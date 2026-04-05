Dhanu Rashifal 5 April 2026: आज चन्द्रमा के 11th हाउस में होने से आपके प्रयासों को सफलता मिलने के योग हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बेहतर रहेगा, हड्डियों और जोड़ों के पुराने दर्द में राहत मिल सकती है, नियमित फिजियोथेरेपी और हल्की एक्सरसाइज फायदेमंद रहेगी.

बिजनेस में आपकी धीमी लेकिन मजबूत रणनीति आज रंग लाएगी, नए लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स और पेंडिंग ऑर्डर्स पूरे होने से काम में तेजी आएगी. जॉब करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपकी मेहनत और अनुशासन आपको आगे बढ़ाएंगे. लव लाइफ में आप प्रैक्टिकल रहेंगे, जिससे रिश्तों में स्थिरता और समझदारी बढ़ेगी. परिवार में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा.

करियर राशिफल

करियर के क्षेत्र में आज आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी. मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी बढ़ा सकता है और आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा जा सकता है. वर्कप्लेस पर आप समस्या सुलझाने वाले व्यक्ति के रूप में उभरेंगे, जिससे सीनियर्स का भरोसा आप पर और मजबूत होगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. वज्र योग के प्रभाव से आज बिजनेस में बड़ी डील हाथ लग सकती है, जिससे अच्छा मुनाफा होगा. पुराने पेंडिंग ऑर्डर्स पूरे होने से आय बढ़ेगी. निवेश के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन सोच-समझकर फैसले लेना जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. अनुशासन और निरंतरता के कारण आपको सफलता मिलेगी. जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लक्की नंबर: 8

लक्की कलर: स्काई ब्लू

अनलक्की नंबर: 2

उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और नीले रंग का प्रयोग करें. जरूरतमंदों को कपड़े या अन्न दान करें.

FAQs

1. क्या आज धनु राशि वालों को बिजनेस में फायदा होगा?

हाँ, बड़ी डील और पेंडिंग ऑर्डर्स पूरे होने से मुनाफा मिलने के योग हैं.

2. क्या करियर में तरक्की होगी?

जी हाँ, आपकी मेहनत और अनुशासन से आपको नई जिम्मेदारी और सम्मान मिल सकता है.

3. क्या आज निवेश के लिए दिन अच्छा है?

हाँ, निवेश के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें.

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