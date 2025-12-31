Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Egypt Yearly Horoscope 2026: मिस्र के प्राचीन ज्ञान से प्रेरित होकर साल 2026 में हम एक नए अध्याय में कदम रखेंगे. इस साल रा, बास्टेट, थोथ और आइसिस (मिस्र (Egypt) के प्राचीन पौराणिक देवताओं) जैसे देवताओं की ऊर्जा को महसूस करेंगे.

मिस्त्र की ज्योतिष मात्र भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि जागृत भी करता है. साल 2026 के लिए मिस्त्र की भविष्यवाणी मेष से मीन राशियों के लिए क्या कहती है? पढ़ें मिस्र वार्षिक राशिफल

नए साल 2026 जनवरी माह में मकर राशि में मंगल ग्रह के सहयोग से काम के प्रति एकाग्रता आएगी. वसंत ऋतु से पहले लगने वाले ग्रहण आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी.

मार्च में बृहस्पति की सीधी चाल नौकरी, व्यापार, प्रेम, परिवार, करियर में पदोन्नति के साथ सम्मान दिलाएगी. वर्ष के पहले छमाही के बाद चीजें अच्छी होते चली जाएगी. वर्ष के अंत तक आंतरिक रूप से खुद में आत्मविश्वास महसूस करेंगें.

वृषभ (Taurus)

मिस्र राशिफल के अनुसार, साल 2026 वृषभ राशि के जातकों के लिए हेल्थ और इमोशनल डेवलपमेंट का साल साबित हो सकता है. साल की शुरुआत में मंगल और शनि की मिश्रित ऊर्जा कई क्षेत्रों में सहायक भूमिका अदा करेगी. फरवरी से लेकर मार्च का पूरा महीना बेहद संवेदनशील साबित हो सकता है, इसलिए इन दो महीनों में आराम करने के साथ तनाव लेने से बचें.

जून में कर्क राशि में बृहस्पति के आगमन से पारिवारिक संबंधों में मजबूती आने के साथ नौकरी से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी. वर्ष के आखिर में खुद में एक अप्रत्याशित बदलाव महसूस करेंगे. चीजें पहले की तरह नहीं रहेगी.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए नव वर्ष 2026 स्थिरता और इच्छाओं को पूरा करने भरा साबित हो सकता है. इस नए साल में आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होंगी. मंगल मकर और कुंभ राशि में रहेगा, जो आपको विवेकवान बनाने के साथ बुद्धिमत्ता भी प्रदान करेगा. निर्णय लेने में आ रही कठिनाईयां दूर होंगी.

जिन भी नकारात्मक आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी. जून के मध्य घर-परिवार में शांति रहने के साथ बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. रुके हुए कार्यों में गति आएगी. किसी भी तरह के फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें. वर्ष के आखिर में वित्त और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार देखने को मिलेगा.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि के लिए साल 2026 एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है. जीवन में बड़ा परिवर्तन आने के साथ भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे. जिन लोगों से रिश्तों में तनाव बने रहते हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी. साल के पहले ग्रहण काल के बाद नौकरी के क्षेत्र में अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे.

मार्च से लेकर नवंबर माह के बीच केतु गोचर पुराने कर्मों बंधनों को तोड़ने के साथ सहनशक्ति की परीक्षा लेगा. वर्ष के अंत में भावनात्मक रूप से सहजता आने के साथ भाग्य साथ देगा. इसलिए मेहनत जमकर करें.

सिंह (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए नया साल 2026 भावनात्मक रूप से उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. मंगल और शनि की स्थिति के कारण खुद के बारे में सोचना शुरू कर देंगे. ये करियर से भी जुड़ा हो सकता है. ग्रहण काल के दौरान रिश्तों में स्थिरता आने के साथ वित्त से जुड़े अहम फैसले ले सकते हैं.

जून में बृहस्पति के कर्क राशि में रहने के कारण जीवन सुखद रहेगा. वर्ष के अंत में आपका व्यक्तित्व मुखर और प्रभावशाली होने के साथ, सत्य और सम्मान की तरफ आकर्षित होंगे.

