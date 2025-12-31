हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलEgypt Yearly Horoscope 2026: मिस्र के प्राचीन ज्ञान से जानें अपनी राशि का भविष्य! पढ़ें मेष से मीन राशियों का हाल

Egypt Yearly Horoscope 2026: मिस्र के प्राचीन ज्ञान से जानें अपनी राशि का भविष्य! पढ़ें मेष से मीन राशियों का हाल

Egypt Yearly Horoscope 2026: मिस्त्र की प्राचीन ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 भावनात्मक बदलाव और नई शुरुआत से भरा साबित हो सकता है. जानिए मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 31 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Egypt Yearly Horoscope 2026: मिस्र के प्राचीन ज्ञान से प्रेरित होकर साल 2026 में हम एक नए अध्याय में कदम रखेंगे. इस साल रा, बास्टेट, थोथ और आइसिस (मिस्र (Egypt) के प्राचीन पौराणिक देवताओं) जैसे देवताओं की ऊर्जा को महसूस करेंगे.

मिस्त्र की ज्योतिष मात्र भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि जागृत भी करता है. साल 2026 के लिए मिस्त्र की भविष्यवाणी मेष से मीन राशियों के लिए क्या कहती है? पढ़ें मिस्र वार्षिक राशिफल

मेष (Aries)

नए साल 2026 जनवरी माह में मकर राशि में मंगल ग्रह के सहयोग से काम के प्रति एकाग्रता आएगी. वसंत ऋतु से पहले लगने वाले ग्रहण आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी.

मार्च में बृहस्पति की सीधी चाल नौकरी, व्यापार, प्रेम, परिवार, करियर में पदोन्नति के साथ सम्मान दिलाएगी. वर्ष के पहले छमाही के बाद चीजें अच्छी होते चली जाएगी. वर्ष के अंत तक आंतरिक रूप से खुद में आत्मविश्वास महसूस करेंगें. 

वृषभ (Taurus)

मिस्र राशिफल के अनुसार, साल 2026 वृषभ राशि के जातकों के लिए हेल्थ और इमोशनल डेवलपमेंट का साल साबित हो सकता है. साल की शुरुआत में मंगल और शनि की मिश्रित ऊर्जा कई क्षेत्रों में सहायक भूमिका अदा करेगी. फरवरी से लेकर मार्च का पूरा महीना बेहद संवेदनशील साबित हो सकता है, इसलिए इन दो महीनों में आराम करने के साथ तनाव लेने से बचें.

जून में कर्क राशि में बृहस्पति के आगमन से पारिवारिक संबंधों में मजबूती आने के साथ नौकरी से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी. वर्ष के आखिर में खुद में एक अप्रत्याशित बदलाव महसूस करेंगे. चीजें पहले की तरह नहीं रहेगी. 

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए नव वर्ष 2026 स्थिरता और इच्छाओं को पूरा करने भरा साबित हो सकता है. इस नए साल में आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होंगी. मंगल मकर और कुंभ राशि में रहेगा, जो आपको विवेकवान बनाने के साथ बुद्धिमत्ता भी प्रदान करेगा. निर्णय लेने में आ रही कठिनाईयां दूर होंगी.

जिन भी नकारात्मक आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी. जून के मध्य घर-परिवार में शांति रहने के साथ बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. रुके हुए कार्यों में गति आएगी. किसी भी तरह के फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें. वर्ष के आखिर में वित्त और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार देखने को मिलेगा. 

कर्क (Cancer)

कर्क राशि के लिए साल 2026 एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है. जीवन में बड़ा परिवर्तन आने के साथ भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे. जिन लोगों से रिश्तों में तनाव बने रहते हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी. साल के पहले ग्रहण काल के बाद नौकरी के क्षेत्र में अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे.

मार्च से लेकर नवंबर माह के बीच केतु गोचर पुराने कर्मों बंधनों को तोड़ने के साथ सहनशक्ति की परीक्षा लेगा. वर्ष के अंत में भावनात्मक रूप से सहजता आने के साथ भाग्य साथ देगा. इसलिए मेहनत जमकर करें. 

सिंह (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए नया साल 2026 भावनात्मक रूप से उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. मंगल और शनि की स्थिति के कारण खुद के बारे में सोचना शुरू कर देंगे. ये करियर से भी जुड़ा हो सकता है. ग्रहण काल के दौरान रिश्तों में स्थिरता आने के साथ वित्त से जुड़े अहम फैसले ले सकते हैं.

जून में बृहस्पति के कर्क राशि में रहने के कारण जीवन सुखद रहेगा. वर्ष के अंत में आपका व्यक्तित्व मुखर और प्रभावशाली होने के साथ, सत्य और सम्मान की तरफ आकर्षित होंगे. 

कन्या (Virgo)

साल 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए बेहतरीन वर्ष रहने वाला है. मंगल और शनि के प्रभाव से आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ अपनी बातों को खुलकर रख सकेंगे. साल के पहले ग्रहण काल में महत्वपूर्ण चर्चाओं में आपकी राय को शामिल किया जाएगा.

बृहस्पति की दिशा परिवर्तन करने से नई स्किल्स को सीखने में रूचि दिखाएंगे. अगस्त में मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश करने से सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा. साल के आखिर में चीजें व्यवस्थित होने के साथ प्रगति के मार्ग खुलेंगे. 

