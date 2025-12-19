मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): मिथुन राशि वालों के लिए खुशखबरी भरा सप्ताह

Gemini Weekly Horoscope, December 21 to 27 December 2025: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुल मिलाकर सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है.

टरो कार्ड्स के अनुसार, इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं और जीवन में नई खुशियों का प्रवेश होगा. आपके द्वारा किए गए प्रयास अब रंग लाने लगेंगे और लोग आपके काम को पहचानेंगे.

हालांकि सप्ताह की शुरुआत में आप थोड़ा सुस्ती या उदासीनता महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा. सप्ताह के अंत तक आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

बिज़नेस

व्यवसाय से जुड़े मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभकारी साबित हो सकता है. पुराने निवेश से मुनाफा मिलने के संकेत हैं और नई डील फाइनल होने की संभावना भी बन रही है.

यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या साझेदारी को लेकर सोच रहे हैं, तो सप्ताह का दूसरा भाग इसके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा. टरो कार्ड्स संकेत देते हैं कि धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले आपको आगे बढ़ाएंगे. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, वरना लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है.

नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है. काम में मन कम लग सकता है या जिम्मेदारियों से बचने का मन करेगा. लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से स्थिति संभल जाएगी.

सप्ताह के मध्य से आपके काम में तेजी आएगी और आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. प्रमोशन या इन्क्रीमेंट से जुड़ी कोई सकारात्मक चर्चा भी हो सकती है. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सप्ताह के अंत तक कोई अच्छा अवसर मिल सकता है.

लव और फैमिली

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह संतुलित रहने वाला है. पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. हालांकि शुरुआती दिनों में छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत से सब सुलझ जाएगा.

विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बनेगा और आपसी संबंध और मजबूत होंगे.

युवा और विद्यार्थी

युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह आत्ममंथन का है. पढ़ाई या करियर को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इस सप्ताह अपने समय का सही प्रबंधन करना होगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है.

हेल्थ

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान या तनाव महसूस हो सकता है. काम का दबाव या सोच-विचार अधिक रहने से सिरदर्द या नींद की समस्या हो सकती है.

योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपके लिए फायदेमंद रहेगा. खानपान में लापरवाही न करें और पानी का सेवन बढ़ाएं. सप्ताह के अंत तक स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा साप्ताहिक उपाय

इस सप्ताह बुधवार के दिन गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें. इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.