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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal 7 May 2026: धनु राशि आत्म-सम्मान में होगी वृद्धि, फंसा हुआ धन मिलने और सरकारी लाभ के बन रहे शुभ योग

Aaj Ka Dhanu Rashifal 7 May 2026: धनु राशि आत्म-सम्मान में होगी वृद्धि, फंसा हुआ धन मिलने और सरकारी लाभ के बन रहे शुभ योग

Saggitarius Horoscope: धनु राशिफल 7 मई 2026 आत्म-सम्मान बढ़ेगा और रुकी हुई पेमेंट वापस मिलेगी. सरकारी सब्सिडी के योग हैं और परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा. जानें आज का धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 May 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों के लिए नई ऊर्जा और सम्मान लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी ही राशि में विराजमान हैं, जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे और आपके आत्म-सम्मान को बढ़ाएंगे.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. धनु राशि वालों को आज साध्य योग और बुधादित्य योग का विशेष सहयोग मिल रहा है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय उत्तम है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान धैर्य से काम लें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक मोर्चे पर आज आपको पुरानी उलझनों से राहत मिलेगी. साध्य योग के प्रभाव से बिजनेसमैन को फंसी हुई पुरानी पेमेंट्स की वसूली के लिए अधिक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी; क्लाइंट्स स्वयं आगे बढ़कर भुगतान करेंगे. ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करना आज आपके लिए दूरगामी लाभ लेकर आएगा और सरकारी सब्सिडी मिलने के रास्ते साफ होंगे. व्यापारिक विस्तार के लिए धन की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी रचनात्मकता और तकनीकी समझ की सराहना होगी. टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करते हुए आप ऑफिस की किसी पुरानी और जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने में सफल रहेंगे. आपके इस सुधार कार्य को वरिष्ठ अधिकारी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखेंगे. आप काम के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाने में सफल रहेंगे, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन 'लर्निंग' और कौशल विकास के लिए बेहतरीन है. आप किसी ऐसी जटिल तकनीक या विषय पर महारत हासिल कर लेंगे जिसे सीखने में दूसरों को बहुत लंबा समय लगता है. आपकी सीखने की गति और बुद्धिमत्ता आपको साथियों से आगे रखेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के सुखद परिणाम मिल सकते हैं.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन आज बेहद सुखद और सुकून भरा रहेगा. बच्चों और लाइफ पार्टनर के साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम आपकी दिनभर की थकान को पूरी तरह मिटा देगा. संतान के साथ खेलकूद या उनकी गतिविधियों में शामिल होना आपको मानसिक रूप से तरोताजा कर देगा. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और रिश्तों में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है. हालांकि आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, लेकिन शारीरिक थकान और छोटी-मोटी मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बाहर के भारी भोजन से बचें. नियमित प्राणायाम आपको आंतरिक ऊर्जा प्रदान करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: व्हाइट (सफेद).
भाग्यशाली अंक: 7.
अशुभ अंक: 3.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा. भगवान विष्णु को मिश्री और माखन का भोग लगाएं और माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 May 2026 03:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

7 मई 2026 को धनु राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

धनु राशि वालों के लिए 7 मई 2026 नई ऊर्जा और सम्मान लेकर आया है। चंद्रमा आपकी ही राशि में हैं, जिससे व्यक्तित्व में निखार आएगा और आत्म-सम्मान बढ़ेगा।

व्यापार और धन के मामले में धनु राशि वालों के लिए आज क्या खास है?

आर्थिक मोर्चे पर पुरानी उलझनों से राहत मिलेगी। साध्य योग के प्रभाव से फंसी हुई पेमेंट्स की वसूली आसानी से होगी और सरकारी सब्सिडी मिलने के रास्ते खुलेंगे।

नौकरी और करियर में धनु राशि वालों के लिए आज कैसा दिन है?

कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता और तकनीकी समझ की सराहना होगी। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके आप जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाने में सफल रहेंगे।

छात्रों के लिए 7 मई 2026 का दिन कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए यह दिन सीखने और कौशल विकास के लिए बेहतरीन है। आप जटिल तकनीकों या विषयों पर महारत हासिल कर लेंगे, जिससे आप साथियों से आगे रहेंगे।

धनु राशि वालों के लिए आज कौन से उपाय सुझाए गए हैं?

आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। भगवान विष्णु को मिश्री-माखन का भोग लगाएं और माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं।

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