कन्या (Virgo)

साल 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए बेहतरीन वर्ष रहने वाला है. मंगल और शनि के प्रभाव से आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ अपनी बातों को खुलकर रख सकेंगे. साल के पहले ग्रहण काल में महत्वपूर्ण चर्चाओं में आपकी राय को शामिल किया जाएगा.

बृहस्पति की दिशा परिवर्तन करने से नई स्किल्स को सीखने में रूचि दिखाएंगे. अगस्त में मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश करने से सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा. साल के आखिर में चीजें व्यवस्थित होने के साथ प्रगति के मार्ग खुलेंगे.

तुला (Libra)

साल 2026 तुला राशि के जातकों के लिए जीवन में कुछ नया शुरू करने के लिए बेस्ट है. मंगल ग्रह के प्रभाव से नए कार्यों को करने की कोशिश करेंगे. मई महीने में सेहत, करियर और शिक्षा के क्षेत्र में अप्रत्याशित परिणाम हासिल होंगे.

जून में कर्क राशि में बृहस्पति के प्रवेश से पारिवारिक जीवन में मजबूती आने के साथ घरेलू कलह-क्लेश से मुक्ति मिलेगी. वर्ष के आखिर में निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास में गजब का उत्साह महसूस करेंगे.

वृश्चिक (Scorpio)

साल 2026 वृश्चिक राशि के जातकों को प्रेम में प्रबलता प्रदान करने के साथ संयम का सबक भी सिखाएगा. इस दौरान लंबी यात्रा के भी योग बन रहे हैं. साल की शुरुआत में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है. ग्रहण आपके लिए उन क्षेत्रों को उजागर करेगा जहां आपको संयम बरतना चाहिए.

जून के मध्य वृषभ राशि में मंगल आपको जीवन के तमाम कार्यों में प्रोत्साहित करने का काम करेगा. नवंबर माह सिंह राशि में मंगल आपको आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करेगा. अपने साथ के लोगों पर गुस्सा करने से बचें.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए नया साल भावनात्मक रूप से मजबूत होने वाला है. शुरुआत में मंगल और शनि के प्रभाव से आपको उन भावनाओं का सामना करना पड़ेगा, जिनमें आप उलझ सकते हैं. ग्रहण काल के दौरान रिश्तों में भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करेंगे.

जून में बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश करने से लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. शनि की वक्री चाल के दौरान पारिवारिक समस्याओं का खुलासा होगा. साल के आखिर तक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में माहिर हो जाएंगे.

मकर (Capricorn)

साल 2026 में भविष्य की तस्वीर स्पष्ट हो सकती है. 10 चीजों के पीछे भागने की बजाय सही लक्ष्य की पहचान कर लेंगे. ग्रहण काल आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. रिश्तों में चली आ रही गलतफहमियां दूर होने के साथ मधुरता लाएगी. पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें.

नौकरी में समय के साथ पदोन्नति मिलने की उम्मीद है. साल की आखिर में मन की शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए नए साल 2026 में अपनी सीमाओं को निर्धारित करेगा. लोगों के साथ तालमेल बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में तनाव का सामना करना पड़ सकता है. वर्क लोड के कारण मन अव्यवस्थित रहेगा.

हालांकि अच्छी बात है कि, पहली छमाही के बाद चीजें सामान्य होते चली जाएगी. साल के आखिर में आत्म सम्मान और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत पाएंगे.

मीन (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए नया साल 2026 उतार-चढ़ाव से भरा साबित हो सकता है. मंगल और शनि के प्रभाव से सेहत के प्रति सचेत रहेंगे. अच्छी आदतों को लाइफस्टाइल में शामिल करने के साथ अर्निंग स्किल्स पर ध्यान देंगे.

लव लाइफ सामान्य रहने वाली है. शादीशुदा जातक प्यार में नई एनर्जी महसूस कर सकते हैं. करियर के मामले में सावधानी बरतें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.