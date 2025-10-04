Mithun Saptahik Tarot Rashifal 05 to 11 October: इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को अपने खर्च और निवेश पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है. अचानक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए पैसों का उपयोग बुद्धिमानी से करें. सप्ताह की शुरुआत में आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहेगा. हालांकि, मानसिक तनाव या अधिक सोचने की आदत से थकान महसूस हो सकती है. योग और ध्यान आपको संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे.

व्यापार राशिफल

व्यापार से जुड़े जातकों के लिए समय मिश्रित रहेगा. निवेश या लेन-देन में सावधानी रखें. किसी साझेदार पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. लेकिन, सप्ताह के अंत में लाभ मिलने के संकेत हैं.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ है. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. आपके काम की तारीफ होगी और करियर ग्रोथ के अवसर मिल सकते हैं.

लव और परिवार राशिफल

अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं. प्रेम जीवन में रिश्ते और गहरे होंगे. पारिवारिक स्तर पर माहौल खुशनुमा रहेगा और विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्रों को विशेष लाभ होगा.

साप्ताहिक उपाय:

घर के किसी शांत स्थान में रोज़ाना 5–10 मिनट ध्यान करें और सुबह हल्का स्नान करके दिन की शुरुआत करें.

Do/Don’t:

Do: घर और परिवार में धैर्य और संवेदनशीलता रखें.

Don’t: किसी बहस या विवाद को हवा न दें.

लकी कलर / नंबर / डे: नीला | 4 | शनिवार

FAQs:

Q1: परिवार में तनाव को कैसे कम करें?

उत्तर: धैर्यपूर्वक बातचीत करें, ससुराल पक्ष की बात समझें और आपसी समझ बढ़ाएँ.

Q2: स्वास्थ्य पर ध्यान कैसे रखें?

उत्तर: पर्याप्त नींद लें, हल्का व्यायाम करें और तनाव कम करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.