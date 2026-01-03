हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): क्या इस सप्ताह धैर्य और स्थिरता दिलाएगी सफलता?

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): क्या इस सप्ताह धैर्य और स्थिरता दिलाएगी सफलता?

Gemini weekly tarot horoscope: मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह आपके लिए क्या संभावनाएं और संदेश लेकर आया है? जानिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, कैसा रहेगा सप्ताह.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 03 Jan 2026 07:30 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun Saptahik Tarot Rashifal 4 to 10 January 2026: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्ममंथन और स्थिरता की मांग करेगा. मन थोड़ा असमंजस में रह सकता है, लेकिन यही समय है जब आपको जल्दबाज़ी से बचते हुए सोच-समझकर निर्णय लेने होंगे.

धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती नजर आएंगी. पुरानी आदतों, सोच और व्यवहार में बदलाव करने का यह उपयुक्त समय है.

बिज़नेस राशिफल

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह योजना बनाने का है, न कि बड़े जोखिम उठाने का. टैरो कार्ड्स सलाह देते हैं कि किसी भी नई डील या निवेश से पहले हर पहलू को अच्छे से जांच लें.

पार्टनरशिप बिज़नेस में पारदर्शिता बनाए रखें, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. पुराने क्लाइंट या पुराने संपर्क दोबारा लाभ दिला सकते हैं. धैर्य से काम लेने पर आने वाले समय में मुनाफा निश्चित है.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो सकता है. कार्यस्थल पर सीनियर्स की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन आप अपने अनुभव और समझदारी से हालात संभाल लेंगे. टैरो कार्ड्स संकेत देते हैं कि अभी नौकरी बदलने या बड़ा निर्णय लेने का समय नहीं है. वर्तमान स्थिति को मजबूत करें और अपने कौशल को निखारने पर ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में यह सप्ताह संवाद और समझ का है. अगर रिश्ते में कोई पुरानी बात मन में चल रही है, तो उसे शांत तरीके से सुलझाने का प्रयास करें. अविवाहित लोगों के लिए पुराने रिश्ते से जुड़ी कोई याद या व्यक्ति फिर से संपर्क कर सकता है. पारिवारिक जीवन में किसी बड़े की सलाह काम आएगी. घर के माहौल को शांत और सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है.

युवा और विद्यार्थी 

युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह फोकस और अनुशासन की परीक्षा ले सकता है. पढ़ाई या करियर को लेकर मन भटक सकता है, लेकिन टैरो कार्ड्स बताते हैं कि लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को धैर्य बनाए रखना होगा. मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पढ़ाई पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह मानसिक थकान का संकेत देता है. अधिक सोचने और तनाव लेने से सिरदर्द, नींद की कमी या बेचैनी हो सकती है. योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या अपनाना जरूरी रहेगा. खानपान में संतुलन बनाए रखें और पानी अधिक पिएं. पुरानी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हल्का हरा (Light Green)
  • साप्ताहिक उपाय 

बुध ग्रह की शांति और मानसिक स्थिरता के लिए बुधवार के दिन हरे मूंग या हरी सब्जियों का दान करें. साथ ही रोज सुबह 5 मिनट तक शांत मन से यह मंत्र जपें: “ॐ बुधाय नमः” यह उपाय निर्णय क्षमता बढ़ाने और भ्रम दूर करने में सहायक रहेगा.

FAQs 

Q1. क्या मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ है?
यह सप्ताह पूरी तरह शुभ या अशुभ नहीं है, बल्कि आत्ममंथन और सुधार का समय है.

Q2. क्या इस सप्ताह नौकरी बदलनी चाहिए?
टैरो कार्ड्स के अनुसार अभी नौकरी बदलने से बचना बेहतर रहेगा.

Q3. प्रेम संबंधों में क्या सावधानी रखें?
जल्दबाज़ी में प्रतिक्रिया न दें और खुलकर संवाद करें.

Q4. विद्यार्थियों को किस पर ध्यान देना चाहिए?
फोकस, नियमित पढ़ाई और समय प्रबंधन पर.

Q5. मानसिक शांति के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है?
ध्यान, मंत्र जाप और प्रकृति के साथ समय बिताना.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 03 Jan 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Mithun Rashifal Gemini Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
और पढ़ें
