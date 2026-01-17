Gemini Tarot Card Rashifal 18-24 January 2026: मिथुन राशि वालों के कद और पद में होगी बढ़ोत्तरी

Gemini Tarot Weekly Horoscope 18 to 24 January 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

जनवरी के इस सप्ताह में बुध और सूर्य एक साथ मकर राशि में गोचर करेंगे जिससे बुधादित्य राजयोग प्रभावशाली होगा. व्यक्ति को धन, सुख-सुविधा और वैभव मिलता है. समाज में अच्छी पहचान और उच्च पद प्राप्त होते हैं. बुद्धि, तार्किक सोच, संचार कौशल और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाता है ऐसे में टैरो कार्ड से जानें मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह.

मिथुन राशि टैरो साप्ताहिक राशिफल - 18 से 24 जनवरी 2026

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह उत्साह से भरा रहने वाला है. इस दौरान आपके नए रिश्ते बनेंगे और निजी जीवन में सुधार होगा. घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है. बीमार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और व्यापार में लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में लोग आपके कामकाज का लोहा मानेंगे.

यदि आप समाजसेवा या राजनीति से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपके प्रभाव में वृद्धि होगी. यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपके कद और पद में वृद्धि होने के पूरे आसार हैं. सत्ता सरकार से जुड़े लोगों को खुशखबरी मिल सकती है. शुभता पाने के लिए गाय को पहली रोटी खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.