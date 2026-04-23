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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 23 April 2026: धनु राशि सप्तम चंद्रमा से बिजनेस में आएगी जबरदस्त तेजी, बेहतर सेल से दिनभर बना रहेगा खुशनुमा माहौल

Aaj ka Dhanu Rashifal 23 April 2026: धनु राशि सप्तम चंद्रमा से बिजनेस में आएगी जबरदस्त तेजी, बेहतर सेल से दिनभर बना रहेगा खुशनुमा माहौल

Saggitarius Horoscope: धनु राशिफल 23 अप्रैल 2026 सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में तेजी और बेहतर सेल होगी. टाइम मैनेजमेंट से करियर संवरेगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Apr 2026 02:40 AM (IST)
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  • धनु राशि का दिन प्रगतिशील, व्यावसायिक प्रयासों को नई गति मिलेगी।
  • शुभ योग, पुराने निवेश फल देंगे, व्यापारिक निर्णय सोच-समझकर लें।
  • नौकरीपेशा समय प्रबंधन से सफल, बुजुर्गों की सलाह फायदेमंद रहेगी।
  • छात्र नोट्स व्यवस्थित रखें, खेल में निरंतरता से सफलता मिलेगी।

Aaj ka Dhanu Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रगतिशील रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 03:13 तक आपके 7वें भाव (7th House) यानी साझेदारी और व्यापार भाव में रहेंगे, जिससे आपके व्यावसायिक प्रयासों को नई गति मिलेगी.

आज धृति, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो आपके अटके हुए कार्यों को पूरा करने में सहायक होगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय अत्यंत अनुकूल है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत उत्साहजनक है. बिजनेसमैन की दिन की शुरुआत शानदार सेल के साथ होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से आपके द्वारा किए गए पुराने निवेश या प्रयास अब फल देने लगेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले गहराई से सोच-विचार करें; अच्छी बात यह है कि आपके कर्मचारी और टीम आपका पूरा सहयोग करेंगे. पार्टनरशिप के कामों में पारदर्शिता बनाए रखें, लाभ के प्रबल योग हैं.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का मंत्र "टाइम मैनेजमेंट" है. एम्प्लॉइड पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे सुबह ही अपने कार्यों की प्राथमिकता तय कर लें—किस काम को कितना समय देना है, यह योजना आज आपकी सफलता तय करेगी. वर्कस्पेस पर यदि किसी कार्य में अड़चन आए, तो बुजुर्गों या उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. ऑफिस का वातावरण आपके अनुकूल बना रहेगा.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive & General Students) के लिए आज सावधानी बरतने का दिन है. अपने जरूरी नोट्स और स्टडी मटेरियल को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न करें; सुनिश्चित करें कि सब कुछ व्यवस्थित है, ताकि अंतिम समय में आपको पछताना न पड़े. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सफलता का रास्ता केवल कड़ी मेहनत से होकर गुजरता है; अपनी प्रैक्टिस में निरंतरता बनाए रखें.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और संवाद का दिन है. परिवार के साथ बैठकर भोजन करें और अपने मन के विचार साझा करें; इससे आपसी विश्वास बढ़ेगा. आप अपनी संतान के साथ खुशनुमा वक्त बिताएंगे. नई पीढ़ी (New Generation) के जातक आज अपने रिलेशनशिप से जुड़ी बातें परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं. बड़ों की सलाह आपके रिश्तों में चल रही उलझनों को सुलझाने में जादू जैसा काम करेगी.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज सितारे मजबूत हैं. आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, चंद्रमा के प्रभाव से आप बिना किसी ठोस कारण के भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं. इस व्यर्थ की चिंता (Anxiety) से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. दिनचर्या को अनुशासित रखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा.

 भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
 भाग्यशाली रंग: हरा (Green)
 भाग्यशाली अंक: 7
 अशुभ अंक: 3
 आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और चने की दाल का दान करें.

FAQs

1. धनु राशि वालों के लिए आज बिजनेस ग्रोथ का क्या योग है?
सप्तम चंद्रमा और गजकेसरी योग के कारण आज आपकी सेल बढ़ेगी और व्यापारिक प्रयासों में तेजी आएगी.

2. छात्रों को आज किस विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए?
छात्रों को अपने नोट्स और जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखने की जरूरत है, लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है.

3. आज करियर में सुधार के लिए क्या करें?
समय का सही नियोजन (Time Management) करें और अनुभवी लोगों की सलाह लेने से पीछे न हटें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Apr 2026 02:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

धनु राशि वालों के लिए आज बिजनेस ग्रोथ का क्या योग है?

सप्तम चंद्रमा और गजकेसरी योग के कारण आज आपकी सेल बढ़ेगी और व्यापारिक प्रयासों में तेजी आएगी।

छात्रों को आज किस विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए?

छात्रों को अपने नोट्स और जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखने की जरूरत है, लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है।

आज करियर में सुधार के लिए क्या करें?

समय का सही नियोजन (Time Management) करें और अनुभवी लोगों की सलाह लेने से पीछे न हटें।

धनु राशि के लिए आज स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

आज सितारे सेहत के लिए मजबूत हैं, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। व्यर्थ की चिंता से बचने के लिए योग और ध्यान करें।

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