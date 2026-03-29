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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal 29 March 2026: धनु राशि आज सावधानी से काम लें, आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है

Aaj Ka Dhanu Rashifal 29 March 2026: धनु राशि आज सावधानी से काम लें, आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है

Sagittarius Horoscope 29 March 2026: आज धनु राशि वालों को करियर, बिजनेस और रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी. तनाव बढ़ सकता है, नुकसान के योग हैं और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी रहेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Mar 2026 02:00 AM (IST)
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Dhanu Rashifal 29 March 2026 in Hindi: धनु राशि वालों के लिए सावधानी और सतर्कता का दिन, जानिए कैसा रहेगा रविवार. आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित है, जिससे अचानक समस्याएं, मानसिक तनाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है. दिन आपके लिए सतर्क रहने और सोच-समझकर कदम उठाने का संकेत दे रहा है. छोटी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है और पेंडिंग फाइलों का बोझ आपको परेशान करेगा. आपके किसी मैसेज या बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे मीटिंग में आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. शाम के समय बॉस से मिलने वाला फीडबैक आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है. इसलिए हर काम सोच-समझकर और सावधानी से करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है. प्रतियोगी आपके प्रोडक्ट की कॉपी करके बाजार में नुकसान पहुंचा सकते हैं. सप्लाई चेन में रुकावट, ट्रांसपोर्ट हड़ताल या अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण व्यापार प्रभावित हो सकता है. माल अटकने या खराब होने की संभावना है. आर्थिक मामलों में खास सावधानी रखें और बिना गारंटी के किसी को उधार देने से बचें, नहीं तो पैसा फंस सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कमजोर रह सकता है. मानसिक तनाव के कारण माइग्रेन, सिरदर्द और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है. अधिक चिंता और थकान से बचें. समय-समय पर आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज तनाव बढ़ सकता है. भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, खासकर संपत्ति से जुड़े मामलों में. लव लाइफ में भी अविश्वास की स्थिति बन सकती है. रिश्तों को संभालने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन कठिन रह सकता है. एकाग्रता की कमी के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और टेस्ट में प्रदर्शन कमजोर हो सकता है. आपको ज्यादा मेहनत और अनुशासन की जरूरत है. समय का सही उपयोग करें और ध्यान भटकने से बचें.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 2
लकी रंग: सफेद
अनलकी नंबर: 8

उपाय (Remedy)
आज भगवान हनुमान जी की पूजा करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें. इससे नकारात्मकता दूर होगी और मानसिक शक्ति बढ़ेगी.

FAQs

Q1. क्या आज धनु राशि वालों को करियर में समस्या आ सकती है?
हाँ, काम का दबाव और गलतफहमियों के कारण परेशानी हो सकती है.

Q2. क्या बिजनेस में नुकसान के योग हैं?
जी हाँ, सप्लाई चेन और मार्केट की समस्याओं के कारण नुकसान हो सकता है.

Q3. क्या सेहत का ध्यान रखना जरूरी है?
हाँ, तनाव के कारण माइग्रेन और आंखों की समस्या हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Mar 2026 02:00 AM (IST)
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