Dhanu Rashifal 29 March 2026 in Hindi: धनु राशि वालों के लिए सावधानी और सतर्कता का दिन, जानिए कैसा रहेगा रविवार. आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित है, जिससे अचानक समस्याएं, मानसिक तनाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है. दिन आपके लिए सतर्क रहने और सोच-समझकर कदम उठाने का संकेत दे रहा है. छोटी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है और पेंडिंग फाइलों का बोझ आपको परेशान करेगा. आपके किसी मैसेज या बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे मीटिंग में आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. शाम के समय बॉस से मिलने वाला फीडबैक आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है. इसलिए हर काम सोच-समझकर और सावधानी से करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है. प्रतियोगी आपके प्रोडक्ट की कॉपी करके बाजार में नुकसान पहुंचा सकते हैं. सप्लाई चेन में रुकावट, ट्रांसपोर्ट हड़ताल या अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण व्यापार प्रभावित हो सकता है. माल अटकने या खराब होने की संभावना है. आर्थिक मामलों में खास सावधानी रखें और बिना गारंटी के किसी को उधार देने से बचें, नहीं तो पैसा फंस सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कमजोर रह सकता है. मानसिक तनाव के कारण माइग्रेन, सिरदर्द और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है. अधिक चिंता और थकान से बचें. समय-समय पर आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज तनाव बढ़ सकता है. भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, खासकर संपत्ति से जुड़े मामलों में. लव लाइफ में भी अविश्वास की स्थिति बन सकती है. रिश्तों को संभालने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन कठिन रह सकता है. एकाग्रता की कमी के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और टेस्ट में प्रदर्शन कमजोर हो सकता है. आपको ज्यादा मेहनत और अनुशासन की जरूरत है. समय का सही उपयोग करें और ध्यान भटकने से बचें.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 2

लकी रंग: सफेद

अनलकी नंबर: 8

उपाय (Remedy)

आज भगवान हनुमान जी की पूजा करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें. इससे नकारात्मकता दूर होगी और मानसिक शक्ति बढ़ेगी.

FAQs

Q1. क्या आज धनु राशि वालों को करियर में समस्या आ सकती है?

हाँ, काम का दबाव और गलतफहमियों के कारण परेशानी हो सकती है.

Q2. क्या बिजनेस में नुकसान के योग हैं?

जी हाँ, सप्लाई चेन और मार्केट की समस्याओं के कारण नुकसान हो सकता है.

Q3. क्या सेहत का ध्यान रखना जरूरी है?

हाँ, तनाव के कारण माइग्रेन और आंखों की समस्या हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें.

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