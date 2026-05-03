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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 3 May 2026: धनु राशि 12वें चंद्रमा से बढ़ेगी कानूनी उलझन, बिजनेस में पारदर्शिता न रखने पर हो सकता है नुकसान

Aaj ka Dhanu Rashifal 3 May 2026: धनु राशि 12वें चंद्रमा से बढ़ेगी कानूनी उलझन, बिजनेस में पारदर्शिता न रखने पर हो सकता है नुकसान

Saggitarius Horoscope: धनु राशि का 3 मई 2026 का राशिफल. कानूनी और व्यापारिक लेन-देन में बरतें सावधानी. करियर में टेक्नोलॉजी को अपनाना है जरूरी. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 03 May 2026 03:12 AM (IST)
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  • व्यापार में सहयोग की कमी से मंदी, वित्तीय सौदे में स्पष्टता आवश्यक।
  • कार्यक्षेत्र पर तनाव, तकनीकी बदलावों से करियर में उन्नति संभव।
  • पारिवारिक अपेक्षाओं से मानसिक दबाव, शांति के लिए धैर्य रखें।
  • स्कॉलरशिप में निराशा, आंखों में जलन व नींद की कमी संभव।

Aaj ka Dhanu Rashifal 3 May 2026: रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 12th हाउस (द्वादश भाव) में गोचर करेंगे, जो खर्चों और कानूनी बारीकियों को समझने का संकेत दे रहे हैं. आज के शुभ मुहूर्त सुबह 10.15 से 12.15 और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक हैं. राहुकाल शाम 04.30 से 06.00 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. पश्चिम दिशा की यात्रा में सावधानी बरतें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ग्रहों का गोचर आपके विपरीत होने के कारण बिजनेस में बड़े-बुजुर्गों का असहयोग आपको व्यापारिक मंदी की ओर धकेल सकता है. बाजार में लेन-देन के मामलों में पारदर्शिता की कमी रहेगी. किसी भी वित्तीय सौदे में स्पष्टता रखें, अन्यथा कोई गलत निर्णय आपको भविष्य में कानूनी पचड़ों में फंसा सकता है. 12वें भाव के चंद्रमा के कारण अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र पर आज का दिन तनावपूर्ण रहने की आशंका है. नौकरीपेशा जातक ऑफिशियल यात्राओं की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बॉस का सख्त रवैया आपको चैन से नहीं बैठने देगा. करियर की ग्रोथ के लिए खुद को आधुनिक बनाना जरूरी है. यदि आप टेक्नोलॉजी से दूरी बनाएंगे, तो यह आपकी उन्नति पर 'फुल स्टॉप' लगा सकती है. भविष्य की नींव नई तकनीक पर टिकी है, इसलिए डिजिटल स्किल्स पर ध्यान दें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज तालमेल की कमी महसूस हो सकती है. परिवार के सदस्यों की उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा होंगी और उन्हें पूरा करने में खुद को असमर्थ पाकर आप मानसिक दबाव महसूस करेंगे. इस कारण संडे की छुट्टी आनंद के बजाय बहसबाजी और थकान में गुजर सकती है. शांति बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से सुनने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)
शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को आज निराशा हाथ लग सकती है. रिजेक्शन के कारण उच्च शिक्षा के इरादे डगमगा सकते हैं, लेकिन धैर्य न खोएं और अपनी कमियों पर काम करें. स्वास्थ्य के मामले में आज आंखों में जलन या नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है. रात को समय पर सोने की कोशिश करें और गैजेट्स का इस्तेमाल कम करें ताकि मानसिक शांति बनी रहे.

आज के विशेष अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय
आज के दिन मंदिर में चने की दाल और पीले वस्त्र का दान करें. हनुमान चालीसा का पाठ करना और माथे पर केसर का तिलक लगाना आपकी मानसिक चिंताओं को दूर करने में सहायक होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 May 2026 03:12 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

3 मई 2026 को धनु राशि के लिए ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी?

3 मई 2026 को धनु राशि के लिए वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो खर्चों और कानूनी बारीकियों का संकेत दे रहा है.

धनु राशि के जातकों के लिए आज का व्यापारिक और आर्थिक दृष्टिकोण क्या है?

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. बाजार में लेन-देन में पारदर्शिता की कमी रहेगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना और वित्तीय सौदों में स्पष्टता रखना महत्वपूर्ण है.

धनु राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

कार्यक्षेत्र पर दिन तनावपूर्ण रह सकता है. बॉस का रवैया सख्त हो सकता है. करियर की ग्रोथ के लिए डिजिटल स्किल्स और आधुनिक तकनीक को अपनाना जरूरी है.

धनु राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन पर आज क्या प्रभाव पड़ेगा?

पारिवारिक जीवन में तालमेल की कमी महसूस हो सकती है. परिवार की उम्मीदों को पूरा करने में असमर्थता से मानसिक दबाव बन सकता है. शांति के लिए धैर्य से सुनना महत्वपूर्ण है.

धनु राशि के छात्रों और स्वास्थ्य के संबंध में क्या सलाह दी गई है?

स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. आंखों में जलन या नींद की कमी हो सकती है, समय पर सोने और गैजेट्स का कम उपयोग करने का प्रयास करें.

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