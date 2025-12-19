हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mithun Shiksha Rashifal 2026: मिथुन राशि शिक्षा राशिफल 2026 मेहनत से मिलेगी सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के योग

Mithun Shiksha Rashifal 2026: मिथुन राशि शिक्षा राशिफल 2026 मेहनत से मिलेगी सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के योग

Mithun Shiksha 2026 Rashifal: मिथुन राशि 2026 में शिक्षा के लिए अनुकूल रहेगा. मेहनत, अनुशासन और बृहस्पति की कृपा से पढ़ाई, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Dec 2025 07:30 AM (IST)
Gemini Education 2026 Horoscope: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए काफी हद तक अनुकूल रहेगा. भले ही प्रथम भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत शक्तिशाली न माना जाए, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा कल्याणकारी होती है. साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति की पंचम और नवम दृष्टि शिक्षा में सुधार और मार्गदर्शन देने का काम करेगी. इस दौरान गुरुजनों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आपके निर्णयों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे.

यदि विद्यार्थी आलस्य त्यागकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति उच्च अवस्था में दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे पढ़ाई का वातावरण अनुकूल रहेगा. इस समय एकाग्रता बढ़ेगी और मन लगाकर अध्ययन कर पाएंगे. बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान पर होने से पेशेवर कोर्स, तकनीकी शिक्षा और शोध से जुड़े छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा.

हालांकि, 31 अक्टूबर के बाद गुरु औसत परिणाम दे सकते हैं, जिससे शिक्षा में थोड़ी अनिश्चितता महसूस हो सकती है. शनि और राहु कभी-कभी ध्यान भटका सकते हैं, इसलिए अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होगा. इसके बावजूद शिक्षा के प्रमुख कारक ग्रहों का आशीर्वाद मिलने से मेहनती छात्रों को सफलता प्राप्त होगी.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष शुभ संकेत देता है, खासकर उन छात्रों के लिए जो लंबे समय से निरंतर प्रयास कर रहे हैं. शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा, क्योंकि धैर्य और मेहनत ही इस वर्ष सफलता की कुंजी साबित होगी.

ज्योतिष उपाय

  • बुधवार को हरे वस्त्र या चूड़ियां भेंट करें
  • गौ माता को चारा या हरी सब्जियां खिलाएं
  • भोजन में लाल मिर्च के स्थान पर हरी मिर्च का प्रयोग करें
  • माता दुर्गा की पूजा करें और कन्याओं को

1. क्या 2026 मिथुन राशि के छात्रों के लिए शुभ रहेगा?
हाँ, यह वर्ष काफी हद तक अनुकूल रहेगा. मेहनत और अनुशासन बनाए रखने पर अच्छे शैक्षणिक परिणाम मिलेंगे.

2. उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स के लिए कौन-सा समय सबसे अच्छा रहेगा?
2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स और रिसर्च के छात्रों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा.

3. क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी?
जो छात्र लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के प्रबल योग बनते हैं.

4. क्या पढ़ाई में बाधाएं आ सकती हैं?
शनि और राहु के प्रभाव से ध्यान भटक सकता है, इसलिए आलस और शॉर्टकट से बचना जरूरी होगा.

5. शिक्षा में सफलता के लिए कौन-सा उपाय लाभकारी रहेगा?
बुधवार को हरे वस्त्र दान करना, गौ माता को हरी सब्जी खिलाना और माता दुर्गा की पूजा करना लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 19 Dec 2025 07:30 AM (IST)
Mithun Rashifal Horoscope 2026 YEAR 2026 Gemini Education Horoscope
