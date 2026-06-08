हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 8 June 2026: धनु राशि शुक्र के प्रभाव से दूर होगा मानसिक तनाव, छुट्टियों का भरपूर आनंद लेंगे भाग्यशाली छात्र

Aaj ka Dhanu Rashifal 8 June 2026: धनु राशि शुक्र के प्रभाव से दूर होगा मानसिक तनाव, छुट्टियों का भरपूर आनंद लेंगे भाग्यशाली छात्र

Sagittarius Horoscope 8 June 2026: विष्कुम्भ योग से करियर को मिलेगी नई उड़ान, क्या सोमवार को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दफ्तर के काम होंगे बेहद आसान? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 Jun 2026 03:40 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Dhanu Rashifal 8 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, šankh योग, विष्कुम्भ योग का साथ मिलेगा. वहीं धनु राशि होने से भद्र योग और हंस योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा.  शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. शुक्र शाम 05:43 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाने और तिजोरी को पूरी तरह भरने का साबित होगा. जो बिजनेसमैन 'फॉरेन कंपनियों' (विदेशी ब्रांड्स) के प्रॉडक्ट्स की डीलिंग या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट का काम करते हैं, आज उन्हें बाजार से कोई बहुत बड़ा ऑफिशियल ऑर्डर अचानक मिलने से गजब की बंपर कमाई हो सकती है. 

ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जातकों को आज अपने वर्किंग स्टाइल (काम करने की शैली) में थोड़ा आधुनिक चेंज लाने की सख्त आवश्यकता रहेगी. शुक्र के अष्टम भाव में होने से आपको जल्द ही व्यापार से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी; जिससे माइंड का पुराना स्ट्रेस खत्म होगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और बिजनेस की ग्रोथ में भारी वृद्धि होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन करियर में ऐतिहासिक उड़ान भरने और मनपसंद पदोन्नति का तोहफा दिलाने वाला महाशुभ दिन साबित होगा. आज कार्यक्षेत्र पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के भाग्य का सितारा जमकर साथ दे रहा है, जिसके प्रभाव से दफ्तर में न केवल आपको बड़ी प्रोन्नति (प्रमोशन) मिलेगी, बल्कि आपकी 'मनचाही जगह पर तैनाती' (मनपसंद ट्रांसफर) होने का ऑफिशियल लेटर भी अचानक मिल सकता है जिससे घर में खुशियां आएंगी. 

वर्कप्लेस पर आज एंप्लॉयड पर्सन अपने रोजमर्रा के कार्यों में आधुनिक 'टेक्नोलॉजी' (डिजिटल टूल्स) का भरपूर इस्तेमाल करें, तो आपके सभी मुश्किल काम चुटकियों में बेहद आसानी से पूरे हो जाएंगे. ज्योतिषाचार्य की कड़ा सलाह है कि यदि आपको किसी प्रकार के दुर्व्यसन या गलत संगत की आदत पड़ गई है, तो उसे तत्काल छोड़ने में ही स्वयं और आपके करियर के लिए सबसे अच्छा रहेगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन मौज-मस्ती और खुशियों से भरा रहने वाला है. तीसरा चंद्रमा आपके भीतर गजब का साहस और स्फूर्ति पैदा करेगा. स्टूडेंट्स के लिए आज का पूरा समय बेहद शानदार व जानदार साबित होगा; स्कूल-कॉलेज की छुट्टियां होने के कारण आज आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ मनोरंजन और हॉलिडे का भरपूर आनंद लेंगे, जिससे मानसिक रूप से फ्रेश महसूस करेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बड़ों का संबल पाने और मार्गदर्शन लेने का है. आज आपकी कुंडली में विष्कुम्भ योग सक्रिय रहने से, शाम के समय अपने पेरेंट्स (माता-पिता) के साथ कुछ पल सुकून के जरूर बिताएं; और उनसे अपने कामकाज व भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर गंभीरता से चर्चा करते हुए उनकी सलाह लें, बड़ों का यह विजन आपके करियर का रास्ता सुगम बना देगा. लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत और प्रेमपूर्ण बने रहेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तीसरा चंद्रमा आज आपको शारीरिक रूप से बेहद ऊर्जवान, पराक्रमी और चुस्त-दुरुस्त बनाए रखेगा. मनचाहा ट्रांसफर होने और बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलने से मानसिक रूप से आप खुद को बेहद संतुष्ट महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और प्रोन्नति की बाधाओं को दूर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें. आज सोमवार के दिन सुबह या शाम को केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Gayatri Mantra: रोज़ गायत्री मंत्र जपने वाले लोगों के जीवन में क्या बदलता है? जानिए इसकी शक्ति