तुला (Libra)

साल 2026 तुला राशि के जातकों के लिए जीवन में कुछ नया शुरू करने के लिए बेस्ट है. मंगल ग्रह के प्रभाव से नए कार्यों को करने की कोशिश करेंगे. मई महीने में सेहत, करियर और शिक्षा के क्षेत्र में अप्रत्याशित परिणाम हासिल होंगे.

जून में कर्क राशि में बृहस्पति के प्रवेश से पारिवारिक जीवन में मजबूती आने के साथ घरेलू कलह-क्लेश से मुक्ति मिलेगी. वर्ष के आखिर में निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास में गजब का उत्साह महसूस करेंगे. 

वृश्चिक (Scorpio)

साल 2026 वृश्चिक राशि के जातकों को प्रेम में प्रबलता प्रदान करने के साथ संयम का सबक भी सिखाएगा. इस दौरान लंबी यात्रा के भी योग बन रहे हैं. साल की शुरुआत में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है. ग्रहण आपके लिए उन क्षेत्रों को उजागर करेगा जहां आपको संयम बरतना चाहिए.

जून के मध्य वृषभ राशि में मंगल आपको जीवन के तमाम कार्यों में प्रोत्साहित करने का काम करेगा. नवंबर माह सिंह राशि में मंगल आपको आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करेगा. अपने साथ के लोगों पर गुस्सा करने से बचें. 

धनु (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए नया साल भावनात्मक रूप से मजबूत होने वाला है. शुरुआत में मंगल और शनि के प्रभाव से आपको उन भावनाओं का सामना करना पड़ेगा, जिनमें आप उलझ सकते हैं. ग्रहण काल के दौरान रिश्तों में भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करेंगे.

जून में बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश करने से लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. शनि की वक्री चाल के दौरान पारिवारिक समस्याओं का खुलासा होगा. साल के आखिर तक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में माहिर हो जाएंगे. 

मकर (Capricorn)

साल 2026 में भविष्य की तस्वीर स्पष्ट हो सकती है. 10 चीजों के पीछे भागने की बजाय सही लक्ष्य की पहचान कर लेंगे. ग्रहण काल आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. रिश्तों में चली आ रही गलतफहमियां दूर होने के साथ मधुरता लाएगी. पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें.

नौकरी में समय के साथ पदोन्नति मिलने की उम्मीद है. साल की आखिर में मन की शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे. 

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए नए साल 2026 में अपनी सीमाओं को निर्धारित करेगा. लोगों के साथ तालमेल बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में तनाव का सामना करना पड़ सकता है. वर्क लोड के कारण मन अव्यवस्थित रहेगा.

हालांकि अच्छी बात है कि, पहली छमाही के बाद चीजें सामान्य होते चली जाएगी. साल के आखिर में आत्म सम्मान और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत पाएंगे. 

मीन (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए नया साल 2026 उतार-चढ़ाव से भरा साबित हो सकता है. मंगल और शनि के प्रभाव से सेहत के प्रति सचेत रहेंगे. अच्छी आदतों को लाइफस्टाइल में शामिल करने के साथ अर्निंग स्किल्स पर ध्यान देंगे.

लव लाइफ सामान्य रहने वाली है. शादीशुदा जातक प्यार में नई एनर्जी महसूस कर सकते हैं. करियर के मामले में सावधानी बरतें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 31 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Tags :
Egypt New Year 2026 Horoscope 2026 Astrology 2026

Frequently Asked Questions

मकर राशि वालों के लिए 2026 में क्या संभावनाएं हैं?

2026 में भविष्य की तस्वीर स्पष्ट हो सकती है और सही लक्ष्य की पहचान होगी। रिश्तों में मधुरता आएगी और नौकरी में पदोन्नति की उम्मीद है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती
महाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती
क्रिकेट
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
Advertisement

वीडियोज

2026 की Biggest Upcoming Hindi Films: Dhurandhar 2, Ikkis, Border 2, Battle of Galwan, Mardaani 3
Mamata Banerjee: BJP और TMC पूर्व सदस्य के आरोपों के बीच ममता का जवाब |ABPLIVE
West Bengal News: TMC का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा चुनाव आयोग | SIR | Election Commission
Top Headlines: 2025 की 25 बड़ी खबरें फटाफट | Gig Workers Strike | New Year | Chamoli Tunnel |Weather
Priyanka Gandhi के बेटे Rehan-Aviva की थोड़ी देर में सगाई समारोह होगा शुरू | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती
महाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती
क्रिकेट
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
ट्रेंडिंग
ढाई साल बाद रिहा होने पर इजरायली सैनिक से लिपटकर रोया फिलिस्तीनी मुस्तफा- वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
ढाई साल बाद रिहा होने पर इजरायली सैनिक से लिपटकर रोया फिलिस्तीनी मुस्तफा- वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
शिक्षा
2026 में करें सिर्फ फ्री में होने वाले ये ऑनलाइन कोर्स, कसम से लाइफ हो जाएगी सेट
2026 में करें सिर्फ फ्री में होने वाले ये ऑनलाइन कोर्स, कसम से लाइफ हो जाएगी सेट
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Embed widget