हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): मिथुन राशि वालों के लिए खुशखबरी भरा सप्ताह

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): मिथुन राशि वालों के लिए खुशखबरी भरा सप्ताह

Gemini weekly tarot horoscope: मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह आपके लिए क्या संभावनाएं और संदेश लेकर आया है? जानिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, कैसा रहेगा सप्ताह.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 19 Dec 2025 06:22 PM (IST)
Preferred Sources

Gemini Weekly Horoscope, December 21 to 27 December 2025: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुल मिलाकर सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है.

टरो कार्ड्स के अनुसार, इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं और जीवन में नई खुशियों का प्रवेश होगा. आपके द्वारा किए गए प्रयास अब रंग लाने लगेंगे और लोग आपके काम को पहचानेंगे.

हालांकि सप्ताह की शुरुआत में आप थोड़ा सुस्ती या उदासीनता महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा. सप्ताह के अंत तक आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

बिज़नेस 

व्यवसाय से जुड़े मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभकारी साबित हो सकता है. पुराने निवेश से मुनाफा मिलने के संकेत हैं और नई डील फाइनल होने की संभावना भी बन रही है.

यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या साझेदारी को लेकर सोच रहे हैं, तो सप्ताह का दूसरा भाग इसके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा. टरो कार्ड्स संकेत देते हैं कि धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले आपको आगे बढ़ाएंगे. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, वरना लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है.

नौकरी 

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है. काम में मन कम लग सकता है या जिम्मेदारियों से बचने का मन करेगा. लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से स्थिति संभल जाएगी.

सप्ताह के मध्य से आपके काम में तेजी आएगी और आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. प्रमोशन या इन्क्रीमेंट से जुड़ी कोई सकारात्मक चर्चा भी हो सकती है. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सप्ताह के अंत तक कोई अच्छा अवसर मिल सकता है.

लव और फैमिली 

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह संतुलित रहने वाला है. पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. हालांकि शुरुआती दिनों में छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत से सब सुलझ जाएगा.

विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बनेगा और आपसी संबंध और मजबूत होंगे.

युवा और विद्यार्थी 

युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह आत्ममंथन का है. पढ़ाई या करियर को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इस सप्ताह अपने समय का सही प्रबंधन करना होगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है.

हेल्थ 

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान या तनाव महसूस हो सकता है. काम का दबाव या सोच-विचार अधिक रहने से सिरदर्द या नींद की समस्या हो सकती है.

योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपके लिए फायदेमंद रहेगा. खानपान में लापरवाही न करें और पानी का सेवन बढ़ाएं. सप्ताह के अंत तक स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • साप्ताहिक उपाय

इस सप्ताह बुधवार के दिन गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें. इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह मिथुन राशि को आर्थिक लाभ होगा?
A1: हां, टरो कार्ड्स के अनुसार इस सप्ताह आर्थिक लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, खासकर सप्ताह के उत्तरार्ध में.

Q2: नौकरी में बदलाव के योग हैं या नहीं?
A2: जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें सप्ताह के अंत तक कोई अच्छा अवसर मिल सकता है.

Q3: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
A3: सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा. संवाद बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 19 Dec 2025 06:22 PM (IST)
Tags :
Mithun Rashifal Gemini Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
और पढ़ें
