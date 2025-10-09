हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 10 अक्टूबर 2025, इन राशियों के लोगों को होगा धन लाभ! पढ़िए कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 10 अक्टूबर 2025, इन राशियों के लोगों को होगा धन लाभ! पढ़िए कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 10 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: 10 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि
आज आपका दिन अच्छा रहेगा, किसी आवश्यक कार्य के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. व्यापार में लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

  • शुभ अंक: 5, 9
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: घर के पूर्व दिशा में दीपक जलाएं, मन शांत रहेगा.

वृषभ राशि
आज आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, व्यापार में साझेदारी लाभप्रद रहेगी. मान-सम्मान में वृद्धि होगी, किसी कार्य विशेष के लिए बाहर जाना पड़ सकता है. परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी.

  • शुभ अंक: 2, 8
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: किसी बुजुर्ग को भोजन कराएं, सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

मिथुन राशि
आज आप किसी विपत्ति में फंस सकते हैं, व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें. वाणी पर संयम रखें, व्यापार में कोई नया काम शुरू न करें. आर्थिक जोखिम न उठाएं. परिवार के लोगों से मतभेद बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

  • शुभ अंक: 3, 7
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: तुलसी का जल नियमित रूप से पिएं, मानसिक शांति मिलेगी.

कर्क राशि
आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खान-पान पर नियंत्रण आवश्यक है. व्यर्थ के वाद-विवाद से दूर रहें. पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद हो सकता है. नया काम सोच-समझकर करें, किसी पर अति विश्वास नुकसान पहुंचा सकता है. वाहन संभलकर चलाएं.

  • शुभ अंक: 4, 9
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: घर के उत्तर-पूर्व दिशा में पानी का पात्र रखें, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

सिंह राशि
आज पुराने रुके कार्य पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा. प्रशासनिक क्षेत्र में पदोन्नति की संभावना है. पत्नी का सहयोग मिलेगा, किसी पुराने मित्र से मिलना संभव है. कोई नया कार्य शुरू करने में विशेष व्यक्ति का सहयोग मिलेगा.

  • शुभ अंक: 1, 6
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें, कार्य में सफलता बढ़ेगी.

कन्या राशि
आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. व्यापार-व्यवसाय में नया काम शुरू कर सकते हैं, जिससे लाभ होगा. बड़ी पार्टनरशिप में भागीदार बनने के योग हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा, मांगलिक कार्य होंगे.

  • शुभ अंक: 5, 8
  • शुभ रंग: हल्का हरा
  • उपाय: नीम की पत्तियां घर में रखें, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.

तुला राशि
आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खान-पान नियंत्रित रखें. बाहर न जाएं, किसी को बड़ी रकम उधार न दें. व्यापार में पुराने सहयोगी से नुकसान हो सकता है. वाद-विवाद से दूर रहें.

  • शुभ अंक: 2, 7
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • उपाय: शाम के समय भगवान विष्णु का ध्यान करें, शांति और सौभाग्य बढ़ेगा.

वृश्चिक राशि
आज स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी. काम अधिक होने से मानसिक और शारीरिक थकावट रहेगी. किसी काम के चलते लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. किसी अपने के कारण विवाद हो सकता है, परिवार से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं.

  • शुभ अंक: 3, 9
  • शुभ रंग: काला
  • उपाय: रुद्राक्ष धारण करें, नकारात्मक ऊर्जा कम होगी.

धनु राशि
आज आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. मन प्रसन्न रहेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे. मन आध्यात्मिक ओर झुका रहेगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा. व्यापार में नया काम हाथ आएगा, कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं.

  • शुभ अंक: 4, 6
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: किसी मंदिर में दान करें, भाग्य मजबूत होगा.

मकर राशि
आज बाहर घूमने का अवसर मिलेगा, स्वास्थ्य में राहत महसूस होगी. परिवार में स्नेह-प्रेम का माहौल रहेगा. परिवार के साथ मिलकर नया काम शुरू कर सकते हैं. व्यापार में नया काम मिलेगा, अपरिचित व्यक्ति को बड़ी राशि उधार न दें.

  • शुभ अंक: 1, 7
  • शुभ रंग: भूरा
  • उपाय: सुबह सूर्य को अर्घ्य दें, दिन शुभ रहेगा.

कुंभ राशि
आज स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं, मन अशांत रहेगा. परिवार के किसी सदस्य से मनमुटाव हो सकता है. वाद-विवाद में न उलझें, नहीं तो अपमान हो सकता है. व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा. काम में रुकावट आएगी.

  • शुभ अंक: 2, 5
  • शुभ रंग: हल्का नीला
  • उपाय: घर में हनुमान जी की तस्वीर रखें, समस्याएं कम होंगी.

मीन राशि
आज संभलकर रहें, वाहन आदि सावधानी से उपयोग करें. वाद-विवाद से दूर रहें. परिवार या समाज में किसी विशेष व्यक्ति से विवाद हो सकता है. घर में मांगलिक कार्य का योग बनेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

  • शुभ अंक: 3, 8
  • शुभ रंग: समुद्री हरा
  • उपाय: रात को भगवान शिव को जल अर्पित करें, परेशानियां दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 09 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
बिहार
Bihar Election 2025 Live: BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Railway का बड़ा तोहफा: अब Ticket की तारीख बदलो, Cancellation Charge नहीं दो| Paisa Live
Tata Trust में जंग : कौन बनेगा Kingmaker –Noel Tata या Mehul Mistry?”| Paisa Live
Leopard Sighting: Bilaspur में 'तेंदुए' की दहशत, वन विभाग की तलाश जारी
IPS Suicide Case: Puran Kumar की पत्नी Amneet ने DGP, SP पर लगाए गंभीर आरोप!
Land Dispute Firing: Lucknow में जमीन विवाद पर फायरिंग, 3 को गोली लगी, वीडियो हुआ वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
बिहार
Bihar Election 2025 Live: BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
साउथ सिनेमा
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
जनरल नॉलेज
World's First Narco Test: सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
यूटिलिटी
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
ट्रेंडिंग
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
Embed widget