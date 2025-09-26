Dhanu Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौभाग्यशाली रहेगा. जीवन के हर क्षेत्र में स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलेगा. आपके परिश्रम और प्रयास का उचित फल प्राप्त होगा.

सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभकारी साबित होगी. युवाओं का अधिकांश समय मौज-मस्ती में बीतेगा. पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

व्यवसाय और धन लाभ

करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत शुभ रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर का पूरा सहयोग मिलेगा. बेरोजगार जातकों को मनचाही नौकरी मिलने के योग हैं. व्यापारी वर्ग को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में विजय संभव है.

परिवार और सामाजिक जीवन

रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. स्वजनों से प्रेम और सहयोग मिलेगा. यदि घर में किसी के साथ गलतफहमी थी तो इस सप्ताह वह दूर होगी. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या तीर्थ दर्शन का योग बन रहा है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंध मजबूत होंगे. यदि आप शादी को लेकर प्रयासरत हैं तो इस सप्ताह परिजन सहमति दे सकते हैं. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक सुकून और ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अत्यधिक मौज-मस्ती और लापरवाही से बचना होगा.

उपाय

विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

FAQs

प्र.1 इस सप्ताह का भाग्य कैसा रहेगा?

उत्तर भाग्य प्रबल रहेगा, हर क्षेत्र में सहयोग और सफलता मिलेगी.

प्र.2 करियर और नौकरी के अवसर कैसे रहेंगे?

उत्तर नौकरीपेशा को प्रमोशन-सहयोग मिलेगा, बेरोजगारों को मनचाही नौकरी मिल सकती है.

प्र.3 परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?

उत्तर रिश्तों में मिठास रहेगी, परिजनों के साथ यात्रा और मेलजोल बढ़ेगा.

प्र.4 प्रेम और विवाह के मामले कैसे रहेंगे?

उत्तर प्रेम संबंध मजबूत होंगे, शादी के प्रस्ताव को परिजनों की स्वीकृति मिल सकती है.

प्र.5 शुभ उपाय क्या है?

उत्तर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.