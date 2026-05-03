Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में सहयोग की कमी से मंदी, वित्तीय सौदे में स्पष्टता आवश्यक।

कार्यक्षेत्र पर तनाव, तकनीकी बदलावों से करियर में उन्नति संभव।

पारिवारिक अपेक्षाओं से मानसिक दबाव, शांति के लिए धैर्य रखें।

स्कॉलरशिप में निराशा, आंखों में जलन व नींद की कमी संभव।

Aaj ka Dhanu Rashifal 3 May 2026: रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 12th हाउस (द्वादश भाव) में गोचर करेंगे, जो खर्चों और कानूनी बारीकियों को समझने का संकेत दे रहे हैं. आज के शुभ मुहूर्त सुबह 10.15 से 12.15 और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक हैं. राहुकाल शाम 04.30 से 06.00 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. पश्चिम दिशा की यात्रा में सावधानी बरतें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ग्रहों का गोचर आपके विपरीत होने के कारण बिजनेस में बड़े-बुजुर्गों का असहयोग आपको व्यापारिक मंदी की ओर धकेल सकता है. बाजार में लेन-देन के मामलों में पारदर्शिता की कमी रहेगी. किसी भी वित्तीय सौदे में स्पष्टता रखें, अन्यथा कोई गलत निर्णय आपको भविष्य में कानूनी पचड़ों में फंसा सकता है. 12वें भाव के चंद्रमा के कारण अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र पर आज का दिन तनावपूर्ण रहने की आशंका है. नौकरीपेशा जातक ऑफिशियल यात्राओं की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बॉस का सख्त रवैया आपको चैन से नहीं बैठने देगा. करियर की ग्रोथ के लिए खुद को आधुनिक बनाना जरूरी है. यदि आप टेक्नोलॉजी से दूरी बनाएंगे, तो यह आपकी उन्नति पर 'फुल स्टॉप' लगा सकती है. भविष्य की नींव नई तकनीक पर टिकी है, इसलिए डिजिटल स्किल्स पर ध्यान दें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज तालमेल की कमी महसूस हो सकती है. परिवार के सदस्यों की उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा होंगी और उन्हें पूरा करने में खुद को असमर्थ पाकर आप मानसिक दबाव महसूस करेंगे. इस कारण संडे की छुट्टी आनंद के बजाय बहसबाजी और थकान में गुजर सकती है. शांति बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से सुनने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)

शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को आज निराशा हाथ लग सकती है. रिजेक्शन के कारण उच्च शिक्षा के इरादे डगमगा सकते हैं, लेकिन धैर्य न खोएं और अपनी कमियों पर काम करें. स्वास्थ्य के मामले में आज आंखों में जलन या नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है. रात को समय पर सोने की कोशिश करें और गैजेट्स का इस्तेमाल कम करें ताकि मानसिक शांति बनी रहे.

आज के विशेष अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय

आज के दिन मंदिर में चने की दाल और पीले वस्त्र का दान करें. हनुमान चालीसा का पाठ करना और माथे पर केसर का तिलक लगाना आपकी मानसिक चिंताओं को दूर करने में सहायक होगा.

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