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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 11 June 2026: परमा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये बड़ी गलती, इन 4 राशियों को झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान!

Kal Ka Rashifal 11 June 2026: परमा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये बड़ी गलती, इन 4 राशियों को झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान!

Kal Ka Rashifal 11 June 2026: परमा एकादशी, सर्वार्थसिद्धि व शोभन योग से चमकेगा मेष, धनु और मीन सहित 4 राशियों का भाग्य. जानें गुरुवार का शुभ चौघड़िया मुहूर्त, राहुकाल और मेष से मीन का पूरा हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 11 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है. कल सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा और इसके बाद अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी. चंद्रमा कल सुबह 08:16 के बाद मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल का दिन ग्रहों की स्थिति के लिहाज से अत्यंत दुर्लभ है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ शोभन योग और सर्वार्थसिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है, तो आपको रूचक और हंस योग का सीधा फायदा मिलेगा, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार जानते हैं कि कल गुरुवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

  • तिथि: रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी, इसके बाद द्वादशी तिथि.
  • नक्षत्र: सुबह 08:16 तक रेवती, इसके बाद पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा.
  • चन्द्रमा की स्थिति: सुबह 08:16 के बाद चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे.
  • शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया).
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ या नया काम करने से बचें).
  • शुभ यात्रा दिशा: कल दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

मेष राशि (Aries)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे मानसिक रूप से थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन व्यापारिक सूझबूझ मार्केट में आपकी पकड़ को बेहद मजबूत करेगी. कॉम्पिटिटर्स को पछाड़कर आप बड़ी लीड हासिल करेंगे.

बिजनेस: कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होने से आपके एक्सपेंडिचर (खर्चे) आसानी से निकल जाएंगे और अच्छी सेविंग्स भी होगी. दुकान पर कस्टमर्स की भीड़ लगी रहेगी और बिक्री तेजी से बढ़ेगी. ओल्ड कस्टमर्स न केवल खुद परचेजिंग करेंगे बल्कि दूसरों को भी साथ लाएंगे.

करियर: जॉब सीकर्स को लंबे इंतजार के बाद किसी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है. इंटरव्यू पर जाने से पहले दही में मिश्री खाकर निकलें. ऑफिस में हंसी-मजाक का माहौल रहेगा, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. काम का बोझ संतुलित रहेगा.

लव व छात्र: रिश्तों में बेहतरीन समय रहेगा. एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ने से बॉन्ड मजबूत होगा. पढ़ाई में फोकस शानदार रहेगा, पुराने कठिन टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आएगा.

  • शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 6

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको अपने खर्चों को कम करने की मजबूत प्लानिंग करनी होगी. सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से आप कंपटीशन को कड़ी टक्कर देंगे और ग्राहकों का फीडबैक बहुत सकारात्मक रहेगा.

बिजनेस: बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण आपके कुछ पुराने क्लाइंट्स छिटक सकते हैं, कल मार्केटिंग में नई जान फूंकने की जरूरत है. क्रिएटिव एजेंसी में कल क्लाइंट की लगातार बदलती और कन्फ्यूजिंग डिमांड से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, जिससे प्रोजेक्ट फाइनल होने में देरी होगी.

करियर: वर्कप्लेस पर आपकी टीम की सारी मेहनत और टाइम वेस्ट होने जैसी स्थिति बन सकती है, जो आपके मोरल को थोड़ा प्रभावित करेगी. एचआर प्रोफेशनल्स (HR) को कल एंप्लॉयी कंप्लेंट्स की वजह से सिरदर्द हो सकता है. न्यू जॉब जॉइनिंग के प्रयास कल तकनीकी इंटरव्यू में तैयारी कम होने से विफल हो सकते हैं.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ बातचीत में पुराने दर्द की छाया दिख सकती है, यह इमोशनल बैगेज आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए पुरानी बातें कल न उखाड़ें.

  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए. रिसर्च और डेटा साइंस के क्षेत्र में काम करने वालों को कल बड़ी उपलब्धि हासिल होगी और आपकी तार्किक शक्ति की हर जगह प्रशंसा होगी.

बिजनेस: क्लाइंट्स का पुराना पेमेंट समय पर पूरी तरह क्लियर हो जाएगा और इनवॉइस तुरंत सेटल होंगे. यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मानसिक शांति देगी. डिजिटल मार्केटर्स की पोस्ट्स कल वायरल हो सकती हैं, जिससे फॉलोअर्स और ब्रांड विजिबिलिटी तेजी से बढ़ेगी.

