Gemini Weekly Horoscope 2026: 12 से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले शारदीय नवरात्र के पावन सप्ताह में मिथुन राशि के जातकों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा बरसेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के साप्ताहिक पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत आश्विन शुक्ल द्वितीया (मां ब्रह्मचारिणी पूजा) से होकर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी (मां कालरात्रि पूजा) तक विस्तृत रहेगी.

इस दौरान स्वाति और विशाखा नक्षत्रों के प्रभाव के साथ-साथ वाशि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सप्ताह के मध्य में बनने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग प्राप्त होगा. यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए नए व्यापारिक संपर्कों, बैंक लोन के त्वरित निपटारे और करियर में उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से 12 से 17 अक्टूबर का यह समय मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए नए ग्राहकों के जुड़ने, अप्रत्याशित मुनाफे और वित्तीय संतुलन साधने का रहेगा.

नए कस्टमर्स से जबरदस्त प्रॉफिट: फेस्टिवल सीजन के चलते बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और बड़ी संख्या में नए ग्राहक (New Customers) आपके व्यापार से जुड़ेंगे; इससे दैनिक बिक्री में भारी उछाल आएगा और जबरदस्त मुनाफा दर्ज होगा.

बैंक लोन अप्रूवल से घटेगा कर्ज का बोझ: वित्तीय मोर्चे पर बैंक से लोन अप्रूवल बहुत आसानी से मिल जाएगा; इस लिक्विडिटी के दम पर आप पुराने बैंक लोन की किस्तें समय से पहले चुकाकर अपने सिर से ब्याज और कर्ज का आर्थिक बोझ काफी कम कर पाएंगे.

फेस्टिवल बजट पर रखें नियंत्रण: त्योहारी सीजन की चमक-धमक में जेब से ज्यादा धन खर्च होने के प्रबल योग बने हुए हैं; वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाएं और बजट का कड़ाई से पालन करें.

यात्रा में कीमती सामान की सुरक्षा: व्यावसायिक या व्यक्तिगत कार्य से ट्रैवल करते समय अपनी पॉकेट, पर्स और कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें; असावधानी से नुकसान की आशंका बन सकती है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यस्थल पर विनम्रता बनाए रखने, अहंकार से बचने और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने का रहेगा.

गुस्से पर रखें कड़ा नियंत्रण: ऑफिस में कामकाज के दबाव के बीच अपने गुस्से और तीखी प्रतिक्रिया पर पूरी तरह काबू रखें; आवेश में आकर कोई भी अप्रिय बात कहने से बचें.

सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचें: वर्कप्लेस पर दूसरों के सामने खुद को सुपीरियर (श्रेष्ठ) साबित करने या दूसरों को कम आंकने की आदत से पूरी तरह बचें; सहयोगात्मक रवैया अपनाने से ही कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी.

अनुशासन से मिलेगी तरक्की: अपने दैनिक कार्यों को समयबद्ध तरीके से निपटाएं; अधिकारियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह भाई-बहनों से संवाद में संयम बरतने और दांपत्य जीवन में गहरा सामंजस्य बनाए रखने का रहेगा.

मिड वीक भाई-बहन से तकरार से बचें: सप्ताह के मध्य में घर-परिवार में भाई या बहन के साथ किसी पारिवारिक या निजी बात को लेकर तकरार हो सकती है; किसी भी मतभेद को विवाद का रूप देने के बजाय ठंडे दिमाग से आपसी बातचीत के जरिए सुलझाएं.

दांपत्य जीवन में बढ़ेगा आनंद: लव पार्टनर के साथ आपसी समझ (Mutual Understanding) और भावनात्मक निकटता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी; एक-दूसरे के प्रति समर्पण से मैरिड लाइफ बेहद सुखमय और आनंददायक बनी रहेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद फलदायी रहेगी. यदि छात्र सही दिशा में सुनियोजित रणनीति बनाकर कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास करते हैं, तो उन्हें मनचाही सफलता और शानदार प्रोग्रेस हासिल होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, वीकेंड पर पेट या पाचन तंत्र (Digestion) से जुड़ी समस्याएं, गैस या अपच की शिकायत परेशान कर सकती है. बाहर के गरिष्ठ और तले-भुने खानपान से पूरी तरह परहेज करें. हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां ब्रह्मचारिणी व चंद्रघंटा के ध्यान व योग को दें.

साप्ताहिक अचूक उपाय (नवरात्रि विशेष)

शारदीय नवरात्र के पावन दिनों में प्रतिदिन मां भगवती के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें.

मां दुर्गा को हरी इलायची, लौंग का जोड़ा और मिश्री अर्पित करें तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' अथवा 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

बुधवार के दिन किसी छोटी कन्या को हरे फल या हरी चूड़ियां भेंट करें और गौमाता को हरी दूर्वा अथवा पालक खिलाएं; इससे बुध और चंद्रमा के शुभ प्रभाव से व्यापार में बंपर मुनाफा होगा, लोन का बोझ घटेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में मनचाही सफलता प्राप्त होगी.

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