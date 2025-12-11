हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Tarot Rashifal 2026: धनु टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Dhanu Tarot Rashifal 2026: धनु टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Sagittarius Yearly 2026 Tarot Horoscope: धनु राशि के लिए 2026 करियर और व्यापार में प्रगति, नए अवसर और लाभ का साल रहेगा. यात्राएं सफल होंगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी रहेगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Sagittarius Yearly Horoscope 2026: धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष 2026 आध्यात्मिक उन्नति और आत्म-खोज का रहेगा. वर्ष की शुरुआत से ही आपके भीतर आध्यात्मिकता और रहस्यवाद के प्रति गहरी रुचि बढ़ेगी. पूजा-पाठ, धर्मस्थलों की यात्रा और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा. वहीं विदेश यात्रा या विदेश प्रवास के भी योग प्रबल नजर आते हैं.

पारिवारिक जीवन इस वर्ष सरल तो रहेगा, लेकिन सामंजस्य व तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. परिवार में छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें धैर्य और समझदारी से संभालने की जरूरत होगी. इस वर्ष आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मेहनत से किए गए कार्यों का परिणाम अवश्य मिलेगा.

लव लाइफ के लिए यह वर्ष सकारात्मक है. रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. जो जातक रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच नजदीकियां बढ़ेंगी. विवाह के योग भी बन रहे हैं. विवाहित जातकों के लिए संतान प्राप्ति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं.

करियर और बिजनेस के मामले में यह साल मिश्रित परिणाम देगा. बिजनेस में चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें. निवेश के मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इस वर्ष पूंजी अटकने की संभावनाएं हैं. साल के मध्य के बाद आय में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी.

छात्रों के लिए यह साल अवसरों से भरा है, लेकिन द चैरियट कार्ड बताता है कि मन पढ़ाई से भटक सकता है. ऐसे में एकाग्रता बनाए रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य के मामले में वर्ष सामान्य रहेगा, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना आवश्यक है.

उपाय: पीपल का पेड़ लगाएं और गुरुवार को उसकी पूजा करें. श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें. गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और पीली दाल दान करें. जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जूते और छाते का दान करें.

FAQs

1. क्या धनु राशि वालों के लिए 2026 में विदेश यात्रा के योग हैं?
जी हां, टैरो कार्ड के अनुसार इस वर्ष विदेश यात्रा या प्रवास के प्रबल योग बन रहे हैं.

2. 2026 में धनु राशि की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?
साल की शुरुआत में खर्चे अधिक रहेंगे, लेकिन मध्य के बाद आय में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

3. क्या इस वर्ष धनु राशि वालों के विवाह के योग हैं?
हां, अविवाहित जातकों के लिए विवाह योग बन रहे हैं. विवाहित जातकों के लिए संतान प्राप्ति के संकेत भी हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 11 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Frequently Asked Questions

2026 में धनु राशि वालों के लिए आध्यात्मिक उन्नति के क्या योग हैं?

2026 में धनु राशि वालों के लिए आध्यात्मिक उन्नति और आत्म-खोज का वर्ष रहेगा। शुरुआत से ही आध्यात्मिकता में गहरी रुचि बढ़ेगी।

2026 में धनु राशि के पारिवारिक जीवन में क्या उम्मीद करें?

पारिवारिक जीवन सरल रहेगा, पर सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं जिन्हें धैर्य से संभालें।

2026 में धनु राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी?

लव लाइफ के लिए यह वर्ष सकारात्मक है, रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। विवाह के योग भी बन रहे हैं।

2026 में धनु राशि के करियर और बिजनेस में क्या परिणाम देखने को मिलेंगे?

करियर और बिजनेस में मिश्रित परिणाम मिलेंगे। बिजनेस में चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें। साल के मध्य के बाद आय में वृद्धि होगी।

2026 में छात्रों को पढ़ाई पर कैसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए?

छात्रों के लिए यह साल अवसरों से भरा है, लेकिन मन भटक सकता है। एकाग्रता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा।