करियर: कॉर्पोरेट एंप्लॉयीज का ऑफिस में कल का दिन बहुत बेहतर जाएगा, आपको सीनियर और बॉस का पूरा संरक्षण मिलेगा. टीमवर्क से सब कुछ स्मूथली चलेगा और आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे, जिससे जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा.

लव व छात्र: गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को कल पढ़ाई में बहुत अच्छा कंसंट्रेशन (एकाग्रता) मिलेगा, जो आपको एग्जाम क्लियर करने के करीब लाएगा. लाइफ पार्टनर को आपकी वैल्यू का एहसास होगा, जिससे पुरानी नाराजगी पूरी तरह दूर होगी.

  • शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 6

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल आपके जॉब प्रोफाइल और काम करने के तरीके में एक नयापन आएगा. डेटा एनालिसिस और मार्केट रिसर्च के दम पर कल आप कोई बड़ी बिजनेस डील क्रैक करेंगे, जिससे तकनीकी क्षेत्र के व्यापारियों को बड़ा लाभ होगा.

बिजनेस: यदि आप फूड या सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आपकी सर्विस और फूड क्वालिटी की जबरदस्त तारीफ होगी. पॉजिटिव रिव्यूज आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन को बूस्ट करेंगे. कन्वर्जन रेट अच्छी रहने से बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी होगी.

करियर: ऑफिस में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी, मैनेजमेंट आपको किसी बड़े मिशन या प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए चुन सकता है. रिक्रूटर्स आपकी प्रोफाइल से इम्प्रेस होंगे, जिससे फ्रेशर्स के करियर की शुरुआत शानदार हो सकती है. कैंपेन और स्ट्रेटेजी सफल रहने से प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे.

फैमिली: परिवार के साथ बिताया गया समय बहुत खूबसूरत होगा, यह हार्मनी घर के माहौल को बेहद सुखद बना देगी. टीनेजर्स कल पारिवारिक कार्यों में एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, जिससे पेरेंट्स खुश रहेंगे.

  • शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 9

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल कुछ धार्मिक कार्यों में अचानक रुकावट आ सकती है, लेकिन बेरोजगारों को कल किसी प्रतिष्ठित संस्थान से अच्छी सैलरी वाला शानदार जॉब ऑफर मिल सकता है. आपका इंटरव्यू बहुत सफल रहेगा.

बिजनेस: एडवरटाइजिंग बिजनेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) कल बहुत क्लियर और पॉजिटिव रहेगा, जिससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी. रॉ मैटेरियल की कॉस्ट स्थिर रहेगी, सप्लायर्स रेट नहीं बढ़ाएंगे जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन सुरक्षित रहेगा. लग्जरी आइटम्स और फैशन इंडस्ट्री वालों को बंपर मुनाफा होगा.

करियर: ऑफिस में नई जिम्मेदारी अब आपको चुनौती नहीं बल्कि बेहतरीन अवसर लगेगी, टीम का पूरा सहयोग आपकी सफलता को पक्का करेगा. जॉब सर्च के लिए कोई पुराना रेफरल कल आपके लिए रास्ता खोल सकता है. डे एंडिंग में अपनी पसंद का काम करें, स्ट्रेस दूर होगा.

छात्र व फैमिली: कॉलेज स्टूडेंट्स का कल दोस्तों के साथ बैलेंस अच्छा रहेगा, वे सोशलाइजिंग और पढ़ाई दोनों को समय दे पाएंगे. परिवार में माहौल बहुत शांत और खुशनुमा रहेगा, आपकी सहनशीलता सबको प्रभावित करेगी.

  • शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 5

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल खुद के वाहन से यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें. बार-बार फॉलो-अप करने के बाद भी क्लाइंट्स की तरफ से कोई जवाब न मिलना कल आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर सोच-समझकर फैसला लें.

बिजनेस: दिनभर काउंटर पर बैठे रहने के बाद भी कोई बड़ी सेल न होने से मानसिक चिंता बढ़ सकती है और महीने के खर्चे निकालने की फिक्र सताएगी. बिजनेस की दिशा को लेकर मन में नए सवाल उठ सकते हैं, धैर्य बनाए रखें.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल करियर प्लेटो (ग्रोथ रुकने) का गंभीर एहसास हो सकता है, सालों से सेम पोजीशन में फंसे होने की बात निराश करेगी. को-वर्कर्स के साथ तालमेल बिगड़ने से प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस हो सकती है, जिससे बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ेगी.

