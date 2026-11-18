Aaj Ka Kark Rashifal 18 November 2026: आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को अक्षय आंवला नवमी के पावन अवसर पर चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे, जो आपकी राशि से आठवें यानी आयु व आकस्मिक घटनाओं के भाव में स्थित रहेंगे. आठवें भाव में चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष बनने के कारण आज आपको रिश्तों, सेहत और कार्यक्षेत्र में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

ग्रहण दोष के प्रभाव से रिश्तेदारों के साथ वैचारिक मतभेद या दूरी की स्थिति बन सकती है. हालांकि, दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा और ध्रुव योग आपको सही रणनीति अपनाने पर नुकसान से बचाने में मदद करेंगे; बस आज जल्दबाजी और आलस्य दोनों से दूरी बनाए रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 18 November 2026)

दिनांक: 18 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय आंवला नवमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और ध्रुव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि (आठवें भाव) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Account Vigilance & Marketing Continuity)

व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आज आपको अपने एकाउंट्स और बही-खातों की एंट्रियों में कुछ गड़बड़ी या हिसाब-किताब में चूक दिखाई दे सकती है, इसलिए वित्तीय दस्तावेजों की बारीकी से जांच करें. इसके अलावा, फेस्टिवल सीजन के बाद अपने मार्केटिंग अभियानों को तुरंत बंद न करें; यदि मार्केटिंग से आपकी बिक्री बेहतर हो रही है, तो उसे कुछ दिन और जारी रखना फायदेमंद रहेगा.

ग्रहण दोष के कारण सेहत कमजोर होने से नए व्यापारियों को अपनी दैनिक व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है.

करियर और नौकरी (Avoid Haste & Budget Management)

नौकरीपेशा लोगों पर आज काम का दबाव काफी अधिक रहेगा. आर्थिक मोर्चे पर भी आमदनी सीमित रहने और खर्चों की अधिकता होने से बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं.

कार्यस्थल पर आज आलस्य को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करा सकती है. इसके साथ ही किसी भी कार्य को जल्दबाजी में निपटाने से बचें, अन्यथा आप किसी बड़ी परेशानी या गलती का शिकार हो सकते हैं.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Relationship Trust & Stress Control)

विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में आज कुछ नकारात्मक बदलाव या तनाव देखने को मिल सकता है. सावधान रहें, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से जीवनसाथी के साथ झगड़े की स्थिति बन सकती है; आपसी संवाद और विश्वास बनाए रखें.

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को सलाह दी जाती है कि वे मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें.

लकी कलर: पिंक

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 3

बुधवार व आंवला नवमी विशेष अचूक उपाय

अक्षय आंवला नवमी और बुधवार के इस शुभ संयोग पर चंद्र-राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें तथा आंवले के वृक्ष का पूजन कर दीपक जलाएं. किसी मंदिर या जरूरतमंद को आंवला, चावल या सफेद मिठाई का दान करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जाप करने से मानसिक तनाव कम होगा और संकटों से रक्षा होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.