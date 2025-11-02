हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sagittarius Weekly Horoscope (2 से 8 नवंबर 2025): धनु राशि इस सप्ताह करियर में उतार-चढ़ाव, लेकिन शुभचिंतकों से मिलेगा मजबूत सहयोग

Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है.व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें.पढ़ें धनु साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 02 Nov 2025 11:46 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Dhanu Saptahik Rashifal 2 to 8 November 2025: यह सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. करियर, धन और निजी जीवन से जुड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं. हालांकि धैर्य, संयम और सही निर्णयों से आप हर परिस्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं. किसी भी निर्णय को भावनाओं में बहकर लेने से बचें और अपने अनुभवों पर भरोसा रखें.

करियर एवं जॉब राशिफल:
ऑफिस में अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सीनियर आपकी परीक्षा लेने के मूड में रहेंगे, इसलिए कार्य में लापरवाही न करें. विरोधियों की गतिविधियों से सावधान रहें, लेकिन घबराएँ नहीं—आपकी मेहनत और लगन अंततः सफलता दिलाएगी. सरकारी कामों में विलंब संभव है, परंतु सप्ताहांत तक राहत के संकेत मिलेंगे.

व्यवसाय राशिफल:
बिजनेसमैन के लिए यह सप्ताह प्रतिस्पर्धा भरा रहेगा. मार्केट में अपनी साख बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी. किसी नए निवेश या साझेदारी में जल्दबाजी न करें. बड़े खर्चों से बचें और अनावश्यक यात्राओं को टालें. यदि आप किसी प्रॉपर्टी या कानूनी मामले में फंसे हैं, तो धैर्यपूर्वक समाधान खोजें.

लव और पारिवारिक राशिफल:
लव लाइफ सामान्य बनी रहेगी. पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. लाइफ पार्टनर आपके सहयोगी और प्रेरक रहेंगे. परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता संभव है, लेकिन माहौल सुखद रहेगा. घर के छोटे सदस्यों से जुड़ाव बढ़ेगा.

युवा और छात्र राशिफल:
युवा जातकों के लिए यह समय आत्ममंथन और करियर की दिशा तय करने के लिए अनुकूल है. किसी मेंटर या गुरु की सलाह से सही मार्ग मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें. यात्रा और अधिक काम के कारण थकान रह सकती है. नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जरूरी है. जंक फूड से परहेज करें.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
साप्ताहिक उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें तथा “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें.

FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह धन लाभ होगा?
A1: सीमित रूप में, लेकिन अधिक खर्चों से बचना जरूरी है.

Q2: क्या नौकरी में सुधार संभव है?
A2: हां, सप्ताहांत तक वरिष्ठों की प्रशंसा मिलेगी.

Q3: क्या यह समय बिजनेस विस्तार के लिए सही है?
A3: फिलहाल नहीं, किसी नए निवेश से पहले स्थिति स्थिर होने का इंतजार करें.

Q4: क्या लव लाइफ में सुधार होगा?
A4: हां, आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्ता मजबूत बनेगा.

Q5: स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
A5: हल्की थकान और तनाव रह सकता है, पर बड़ी समस्या नहीं होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 02 Nov 2025 11:46 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Embed widget