छात्र व फैमिली: परिवार में कल नौकरी, व्यापार या बच्चों के भविष्य को लेकर गहरी चिंताएं सता सकती हैं. अपनी समस्याओं को अकेले सहने के बजाय लाइफ पार्टनर से शेयर करें. छात्रों को कल पढ़ने के बाद भी टॉपिक्स समझने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है.

  • शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 1

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल बिजनेस में नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग से आपको बड़ा लाभ होगा. दोपहर में मार्केट में किसी बड़ी पार्टी से बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत होगी, इस कन्वर्सेशन से आपका मूड सुधर जाएगा और बिजनेस में नई एनर्जी वापस आएगी.

बिजनेस: कल आपको मार्केट से नए क्लाइंट्स मिलेंगे, जिससे एक ही क्लाइंट पर आपकी डिपेंडेंसी (निर्भरता) कम होगी और बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा. प्रोजेक्ट लॉस का डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा. आपकी जॉब सिक्योरिटी और मजबूत होगी.

करियर: सेल्स टीम को कल बिलेबल आवर्स या काम का अत्यधिक प्रेशर नहीं रहेगा, हर मिनट ट्रैक न होने से आप फ्री महसूस करेंगे. प्राइवेसी का सम्मान होगा जिससे काम में बेहतर फोकस लगेगा. ऑफिस में टारगेट्स रियलिस्टिक और अचीवेबल रहेंगे, जो आसानी से पूरे होंगे.

छात्र व फैमिली: स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट को संगीत, कला या साहित्य से जुड़े कार्यों में कल कड़ी मेहनत के बाद भी थोड़ी असफलता हाथ लग सकती है, निराश न हों. परिवार का पूरा साथ मिलेगा और सबकी सलाह से पारिवारिक समस्याओं का समाधान निकलेगा.

  • शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको पुराने कर्ज और लोन से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा. वर्कप्लेस पर अनुकूल वातावरण रहने से आप समय से पहले अपने सभी टारगेट्स पूरे कर लेंगे, इस दौरान आपको सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा.

बिजनेस: आपकी नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कल बिजनेस में बड़ा उछाल लेकर आएगी, जिससे आपके प्रोडक्ट्स की मांग बाजार में तेजी से बढ़ेगी. हालांकि, खुदरा या रिटेल बिजनेस करने वालों को कल दुकान में फुटफॉल कम रहने से थोड़ी टाइट लिक्विडिटी या कैश फ्लो की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

करियर: कॉर्पोरेट जॉब करने वालों को कल ऑफिस में हर छोटी चीज के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है, लेकिन डिसीजन लेने की पावर न मिलने से मन थोड़ा खिन्न रहेगा. फ्रीलांसर्स को कल क्लाइंट्स की तरफ से पेमेंट डिले होने की समस्या आ सकती है.

सावधान: पढ़ाई में कल बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस लगातार आपका ध्यान भटकाएंगी. फाइनेंशियल कंडीशन पर परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने पर भी कल कोई ठोस समाधान न मिलने से तनाव हो सकता है.

  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 7

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल माता-पिता को अपनी संतान की तरफ से कोई बड़ा सुख या खुशखबरी मिल सकती है. शोभन और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से व्यापारियों के लिए कल का दिन कोई बड़ा सौदा या एग्रीमेंट करने के लिए अति शुभ है.

बिजनेस: टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन शानदार है. प्रोडक्ट फोटोग्राफी की क्वालिटी सुधारने से आपकी सेल्स में जबरदस्त बूस्ट आएगा. विजुअल्स आकर्षक होने से कन्वर्जन रेट काफी बढ़ जाएगा और बिजनेस की दिक्कतें दूर होंगी.

करियर: आईटी प्रोफेशनल्स (IT) को कल ऑफिस में काम करने की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी, बॉस आपकी क्षमताओं पर भरोसा दिखाकर आपको अपने तरीके से काम करने की छूट देंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कल करियर के मामले में कोई सुखद सूचना मिल सकती है.

लव लाइफ: रिश्तों में कल सरेंडर या समर्पण की भावना आने से पुरानी सभी दरारें पूरी तरह दूर हो जाएंगी. कल आपको एहसास होगा कि झुकना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्ते को मजबूत करने का साधन है.

