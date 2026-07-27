Aaj Ka Kanya Rashifal 27 July 2026: जल्दबाजी बिगाड़ सकती है काम, धैर्य से लें फैसले
Virgo Horoscope: क्या 27 जुलाई 2026 को कन्या राशि वालों को बिजनेस और नौकरी में सावधानी बरतनी होगी? जानें धन, करियर, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 27 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.
मूला नक्षत्र सुबह 10:29 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
बिजनेस राशिफल
कन्या राशि के व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से दिन की शुरुआत में कुछ व्यावसायिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लेने पर परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती जाएंगी. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को भावनाओं या जल्दबाजी में लेने से बचें, क्योंकि इससे बना-बनाया काम बिगड़ सकता है.
यदि आप कारोबार में नए स्टॉक शामिल करने की योजना बना रहे हैं, तो सीमित मात्रा में खरीदारी करना अधिक लाभदायक रहेगा. नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन करें, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भविष्य में विवाद या कानूनी परेशानी का कारण बन सकती है. सोच-समझकर बनाई गई रणनीति आपको लंबे समय में लाभ दिलाएगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर व्यस्तता अधिक रहेगी. आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं, इसलिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन संयम और धैर्य से काम लेना ही आपके हित में रहेगा.
आज आपकी योजनाएं पूरी तरह मनचाहे तरीके से पूरी नहीं हो सकतीं, फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है. अपनी रिपोर्टिंग और राइटिंग स्किल को बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि यह भविष्य में करियर ग्रोथ का महत्वपूर्ण आधार बनेगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. बड़े निवेश या भारी मात्रा में माल खरीदने से पहले अच्छी तरह विचार करें. बजट के अनुसार खर्च करने और योजनाबद्ध निवेश करने से भविष्य में आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.
लव और फैमिली राशिफल
घरेलू जीवन में कुछ तनाव या मतभेद की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय धैर्य और मधुर व्यवहार बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों को बढ़ाने की बजाय समझदारी से हल निकालने का प्रयास करें. परिवार में शांति बनाए रखने के लिए संयम सबसे बड़ा उपाय साबित होगा.
हेल्थ राशिफल
आज काम का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और समय-समय पर ब्रेक लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. तनाव से बचने के लिए योग या ध्यान का सहारा लें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
खिलाड़ियों का मन अभ्यास में पूरी तरह नहीं लगेगा, जिससे प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने लक्ष्य पर दोबारा फोकस करने की जरूरत है. नियमित अभ्यास और अनुशासन ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 6
उपाय
आज भगवान श्री गणेश को दूर्वा और हरे रंग का फल अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को हरा मूंग या लेखन सामग्री (कॉपी-पेन) दान करें. यह उपाय निर्णय क्षमता मजबूत करेगा, कार्यस्थल की बाधाएं दूर करेगा और पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनाए रखने में सहायक होगा.
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