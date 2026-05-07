Aaj ka Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों के लिए नई ऊर्जा और सम्मान लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी ही राशि में विराजमान हैं, जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे और आपके आत्म-सम्मान को बढ़ाएंगे.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. धनु राशि वालों को आज साध्य योग और बुधादित्य योग का विशेष सहयोग मिल रहा है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय उत्तम है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान धैर्य से काम लें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक मोर्चे पर आज आपको पुरानी उलझनों से राहत मिलेगी. साध्य योग के प्रभाव से बिजनेसमैन को फंसी हुई पुरानी पेमेंट्स की वसूली के लिए अधिक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी; क्लाइंट्स स्वयं आगे बढ़कर भुगतान करेंगे. ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करना आज आपके लिए दूरगामी लाभ लेकर आएगा और सरकारी सब्सिडी मिलने के रास्ते साफ होंगे. व्यापारिक विस्तार के लिए धन की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी रचनात्मकता और तकनीकी समझ की सराहना होगी. टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करते हुए आप ऑफिस की किसी पुरानी और जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने में सफल रहेंगे. आपके इस सुधार कार्य को वरिष्ठ अधिकारी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखेंगे. आप काम के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाने में सफल रहेंगे, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन 'लर्निंग' और कौशल विकास के लिए बेहतरीन है. आप किसी ऐसी जटिल तकनीक या विषय पर महारत हासिल कर लेंगे जिसे सीखने में दूसरों को बहुत लंबा समय लगता है. आपकी सीखने की गति और बुद्धिमत्ता आपको साथियों से आगे रखेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के सुखद परिणाम मिल सकते हैं.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन आज बेहद सुखद और सुकून भरा रहेगा. बच्चों और लाइफ पार्टनर के साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम आपकी दिनभर की थकान को पूरी तरह मिटा देगा. संतान के साथ खेलकूद या उनकी गतिविधियों में शामिल होना आपको मानसिक रूप से तरोताजा कर देगा. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और रिश्तों में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है. हालांकि आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, लेकिन शारीरिक थकान और छोटी-मोटी मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बाहर के भारी भोजन से बचें. नियमित प्राणायाम आपको आंतरिक ऊर्जा प्रदान करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: व्हाइट (सफेद).

भाग्यशाली अंक: 7.

अशुभ अंक: 3.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा. भगवान विष्णु को मिश्री और माखन का भोग लगाएं और माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.