हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमिथुन साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026: करियर और पढ़ाई में बड़ी सफलता, यात्रा से खुलेंगे नए रास्ते

मिथुन साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026: करियर और पढ़ाई में बड़ी सफलता, यात्रा से खुलेंगे नए रास्ते

Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि के जातकों के लिए 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 का यह सप्ताह करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, जानिए साप्ताहिक राशिफल में.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Dec 2025 09:44 PM (IST)
Mithun Saptahik Rashifal 28 December 2025 to 3 January 2026: यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है. भाग्य, परिश्रम और अवसर तीनों आपके पक्ष में रहेंगे. जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के मजबूत योग बन रहे हैं.

नौकरी और करियर

इस सप्ताह आपके करियर में तेज प्रगति होगी. जो लोग नौकरी में हैं उन्हें नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर मिल सकता है. आपकी मेहनत और समझदारी से सीनियर अधिकारी प्रभावित होंगे. जो लोग जॉब बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें भी बेहतर प्रस्ताव मिल सकता है.

व्यापार और बिजनेस

व्यापारियों के लिए सप्ताह बहुत लाभकारी है. मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, आईटी और टारगेट आधारित कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

धन राशिफल

आय में वृद्धि होगी. पुराने निवेश से लाभ मिलेगा. रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं. इस सप्ताह आर्थिक रूप से आप खुद को सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करेंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच भरोसा और नजदीकियां बढ़ेंगी. शादीशुदा जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. ससुराल पक्ष से सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा.

परिवार

परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. घर के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी. किसी शुभ या धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. यदि पहले कोई छोटी समस्या थी तो उसमें सुधार होगा.

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत शुभ है. परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है. उच्च शिक्षा में आ रही रुकावट दूर होगी और मनचाहे संस्थान में प्रवेश मिलने के योग हैं.

युवा और छात्र

युवाओं को करियर और भविष्य से जुड़ी कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. नई शुरुआत करने का यह उत्तम समय है.

  • भाग्य: भाग्य इस सप्ताह पूरी तरह आपके साथ रहेगा. किए गए हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा और आसमानी
  • उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें और उन्हें जल अर्पित करें. इससे मानसिक शांति और सौभाग्य में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलेगी?
हाँ, पदोन्नति और नए अवसर मिलने के प्रबल योग हैं.

Q2. क्या यह सप्ताह छात्रों के लिए अच्छा है?
जी हाँ, परीक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी.

Q3. क्या यात्रा लाभदायक रहेगी?
हाँ, लंबी दूरी की यात्रा नए अवसर और संबंध लेकर आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 26 Dec 2025 09:44 PM (IST)
Gemini Horoscope Mithun Saptahik Rashifal #mithun
