज आपके पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जिससे आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. आपके करियर में कुछ बदलाव की संभावना है. आज कुछ नए लोगो से मिलेगे जिससे आपकी पहचान का दायरा बढेगा. कार्यक्षेत्र में माहौल सकारात्मक रहेगा और आपके सहयोगी भी आपके प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे. भाई की मदद से भी आपको आज फायदा हो सकता है.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं

मकर राशि

मकर राशि के लिए आज का दिन कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा. आपको आज परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा. भाई बहनो के सहयोग से आपका कोई जरूरी काम पूरा हो सकता है. सेहत के मामले में आज आपको अपना ध्यान रखना होगा, बाहरी खानपान से भी आपको आज परहेज रखने की जरूरत है. नौकरी में आज आपको विरोधियों और प्रतिद्वंद्वियों से सतर्क रहना होगा. बिजनेस मे भी आपको आज सतर्क होकर अपना काम करना होगा. अगर आपका बैंकिंग से संबंधित कोई काम है तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामाजिक और राजनीतिक काम में सफलता दिलाने वाला रहेगा. पारिवारिक जीवन मे आपके तालमेल और प्रेम बना रहेगा. आपके लिए आज जरूरी है कि आप अधिक सोच विचार में उलझने की बजाय वर्तमान मे बने रहें. भूत भविष्य को लेकर अधिक सोच विचार करने से बचें. कारोबार व्यापार आज आपका तेजी से चलता रहेगा. आज आपका किसी पारिवारिक सदस्य से विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी और व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए. आज शाम के समय आप अपने मित्रों के साथ मनोरंजक समय बिताएंगे.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: पक्षियों को दाना डालें

मीन राशि

दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा लेकिन बच्चों को लेकर आज आपकी चिंता परेशानी बनी रहेगी. आर्थिक मामलों में किया गया प्रयास आज सफल होगा. आज किसी परिचित के माध्यम से आपको व्यापार में लाभ मिलेगा. आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. आज कुछ ऐसे खर्चे आपके सामने आयेंगे जो आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध भी करने पड़ेंगे. शोध कार्यों मे आज छात्रों को सफलता मिलेगी. शिक्षा के मामले में भी आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 15 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope

Frequently Asked Questions

16 जनवरी 2025 का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा?

16 जनवरी 2025 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, यह विस्तृत राशिफल में बताया गया है.

मेष राशि के लिए 16 जनवरी 2025 को करियर और व्यक्तिगत जीवन कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, आकर्षण बढ़ेगा और पारिवारिक संबंधों में ताजगी आएगी. हालांकि, किसी पर अधिक भरोसा न करें और अपेक्षाएं कम रखें. भाग्य का साथ मिलेगा.

वृषभ राशि के लिए 16 जनवरी 2025 को आर्थिक स्थिति और शिक्षा कैसी रहेगी?

वृषभ राशि वालों के लिए दिन मंगलकारी होगा, कामकाज सुचारू रूप से चलेगा और आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा. उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा और पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी.

कर्क राशि के लिए 16 जनवरी 2025 को करियर और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

कर्क राशि वालों के लिए दिन उत्साहित करने वाला रहेगा, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आमदनी में वृद्धि के साथ परिजनों के साथ मनोरंजन के पल बिताएंगे.

16 जनवरी 2025 को किन राशियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है?

वृश्चिक राशि वालों को पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है और धनु व मकर राशि वालों को भी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी. बाहरी खानपान से परहेज करें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बिहार
RJD प्रमुख लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग, पोस्टर पर लिखा- 'गरीबों के मसीहा, हमारे भगवान'
RJD प्रमुख लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग, पोस्टर पर लिखा- 'गरीबों के मसीहा, हमारे भगवान'
बॉलीवुड
Happy Patel First Review: आ गया 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' का पहला रिव्यू, एंटरटेनमेंट से भरपूर है वीर दास की ये फिल्म
आ गया 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' का पहला रिव्यू, जानें- कैसी है ये फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 में बड़ा धमाका | Stand-Up India II से मिलेगा ₹2 करोड़ तक Loan | Paisa Live
Trump के फैसलों से हिली Reliance | ₹1.4 लाख करोड़ की गिरावट या निवेश का मौका? | Paisa Live
Rajasthan के दौसा में लगी भीषण आग, फर्नीचर की दुकान जलकर खाक | Fire News | Breaking
Sansani:The लॉरेन्स बिश्नोई FEAR FILES! | Crime | Delhi News
Delhi : सावधान! कालिंदी कुंज में कुत्तों के हमले से गई नौजवान की जान | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बिहार
RJD प्रमुख लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग, पोस्टर पर लिखा- 'गरीबों के मसीहा, हमारे भगवान'
RJD प्रमुख लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग, पोस्टर पर लिखा- 'गरीबों के मसीहा, हमारे भगवान'
बॉलीवुड
Happy Patel First Review: आ गया 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' का पहला रिव्यू, एंटरटेनमेंट से भरपूर है वीर दास की ये फिल्म
आ गया 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' का पहला रिव्यू, जानें- कैसी है ये फिल्म
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
यूटिलिटी
लड़की के नाम कार खरीदने पर मिलता है स्पेशल डिस्काउंट, डाउन पेमेंट भी रह जाती है आधी
लड़की के नाम कार खरीदने पर मिलता है स्पेशल डिस्काउंट, डाउन पेमेंट भी रह जाती है आधी
हेल्थ
पानी कम पीते हैं तो हो जाएगी ये बीमारी, इसमें अचानक उठता है पेट में तेज दर्द और...
पानी कम पीते हैं तो हो जाएगी ये बीमारी, इसमें अचानक उठता है पेट में तेज दर्द और...
ट्रेंडिंग
और घुमाओ ऑफिस की लड़की... मैच देखने गया था कपल, कैमरे ने खोल दी सबके सामने पोल; वीडियो वायरल 
और घुमाओ ऑफिस की लड़की... मैच देखने गया था कपल, कैमरे ने खोल दी सबके सामने पोल; वीडियो वायरल 
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget