Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धनु राशि के लिए आज व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के अवसर हैं।

नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त होगी।

विद्यार्थी और खिलाड़ी अपनी क्षमता साबित कर सफलता अर्जित करेंगे।

पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार।

Aaj ka Dhanu Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन स्वर्णिम अवसरों से भरा रहेगा. चंद्रमा आज आपके 7वें भाव (7th House) यानी साझेदारी और विवाह भाव में विराजमान हैं, जो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अत्यंत लाभकारी है.

रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के शुभ योग—वाशि, सुनफा, गजकेसरी और शोभन—आपकी सफलता में चार चाँद लगाएंगे. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ समय है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अभूतपूर्व प्रगति का है. बैंक मैनेजर आज आपके 'लोन रिस्ट्रक्चरिंग' के प्रस्ताव को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए तुरंत मंजूरी दे सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. प्रभावशाली व्यक्तियों से हाथ मिलाना आपके टर्नओवर को रातों-रात दोगुना करने की नींव रखेगा. टैरिफ में मिली विशेष छूट के कारण आयात-निर्यात (Import-Export) से जुड़े बिजनेसमैन का काम सातवें आसमान पर होगा. यदि आप जमीन या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय आपके लिए 'विजय मुहूर्त' है; इस समय किया गया एग्रीमेंट भविष्य के लिए अत्यंत फलदायी होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सम्मान और स्वतंत्रता का है. ऑफिस में सीनियर्स आपके विजन को गंभीरता से सुनेंगे और आपको अपने तरीके से काम करने की पूरी आजादी देंगे. आप नए कर्मचारियों को इतने स्नेह और कुशलता से काम सिखाएंगे कि वे आपके मुरीद बन जाएंगे. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी अन्य सहकर्मियों के लिए प्रेरणा बनेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमता साबित करने का है. स्पोर्ट्स पर्सन अपनी फुर्ती, कड़ी मेहनत और आधुनिक तकनीक से सबको हैरान कर देंगे. किसी बड़ी खेल प्रतियोगिता या शैक्षणिक प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. साझेदारी के बिजनेस में जीवनसाथी या पार्टनर का सहयोग लाभ को बढ़ाएगा. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने और लोकप्रियता हासिल करने का दिन है. समाज में आपका कद बढ़ेगा और लोग आपसे परामर्श लेने आएंगे. घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार होने से दवाओं का बोझ कम होगा और वे खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आप भाग्यशाली रहेंगे. आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा रहेगा, जिससे आप कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से निपटा लेंगे. मानसिक शांति और प्रसन्नता बनी रहेगी. पुरानी बीमारियों से राहत मिलने के संकेत हैं. उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी.

भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और चने की दाल का दान करें.

FAQs

1. धनु राशि के लिए आज निवेश का सबसे उत्तम समय क्या है?

आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय (विजय मुहूर्त) जमीन या किसी भी बड़े निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

2. क्या आज साझेदारी (Partnership) शुरू करना सही रहेगा?

जी हां, चंद्रमा के 7वें भाव में होने से साझेदारी के व्यापार में जबरदस्त लाभ और सफलता के योग हैं.

3. आज राजनीतिज्ञों को क्या विशेष लाभ मिल सकता है?

आज राजनीति से जुड़े लोगों की लोकप्रियता चरम पर होगी और उन्हें बड़ी जनसभाओं में जनसमर्थन प्राप्त होगा.

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