Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धनु राशि का दिन प्रगतिशील, व्यावसायिक प्रयासों को नई गति मिलेगी।

शुभ योग, पुराने निवेश फल देंगे, व्यापारिक निर्णय सोच-समझकर लें।

नौकरीपेशा समय प्रबंधन से सफल, बुजुर्गों की सलाह फायदेमंद रहेगी।

छात्र नोट्स व्यवस्थित रखें, खेल में निरंतरता से सफलता मिलेगी।

Aaj ka Dhanu Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रगतिशील रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 03:13 तक आपके 7वें भाव (7th House) यानी साझेदारी और व्यापार भाव में रहेंगे, जिससे आपके व्यावसायिक प्रयासों को नई गति मिलेगी.

आज धृति, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो आपके अटके हुए कार्यों को पूरा करने में सहायक होगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय अत्यंत अनुकूल है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत उत्साहजनक है. बिजनेसमैन की दिन की शुरुआत शानदार सेल के साथ होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से आपके द्वारा किए गए पुराने निवेश या प्रयास अब फल देने लगेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले गहराई से सोच-विचार करें; अच्छी बात यह है कि आपके कर्मचारी और टीम आपका पूरा सहयोग करेंगे. पार्टनरशिप के कामों में पारदर्शिता बनाए रखें, लाभ के प्रबल योग हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का मंत्र "टाइम मैनेजमेंट" है. एम्प्लॉइड पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे सुबह ही अपने कार्यों की प्राथमिकता तय कर लें—किस काम को कितना समय देना है, यह योजना आज आपकी सफलता तय करेगी. वर्कस्पेस पर यदि किसी कार्य में अड़चन आए, तो बुजुर्गों या उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. ऑफिस का वातावरण आपके अनुकूल बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive & General Students) के लिए आज सावधानी बरतने का दिन है. अपने जरूरी नोट्स और स्टडी मटेरियल को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न करें; सुनिश्चित करें कि सब कुछ व्यवस्थित है, ताकि अंतिम समय में आपको पछताना न पड़े. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सफलता का रास्ता केवल कड़ी मेहनत से होकर गुजरता है; अपनी प्रैक्टिस में निरंतरता बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और संवाद का दिन है. परिवार के साथ बैठकर भोजन करें और अपने मन के विचार साझा करें; इससे आपसी विश्वास बढ़ेगा. आप अपनी संतान के साथ खुशनुमा वक्त बिताएंगे. नई पीढ़ी (New Generation) के जातक आज अपने रिलेशनशिप से जुड़ी बातें परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं. बड़ों की सलाह आपके रिश्तों में चल रही उलझनों को सुलझाने में जादू जैसा काम करेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज सितारे मजबूत हैं. आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, चंद्रमा के प्रभाव से आप बिना किसी ठोस कारण के भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं. इस व्यर्थ की चिंता (Anxiety) से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. दिनचर्या को अनुशासित रखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: हरा (Green)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और चने की दाल का दान करें.

FAQs

1. धनु राशि वालों के लिए आज बिजनेस ग्रोथ का क्या योग है?

सप्तम चंद्रमा और गजकेसरी योग के कारण आज आपकी सेल बढ़ेगी और व्यापारिक प्रयासों में तेजी आएगी.

2. छात्रों को आज किस विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए?

छात्रों को अपने नोट्स और जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखने की जरूरत है, लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है.

3. आज करियर में सुधार के लिए क्या करें?

समय का सही नियोजन (Time Management) करें और अनुभवी लोगों की सलाह लेने से पीछे न हटें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.