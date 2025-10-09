Diwali 2025: दिवाली पर इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत, धन, यश और समृद्धि की होगी वर्षा!

Diwali 2025: इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025, सोमवार के दिन है. दिवाली के मौके पर 5 राशियों की किस्मत चमकने जा रही है. आइए जानते हैं कौन-सी हैं, वो लकी राशियां-

ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के अनुसार, तुला और धनु सहित 5 राशियां ऐसी हैं, जो मां लक्ष्मी को प्रिय मानी जाती हैं, और इस दिवाली उनके लिए मालामाल होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

इन राशियों पर लक्ष्मी नारायण राजयोग के दुर्लभ संयोग का लाभ मिलेगा, जिससे इन्हें धन, यश और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होगी तथा 6 महीने तक इनकी किस्मत चमकेगी.

तुला (Libra)

तुला राशि वालों के लिए साल 2025 की दिवाली बहुत खास होने वाली है. इस दिवाली में, मां लक्ष्मी की कृपा से तुला राशि वालों को करियर में बेहतरीन अवसर मिलेंगे और वे मनचाही सफलता हासिल करेंगे.

धनु (Sagittarius)

दिवाली की रात से धनु राशि वालों की किस्मत चमक सकती है, खासकर गुरु गोचर के प्रभाव से धन की तंगी दूर होगी और आय के नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

युवा करियर में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और व्यावसायिक कार्यों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है. प्रॉपर्टी खरीदने या निवेश करने के लिए यह समय अच्छा हो सकता है. घर में सौहार्द्र बढ़ेगा और पुराने झगड़े खत्म होंगे, जिससे मानसिक शांति और बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा.

कुंभ (Aquarius)

दिवाली की रात से कुंभ राशि वालों की किस्मत चमकेगी, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय शुभ हो सकता है और आपको मुनाफा मिल सकता है.

आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा और लंबे समय से चल रही परेशानियां समाप्त होंगी. शिक्षा और विदेश यात्रा के लिए भी यह अच्छा समय है, जिससे उच्च शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं.

वृषभ (Taurus)

2025 की दिवाली पर वृषभ राशि के जातकों को धन लाभ होने की संभावना है, क्योंकि यह साल वृषभ राशि के लिए आर्थिक रूप से शुभ रहने वाला है.

यह राशि शुक्र ग्रह से प्रभावित है, जो धन और प्रचुरता का ग्रह है. यह समय वृषभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ है. उन्हें आर्थिक रूप से बड़ी सफलता मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होंगी.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि के लोगों के लिए भी यह दिवाली नए अवसर और समृद्धि लेकर आएगी. उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा. दिवाली की रात से मिथुन राशि वालों को करियर में तरक्की, व्यवसाय में लाभ और संपत्ति में वृद्धि के अवसर मिलने के योग बन रहे हैं,

व्यवसाय और व्यापार में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नए व्यापार या नौकरी के अवसर खुल सकते हैं. अगर आपका कोई पैसा कहीं अटका हुआ था, तो इस समय उसके मिलने की भी संभावना है.

