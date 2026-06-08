Aaj ka Dhanu Rashifal 8 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, šankh योग, विष्कुम्भ योग का साथ मिलेगा. वहीं धनु राशि होने से भद्र योग और हंस योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. शुक्र शाम 05:43 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाने और तिजोरी को पूरी तरह भरने का साबित होगा. जो बिजनेसमैन 'फॉरेन कंपनियों' (विदेशी ब्रांड्स) के प्रॉडक्ट्स की डीलिंग या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट का काम करते हैं, आज उन्हें बाजार से कोई बहुत बड़ा ऑफिशियल ऑर्डर अचानक मिलने से गजब की बंपर कमाई हो सकती है.

ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जातकों को आज अपने वर्किंग स्टाइल (काम करने की शैली) में थोड़ा आधुनिक चेंज लाने की सख्त आवश्यकता रहेगी. शुक्र के अष्टम भाव में होने से आपको जल्द ही व्यापार से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी; जिससे माइंड का पुराना स्ट्रेस खत्म होगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और बिजनेस की ग्रोथ में भारी वृद्धि होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन करियर में ऐतिहासिक उड़ान भरने और मनपसंद पदोन्नति का तोहफा दिलाने वाला महाशुभ दिन साबित होगा. आज कार्यक्षेत्र पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के भाग्य का सितारा जमकर साथ दे रहा है, जिसके प्रभाव से दफ्तर में न केवल आपको बड़ी प्रोन्नति (प्रमोशन) मिलेगी, बल्कि आपकी 'मनचाही जगह पर तैनाती' (मनपसंद ट्रांसफर) होने का ऑफिशियल लेटर भी अचानक मिल सकता है जिससे घर में खुशियां आएंगी.

वर्कप्लेस पर आज एंप्लॉयड पर्सन अपने रोजमर्रा के कार्यों में आधुनिक 'टेक्नोलॉजी' (डिजिटल टूल्स) का भरपूर इस्तेमाल करें, तो आपके सभी मुश्किल काम चुटकियों में बेहद आसानी से पूरे हो जाएंगे. ज्योतिषाचार्य की कड़ा सलाह है कि यदि आपको किसी प्रकार के दुर्व्यसन या गलत संगत की आदत पड़ गई है, तो उसे तत्काल छोड़ने में ही स्वयं और आपके करियर के लिए सबसे अच्छा रहेगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन मौज-मस्ती और खुशियों से भरा रहने वाला है. तीसरा चंद्रमा आपके भीतर गजब का साहस और स्फूर्ति पैदा करेगा. स्टूडेंट्स के लिए आज का पूरा समय बेहद शानदार व जानदार साबित होगा; स्कूल-कॉलेज की छुट्टियां होने के कारण आज आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ मनोरंजन और हॉलिडे का भरपूर आनंद लेंगे, जिससे मानसिक रूप से फ्रेश महसूस करेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बड़ों का संबल पाने और मार्गदर्शन लेने का है. आज आपकी कुंडली में विष्कुम्भ योग सक्रिय रहने से, शाम के समय अपने पेरेंट्स (माता-पिता) के साथ कुछ पल सुकून के जरूर बिताएं; और उनसे अपने कामकाज व भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर गंभीरता से चर्चा करते हुए उनकी सलाह लें, बड़ों का यह विजन आपके करियर का रास्ता सुगम बना देगा. लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत और प्रेमपूर्ण बने रहेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तीसरा चंद्रमा आज आपको शारीरिक रूप से बेहद ऊर्जवान, पराक्रमी और चुस्त-दुरुस्त बनाए रखेगा. मनचाहा ट्रांसफर होने और बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलने से मानसिक रूप से आप खुद को बेहद संतुष्ट महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और प्रोन्नति की बाधाओं को दूर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें. आज सोमवार के दिन सुबह या शाम को केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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