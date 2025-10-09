Kal Ka Rashifal: 10 अक्टूबर 2025, इन राशियों के लोगों को होगा धन लाभ! पढ़िए कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 10 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज आपका दिन अच्छा रहेगा, किसी आवश्यक कार्य के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. व्यापार में लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

शुभ अंक: 5, 9

5, 9 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: घर के पूर्व दिशा में दीपक जलाएं, मन शांत रहेगा.

वृषभ राशि

आज आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, व्यापार में साझेदारी लाभप्रद रहेगी. मान-सम्मान में वृद्धि होगी, किसी कार्य विशेष के लिए बाहर जाना पड़ सकता है. परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी.

शुभ अंक: 2, 8

2, 8 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: किसी बुजुर्ग को भोजन कराएं, सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

मिथुन राशि

आज आप किसी विपत्ति में फंस सकते हैं, व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें. वाणी पर संयम रखें, व्यापार में कोई नया काम शुरू न करें. आर्थिक जोखिम न उठाएं. परिवार के लोगों से मतभेद बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

शुभ अंक: 3, 7

3, 7 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: तुलसी का जल नियमित रूप से पिएं, मानसिक शांति मिलेगी.

कर्क राशि

आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खान-पान पर नियंत्रण आवश्यक है. व्यर्थ के वाद-विवाद से दूर रहें. पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद हो सकता है. नया काम सोच-समझकर करें, किसी पर अति विश्वास नुकसान पहुंचा सकता है. वाहन संभलकर चलाएं.

शुभ अंक: 4, 9

4, 9 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: घर के उत्तर-पूर्व दिशा में पानी का पात्र रखें, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

सिंह राशि

आज पुराने रुके कार्य पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा. प्रशासनिक क्षेत्र में पदोन्नति की संभावना है. पत्नी का सहयोग मिलेगा, किसी पुराने मित्र से मिलना संभव है. कोई नया कार्य शुरू करने में विशेष व्यक्ति का सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक: 1, 6

1, 6 शुभ रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें, कार्य में सफलता बढ़ेगी.

कन्या राशि

आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. व्यापार-व्यवसाय में नया काम शुरू कर सकते हैं, जिससे लाभ होगा. बड़ी पार्टनरशिप में भागीदार बनने के योग हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा, मांगलिक कार्य होंगे.

शुभ अंक: 5, 8

5, 8 शुभ रंग: हल्का हरा

हल्का हरा उपाय: नीम की पत्तियां घर में रखें, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.

तुला राशि

आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खान-पान नियंत्रित रखें. बाहर न जाएं, किसी को बड़ी रकम उधार न दें. व्यापार में पुराने सहयोगी से नुकसान हो सकता है. वाद-विवाद से दूर रहें.

शुभ अंक: 2, 7

2, 7 शुभ रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: शाम के समय भगवान विष्णु का ध्यान करें, शांति और सौभाग्य बढ़ेगा.

वृश्चिक राशि

आज स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी. काम अधिक होने से मानसिक और शारीरिक थकावट रहेगी. किसी काम के चलते लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. किसी अपने के कारण विवाद हो सकता है, परिवार से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं.

शुभ अंक: 3, 9

3, 9 शुभ रंग: काला

काला उपाय: रुद्राक्ष धारण करें, नकारात्मक ऊर्जा कम होगी.

धनु राशि

आज आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. मन प्रसन्न रहेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे. मन आध्यात्मिक ओर झुका रहेगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा. व्यापार में नया काम हाथ आएगा, कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं.

शुभ अंक: 4, 6

4, 6 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: किसी मंदिर में दान करें, भाग्य मजबूत होगा.

मकर राशि

आज बाहर घूमने का अवसर मिलेगा, स्वास्थ्य में राहत महसूस होगी. परिवार में स्नेह-प्रेम का माहौल रहेगा. परिवार के साथ मिलकर नया काम शुरू कर सकते हैं. व्यापार में नया काम मिलेगा, अपरिचित व्यक्ति को बड़ी राशि उधार न दें.

शुभ अंक: 1, 7

1, 7 शुभ रंग: भूरा

भूरा उपाय: सुबह सूर्य को अर्घ्य दें, दिन शुभ रहेगा.

कुंभ राशि

आज स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं, मन अशांत रहेगा. परिवार के किसी सदस्य से मनमुटाव हो सकता है. वाद-विवाद में न उलझें, नहीं तो अपमान हो सकता है. व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा. काम में रुकावट आएगी.

शुभ अंक: 2, 5

2, 5 शुभ रंग: हल्का नीला

हल्का नीला उपाय: घर में हनुमान जी की तस्वीर रखें, समस्याएं कम होंगी.

मीन राशि

आज संभलकर रहें, वाहन आदि सावधानी से उपयोग करें. वाद-विवाद से दूर रहें. परिवार या समाज में किसी विशेष व्यक्ति से विवाद हो सकता है. घर में मांगलिक कार्य का योग बनेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

शुभ अंक: 3, 8

3, 8 शुभ रंग: समुद्री हरा

समुद्री हरा उपाय: रात को भगवान शिव को जल अर्पित करें, परेशानियां दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.