यह भी पढ़े- Sawan 2026: भगवान शिव को चढ़ाया हुआ बेलपत्र दोबारा चढ़ा सकते हैं?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 08 Jun 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 8 June 2026: धनु राशि शुक्र के प्रभाव से दूर होगा मानसिक तनाव, छुट्टियों का भरपूर आनंद लेंगे भाग्यशाली छात्र
धनु राशिफल 8 जून 2026 शुक्र के प्रभाव से दूर होगा मानसिक तनाव, छुट्टियों का भरपूर आनंद लेंगे भाग्यशाली छात्र
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 8 June 2026: वृश्चिक राशि चौथे चंद्रमा पर ग्रहण दोष से उभरेगा फैमिली मैटर, ऐन वक्त पर कैंसिल होगी पारिवारिक ट्रिप
वृश्चिक राशिफल 8 जून 2026 चौथे चंद्रमा पर ग्रहण दोष से उभरेगा फैमिली मैटर, ऐन वक्त पर कैंसिल होगी पारिवारिक ट्रिप
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 8 June 2026: तुला राशि चंद्रमा से माता-पिता को मिलेगा संतान सुख, घर में करा सकते हैं धार्मिक कार्यक्रम
तुला राशिफल 8 जून 2026 चंद्रमा से माता-पिता को मिलेगा संतान सुख, घर में करा सकते हैं धार्मिक कार्यक्रम
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 8 June 2026: कन्या राशि विष्कुम्भ योग से बिजनेस में होगा बंपर इजाफा, एडवांस टैक्स प्लानिंग से कमाएंगे बड़ा मुनाफा
कन्या राशिफल 8 जून 2026 विष्कुम्भ योग से बिजनेस में होगा बंपर इजाफा, एडवांस टैक्स प्लानिंग से कमाएंगे बड़ा मुनाफा
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Chaar Ki Chaal | Ghazipur Encounter | Sanjay Nishad: कमलेश चौधरी एनकाउंटर पर महा-संग्राम!
दुनिया की पहली Electric Car से EV Revolution तक | 200 साल की कहानी | #autolive
बॉलीवुड न्यूज़: जाह्नवी कपूर की कथित प्राइवेट चैट सोशल मीडिया पर वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
झूमकर आया मॉनसून! देशभर में पकड़ी रफ्तार, जानें यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी बारिश
झूमकर आया मॉनसून! देशभर में पकड़ी रफ्तार, जानें यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी बारिश
राजस्थान
Jaipur News: जयपुर के इन इलाकों में कल नहीं चलेगा मोबाइल इंटरनेट, जानें क्या है वजह?
जयपुर के इन इलाकों में कल नहीं चलेगा मोबाइल इंटरनेट, जानें क्या है वजह?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनर, आयरलैंड से पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन?
वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनर, आयरलैंड से पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन?
बॉलीवुड
Sunday Box Office 150 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी' तो 'बंदर' का हुआ बंटा धार, जानें 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे का हाल
150 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी' तो 'बंदर' का हुआ बंटा धार, जानें 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे का हाल
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
विश्व
3,80,00,00,000 का सोना... अमेरिका के पूर्व CIA अधिकारी के पास से मिली इतनी संपत्ति, उड़ जाएंगे होश
3,80,00,00,000 का सोना... अमेरिका के पूर्व CIA अधिकारी के पास से मिली इतनी संपत्ति, उड़ जाएंगे होश
टेक्नोलॉजी
AC के साथ सीलिंग फैन चलाने से क्यों बढ़ती है ठंडक और कैसे कम हो सकता है बिजली का बिल? जानिए पूरी सच्चाई
AC के साथ सीलिंग फैन चलाने से क्यों बढ़ती है ठंडक और कैसे कम हो सकता है बिजली का बिल? जानिए पूरी सच्चाई
इंडिया
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का अगला कदम? अभिजीत दीपके ने कर दिया क्लीयर
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का अगला कदम? अभिजीत दीपके ने कर दिया क्लीयर
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget