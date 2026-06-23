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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 23 June 2026: धनु राशि नेटवर्किंग से कारोबार को मिलेगा बंपर लाभ, दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर रखें भरोसा

Aaj ka Dhanu Rashifal 23 June 2026: धनु राशि नेटवर्किंग से कारोबार को मिलेगा बंपर लाभ, दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर रखें भरोसा

Saggitarius Horoscope 23 June 2026: मनचाही जगह पर ट्रांसफर होने के साथ बढ़ेगी नई जिम्मेदारी, क्या बुधवार नहीं बल्कि मंगलवार को नेटवर्किंग से कारोबार को मिलेगा बड़ा लाभ? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 23 June 2026: आज दोपहर 04:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि फिर दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, वरियान योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मध्य रात्रि 12:53 के बाद तुला राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नए संपर्क बनाने और साख मजबूत करने का साबित होगा. ग्रहों की अनुकूल स्थिति को देखते हुए आज बिजनेसमैन को बाजार के अलग-अलग क्षेत्रों के नामचीन लोगों से ऑनलाइन व ऑफलाइन जुड़ने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा; आपकी यही 'नेटवर्किंग' (Networking) आज आपके पूरे कारोबार को बहुत बड़ा वित्तीय लाभ और ग्रोथ प्रदान करेगी. 

हालांकि, बिजनेसमैन आज बाजार में छोटी-छोटी फालतू बातों की चिंता के कारण अपने मुख्य काम पर ध्यान थोड़ा कम दे सकते हैं, और काम के लिए दूसरों पर अनचाहे निर्भर भी हो सकते हैं; इसलिए आत्मनिर्भर बनें. काफी दिनों के बाद आज परिवार के साथ किसी सुंदर 'धार्मिक यात्रा' पर जाने की एक सुखद प्लानिंग अचानक बन सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन मनपसंद ट्रांसफर का तोहफा और बड़ी आधिकारिक जिम्मेदारियां दिलाने वाला महाशुभ दिन साबित होगा. आज कार्यक्षेत्र पर कर्मचारियों के मनचाही जगह पर 'ट्रांसफर' (मनपसंद स्थानांतरण) होने का ऑफिशियल लेटर अचानक मिल सकता है, जिसके साथ ही दफ्तर में आपकी आधिकारिक 'रेस्पोंसिबिलिटी' (जिम्मेदारियां) भी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ जाएंगी जिससे आपका वर्चस्व मजबूत होगा. 

एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज वर्कप्लेस पर पूरी शांति और धैर्य के साथ काम करने की कड़ा आवश्यकता है, चीजें निश्चित रूप से बहुत तेजी से सुधरेंगी. कर्मचारियों को आज स्वयं के 'व्यक्तिगत विकास' (Personal Development) के लिए भी थोड़ा कीमती समय निकालने का प्रयास जरूर करना चाहिए; लोगों के साथ बैठना-उठना, संवाद शैली सुधारना या करियर से जुड़ा कोई नया उपयोगी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मौज-मस्ती और खुशियों से भरा रहने वाला है. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स के लिए आज का पूरा दिन 'एंजॉय' (मनोरंजन) और बड़ी सकारात्मकता से पूरी तरह भरा रहेगा; स्कूल-कॉलेज के दोस्तों के साथ किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत आनंद आएगा, जिससे मानसिक रूप से फ्रेश महसूस करेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनों के करीब आने और पुरानी यादें ताजा करने का है. दसवें चंद्रमा के प्रभाव से घर का माहौल शांत रहेगा. आज वीकेंड या छुट्टियों के इस पावन दौर में, फैमिली मेंबर्स (परिवार के सदस्यों) के द्वारा पहले से डिसाइड की गई किसी बहुत ही सुंदर व ऐतिहासिक जगह पर घूमने या पिकनिक पर जाने की एक बहुत ही खुशनुमा प्लानिंग अचानक बन सकती है, जिससे आपसी रिश्तों में प्रेम और गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. मनपसंद ट्रांसफर होने और बिजनेस नेटवर्किंग मजबूत होने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: वाइट
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज दसवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और वरियान योग की महाशुभता पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति का विशेष पूजन करें. आज मंगलवार के दिन सुबह या शाम को केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं और बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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