  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 5

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल घर में किसी महिला सदस्य की सेहत खराब हो सकती है, जिससे भागदौड़ बढ़ेगी. पार्टनर की भावनाओं को समझने से आपसी प्यार और बढ़ेगा, जिससे रिश्ते में पुरानी गर्मजोशी और समर्पण लौट आएगा.

बिजनेस: कल फाइनेंशियल प्रेशर थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, जिससे कैश फ्लो डिस्टर्ब होने की आशंका है. प्रतिद्वंद्वियों (कॉम्पिटिटर्स) की चालों के कारण कल आपको मार्केट में भारी डिस्काउंट देना पड़ सकता है, जिससे वित्तीय संतुलन बिगड़ेगा. फ्रीलांसर्स को क्लाइंट घोस्टिंग का सामना करना पड़ सकता है.

करियर: कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई गुप्त साजिश रची जा सकती है, इसलिए कल अपनी गुप्त बातें या स्ट्रेटेजी किसी के साथ साझा न करें. मिड-लेवल मैनेजर्स को कल ऑफिस में बड़े अधिकारियों से बात करने का मौका न मिलने से विजिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी. ग्रोथ रुकी हुई महसूस हो सकती है.

छात्र: पढ़ाई में लापरवाही कल आपके परीक्षा परिणाम को खतरे में डाल सकती है. रिवीजन न करने की आदत कल आपको बहुत भारी नुकसान दे सकती है, इसलिए पढ़ाई पर फोकस करें.

  • शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 1

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपके साहस, पराक्रम और करेज में जबरदस्त वृद्धि होगी. डिजिटल एजेंसी में कल आप क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, रियलिस्टिक डेडलाइन सेट होने से टीम प्रेशर फ्री होकर काम करेगी.

बिजनेस: कल कई बड़ी बिजनेस डील्स क्लोज होने की पूरी संभावना है, जिससे पुराना इन्वेस्टमेंट रिटर्न वापस मिलेगा. मार्केट में आपकी प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ेगी, जिससे बिजनेस को नई रफ्तार मिलेगी. सुबह सोशल मीडिया से दूर रहकर दिन की शुरुआत करें.

करियर: आईटी सेक्टर (IT Sector) से जुड़े लोगों के लिए कल टेक स्टैक लर्निंग बहुत आसान लगेगी, नई टेक्नोलॉजी को समझना और सीखना स्मूथ होगा. फ्रेशर्स को कल रिज्यूमे राइटिंग में किसी एक्सपर्ट से बड़ी मदद मिल सकती है, जिससे प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने के चांसेज बढ़ जाएंगे.

फैमिली व यूथ: टीनेजर्स को कल बॉडी इमेज इश्यूज से राहत मिलेगी और सेल्फ-एक्सेप्टेंस बढ़ेगी. परिवार में जेनरेशन गैप के बावजूद बातचीत बहुत अच्छी और सकारात्मक रहेगी, माता-पिता आपकी सोच का सम्मान करेंगे. शाम को नई स्किल सीखें.

  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 7

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने मामले आसानी से सुलझ जाएंगे. सेल्स प्रोफेशनल्स का कल का दिन धमाकेदार रहने वाला है, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग बेहद सफल होगी और बिजनेस डील्स एक के बाद एक क्लोज होती चली जाएंगी.

बिजनेस: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चलेगा, सभी मशीनें परफेक्ट तरीके से काम करेंगी और प्रोडक्शन टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा. बिजनेस पार्टनर के साथ विचारों का आदान-प्रदान बहुत सकारात्मक रहेगा, जिससे बेहतरीन रणनीति बनेगी.

करियर: आपका प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा होगा और क्लाइंट भी आपके काम से बेहद खुश रहेंगे, जिससे सहकर्मियों के बीच आपकी प्रोफेशनल इमेज और मजबूत होगी. मीटिंग्स में आपकी बेहतरीन पिच और प्रेजेंटेशन स्किल्स से सब इम्प्रेस होंगे, जिससे मनोबल ऊंचा रहेगा.

छात्र व फैमिली: माता-पिता और टीचर्स आपकी मेहनत से खुश होकर आपको प्रोत्साहित करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा. होमवर्क और असाइनमेंट्स पूरे करने में कल आपको बहुत आनंद आएगा, मुश्किल काम भी आसानी से हो जाएंगे.

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 3

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026
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