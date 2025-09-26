हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sagittarius Weekly Horoscope 2025: धनु राशि के लिए आने वाला सप्ताह सौभाग्यशाली, दिखेंगे बेहतर बदलाव! पढ़ें धनु साप्ताहिक राशिफल

Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह सौभाग्यशाली रहने वाला है. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का सहयोग मिलेगा. पढ़िए धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 26 Sep 2025 03:20 PM (IST)
Dhanu Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौभाग्यशाली रहेगा. जीवन के हर क्षेत्र में स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलेगा. आपके परिश्रम और प्रयास का उचित फल प्राप्त होगा.

सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभकारी साबित होगी. युवाओं का अधिकांश समय मौज-मस्ती में बीतेगा. पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

व्यवसाय और धन लाभ

करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत शुभ रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर का पूरा सहयोग मिलेगा. बेरोजगार जातकों को मनचाही नौकरी मिलने के योग हैं. व्यापारी वर्ग को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में विजय संभव है.

परिवार और सामाजिक जीवन

रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. स्वजनों से प्रेम और सहयोग मिलेगा. यदि घर में किसी के साथ गलतफहमी थी तो इस सप्ताह वह दूर होगी. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या तीर्थ दर्शन का योग बन रहा है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंध मजबूत होंगे. यदि आप शादी को लेकर प्रयासरत हैं तो इस सप्ताह परिजन सहमति दे सकते हैं. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक सुकून और ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अत्यधिक मौज-मस्ती और लापरवाही से बचना होगा.

उपाय

विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

FAQs
प्र.1 इस सप्ताह का भाग्य कैसा रहेगा?
उत्तर भाग्य प्रबल रहेगा, हर क्षेत्र में सहयोग और सफलता मिलेगी.

प्र.2 करियर और नौकरी के अवसर कैसे रहेंगे?
उत्तर नौकरीपेशा को प्रमोशन-सहयोग मिलेगा, बेरोजगारों को मनचाही नौकरी मिल सकती है.

प्र.3 परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर रिश्तों में मिठास रहेगी, परिजनों के साथ यात्रा और मेलजोल बढ़ेगा.

प्र.4 प्रेम और विवाह के मामले कैसे रहेंगे?
उत्तर प्रेम संबंध मजबूत होंगे, शादी के प्रस्ताव को परिजनों की स्वीकृति मिल सकती है.

प्र.5 शुभ उपाय क्या है?
उत्तर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 26 Sep 2025 03:20 PM (IST)
Weekly Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Sagittarius Weekly Horoscope
Embed widget