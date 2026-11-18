Aaj Ka Vrishabh Rashifal 18 November 2026: आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को अक्षय आंवला नवमी के शुभ अवसर पर चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे, जो आपकी राशि से दसवें यानी कर्म भाव में स्थित रहेंगे. दसवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आप जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेंगे, उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि, सुनफा और ध्रुव योग आपके व्यावसायिक प्रयासों को बेहतरीन परिणाम दिलाएंगे. हालांकि, कर्म भाव में चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष भी बन रहा है, इसलिए दोपहर बाद कार्यस्थल की आंतरिक राजनीति और घरेलू संवाद में विशेष सतर्कता बरतना बेहद जरूरी रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 18 November 2026)

दिनांक: 18 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय आंवला नवमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और ध्रुव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि (दसवें भाव) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Confidentiality & Assured Success)

ध्रुव योग के शुभ निर्माण से व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी रहने वाला है. आज आप जिस भी व्यावसायिक प्रोजेक्ट या सौदे को हाथ में लेंगे, उसमें आपकी सफलता पूरी तरह निश्चित है.

इस समय आपको अपनी मेहनत के अनुरूप बेहतरीन और संतोषजनक परिणाम हासिल होंगे. हालांकि, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी बिजनेस से जुड़ी योजनाओं और गतिविधियों को गोपनीय (सीक्रेट) रखें, ताकि कोई विरोधी आपकी रणनीति का फायदा न उठा सके.

करियर और नौकरी (Organized Workflow & Office Politics)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन की शुरुआत काफी सकारात्मक रहेगी और कार्यस्थल पर आपके सभी काम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे. आपकी कार्यशैली की सराहना होगी और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स भी गति पकड़ेंगे.

लेकिन दोपहर के बाद ऑफिस में चल रही आंतरिक राजनीति (पॉलिटिक्स) की वजह से कुछ मानसिक परेशानी या तनाव हो सकता है. किसी भी तरह के विवाद या गॉसिप से खुद को दूर रखें और केवल अपने काम पर फोकस बनाए रखें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Home Renovation & Mentorship)

पारिवारिक जीवन में आज घर के रख-रखाव, सजावट या नवीकरण (रेनोवेशन) पर धन खर्च हो सकता है. ग्रहण दोष के प्रभाव से घरेलू सुख-शांति में हल्की खलल पड़ने के संकेत हैं, इसलिए परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें.

विद्यार्थियों को आज किसी बात को लेकर मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. यदि आप किसी शैक्षणिक या करियर संबंधी मुद्दे पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो संकोच छोड़कर घर के बड़ों या अपने शिक्षक से मार्गदर्शन अवश्य लें.

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 2

बुधवार व आंवला नवमी विशेष अचूक उपाय

अक्षय आंवला नवमी और बुधवार के इस शुभ संयोग पर चंद्र-राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक असर को शांत करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. आंवले के वृक्ष का पूजन कर उसकी परिक्रमा करें तथा किसी जरूरतमंद को आंवला, हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्र दान करें. 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलेगी और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

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